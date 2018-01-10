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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor

CES 2018 kapsamında yeni ürünlerini sergileyen Anker, Roav Vivo isimli yeni akıllı bluetooth şarj cihazı ile pek çok otomobile Amazon'un sesli asistanı Alexa'yı getiriyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bazı otomobil üreticileri hali hazırda Amazon'un ünlü sesli asistanı Alexa'yı araçlarına entegre etmeyi planlıyor, ancak Alexa'yı yol arkadaşı olarak kullanmak için yeni bir araba almanıza hiç de gerek yok. CES 2018 kapsamında yeni bir Bluetooth akıllı şarj cihazı duyuran Anker, sunduğu bu cihaz ile Alexa'yı Bluetooth 4.0 A2DP desteğine sahip araçlara getiriyor. Bu teknolojinin 2010 başlarından beri piyasada olduğunu düşünürsek, son birkaç senede satılan araçlarda bu teknolojinin yer alma olasılığı oldukça yüksek.
Roav Viva ismi yerilen yeni ürün Alexa ile yapılabilen; hava durumunu öğrenme, yemek siparişi verme, müzik dinleme gibi özelliklerin yanı sıra Google Maps, Apple Maps ve Waze uygulamaları üzerinden de sesli yol tarifi almaya olanak sağlıyor. Çakmaklık girişine bağlı olarak şarj cihazı olarak da kullanılan Roav Viva, aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Anker'in oldukça hızlı PowerIQ şarj teknolojisine sahip olan ürün, kısa yolculuklarda bile cihazların hızlıca şarj olmasını sağlıyor.
Hem Android hem de iPhone cihazları ile uyumlu olan Roav Viva, bütün bu teknolojiler için 50 dolar fiyat talep ederken, ürün Amazon ABD sayfası üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda.

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SeniorAwesome 1 yıl
Kablosuz sarjlar su an diger sarjlara gore 1/2 ya da 1/4 oraninda daha yavas.
Hatta bazi telefon firmalari bu yavasliktan dolayi masraf yapmamak icin qi koymuyorlar bile.
Kablosuz sarj su acidan avantaj. Telefonunuz zeminde durur,usb girisine dock vs ile kart,usb baglantisi yaparsiniz boylelikle sarj olurken dosyalarinizi kullanirsiniz. Sahsen oyle yapiyorum.
Onun disinda guclu bir qi ile yatagimin bas ucunda telefonu koyuyorum kablo vs ile ugrasmiyorum.
Bununla beraber hizli sarj olsun diyorsaniz bir sure daha kablolara ihtiyacimiz olacak.
Kablo uzerinden 2.4ampere kadar akim yollayabildiginiz icin bu sure 1 saat civarlarinda tamamlaniyor.
Yani teknolojiyi zamanina gore hangi amacla kullanacagimizi belirlersek islerimizi gorur ve mutlu eder.
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LastShip 1 yıl SeniorAwesome
SeniorAwesome
Kablosuz sarjlar su an diger sarjlara gore 1/2 ya da 1/4 oraninda daha yavas.
Hatta bazi telefon firmalari bu yavasliktan dolayi masraf yapmamak icin qi koymuyorlar bile.
Kablosuz sarj su acidan avantaj. Telefonunuz zeminde durur,usb girisine dock vs ile kart,usb baglantisi yaparsiniz boylelikle sarj olurken dosyalarinizi kullanirsiniz. Sahsen oyle yapiyorum.
Onun disinda guclu bir qi ile yatagimin bas ucunda telefonu koyuyorum kablo vs ile ugrasmiyorum.
Bununla beraber hizli sarj olsun diyorsaniz bir sure daha kablolara ihtiyacimiz olacak.
Kablo uzerinden 2.4ampere kadar akim yollayabildiginiz icin bu sure 1 saat civarlarinda tamamlaniyor.
Yani teknolojiyi zamanina gore hangi amacla kullanacagimizi belirlersek islerimizi gorur ve mutlu eder.

Gucku bir qi ile yataginizin bas ucuna telefonu koyarak gece boyu aldiginiz radyasyon hesabini ve ilerideki saglik problemlerini de hesaba eklediginizde zahmetli diye kullanmadiginiz kablolara bagimli olacaginiz pek muhtemel gozukuyor.

Saglikli yasamlar dilerim
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OverClocK1ng 1 yıl
Kaç tane Anker Micro USB kablo aldım. Bence Dünyanın en iyi kablosu. Hepsini hediye ettim. Elimde kalmadı. Şimdi isterse 100 lira olsun Type C 1.8 metre falan bir kablo alacağım. İnanılmaz kaliteli...
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meego 1 yıl
bu tip asistanların çok iyi çalışmadığını düşünüyorum.
Bu tabi benim kendi kişisel fikrim.
İphone da , androidde de daha istenilen kıvama gelmediler
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Dukkha 1 yıl
Kablosuz şarj pedi var 1 serisinde ve i30 da daha güzel bence. Yine aynı şekilde aracada bağlanıyor telefon saej olurken.
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Kerim5100 1 yıl Dukkha
Dukkha

Kablosuz şarj pedi var 1 serisinde ve i30 da daha güzel bence. Yine aynı şekilde aracada bağlanıyor telefon saej olurken.

Ibiza'da bile var ama çok yavaş şarj ediyor maalesef :(
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