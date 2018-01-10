Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor

Bazı otomobil üreticileri hali hazırda Amazon'un ünlü sesli asistanı Alexa'yı araçlarına entegre etmeyi planlıyor, ancak Alexa'yı yol arkadaşı olarak kullanmak için yeni bir araba almanıza hiç de gerek yok. CES 2018 kapsamında yeni bir Bluetooth akıllı şarj cihazı duyuran Anker, sunduğu bu cihaz ile Alexa'yı Bluetooth 4.0 A2DP desteğine sahip araçlara getiriyor. Bu teknolojinin 2010 başlarından beri piyasada olduğunu düşünürsek, son birkaç senede satılan araçlarda bu teknolojinin yer alma olasılığı oldukça yüksek.

Roav Viva ismi yerilen yeni ürün Alexa ile yapılabilen; hava durumunu öğrenme, yemek siparişi verme, müzik dinleme gibi özelliklerin yanı sıra Google Maps, Apple Maps ve Waze uygulamaları üzerinden de sesli yol tarifi almaya olanak sağlıyor. Çakmaklık girişine bağlı olarak şarj cihazı olarak da kullanılan Roav Viva, aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Anker'in oldukça hızlı PowerIQ şarj teknolojisine sahip olan ürün, kısa yolculuklarda bile cihazların hızlıca şarj olmasını sağlıyor.

Hem Android hem de iPhone cihazları ile uyumlu olan Roav Viva, bütün bu teknolojiler için 50 dolar fiyat talep ederken, ürün Amazon ABD sayfası üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.