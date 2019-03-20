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Angry Birds yeni bir zengin gerçeklik oyunu olarak karşımızda

Apple ARKit platformunu temel alan Angry Birds AR: Isle of Pigs oyunu bugüne kadar yapılmış en iyi Angry Birds zengin gerçeklik oyunu olarak gösteriliyor. Detaylar haberimizde.
2 ay
4,5b
1
2
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Angry Birds yeni bir zengin gerçeklik oyunu olarak karşımızda

Angry Birds teması eskisi kadar popüler olmasa da Rovio farklı bakış açıları ile gündemi yakalamaya çalışıyor. Firmanın son oyunu Apple ARKit platformu için geliştirilen Angry Birds AR: Isle of Pigs oldu.

Angry Birds AR: Isle of Pigs neler sunuyor?

GDC 2019 etkinliğinde duyurulan Angry Birds AR: Isle of Pigs oyunu Apple ARKit tabanlı geliştirildiği için haliyle sadece uyumlu iOS cihazlarında oynanabiliyor. Bu bakımdan en az iPhone 6S ve beşinci nesil iPad modelleri gerekli. iPad Pro ise sıkıntı çıkarmıyor.

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Oyun kamerayı tuttuğunuz alana domuzların kalelerini yerleştiriyor ve siz de ekranda sapanı kontrol ediyorsunuz. Herhangi bir fiziki engel olmadığı takdirde kalelerin etrafında 360 derece gezerek en iyi konumu ayarlamanız mümkün. Ayrıca kalelerin dibine kadar sokulmanız da mümkün.

Rovio daha önce HTC Vive, Oculus Rift, Magic Leap gibi platformlar için de Angry Birds oyunları geliştirmişti ancak Angry Birds AR: Isle of Pigs yapımının daha başarılı ve haliyle daha ana akım zengin gerçeklik oyunu olduğu ifade ediliyor.

Angry Birds AR: Isle of Pigs bugünden itibaren belirli bölgelerde ön siparişe açıldı. Yaz aylarına doğru oyunun ücretsiz olarak yayınlanacağı ifade ediliyor. Android için henüz bir tarih verilmedi.

 

https://www.engadget.com/2019/03/19/angry-birds-ar-iphone-ipad/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The.Mafia 2 ay
İlk çıktığında çok tuttu sonraki oyunları artık kimse oynamıyor
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intel7mix 2 ay
6s asası zaten çöp oldu. Bunu buradan anlamaya gerek yok. Apple kendisi zaten çoktan belli etti.
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