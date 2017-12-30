Anket: 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı otomobil dünyası açısından oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Pek çok marka modellerini yenilerken, yeni elektrikli araçlar da karşımıza çıktı. Bu anketimizde sizler için 2017 yılında piyasaya sürülen bazı otomobilleri derledik.

Tesla Model 3

Her ne kadar geçtiğimiz yıl tanıtılmış olsa da ilk teslimatların yeni başladığı Model 3, Tesla'nın şu ana kadarki en uygun fiyatlı elektrikli araç çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatına göre sunduğu teknolojik detaylar ve üst versiyonunda sunduğu 499 kilometrelik menzili ile ideal bir elektrikli araç çizgisi çiziyor.

BMW M5

BMW'nin geçtiğimiz yıl ilk olarak duyurusunu yaptığı yeni nesil 5-Serisi 2017'nin ilk aylarında teslim edilmeye başladı. Önceki nesil F10'a göre bir takım yeniliklerle gelen ve markanın yeni tasarım diline adapte olan otomobil, teknolojik olarak birçok yenilik sunuyor. BMW, aracın aynı zamanda merakla beklenen 600 beygirlik M5 versiyonunu da duyurmuş durumda. Markanın xDrive dört tekerden çekiş sistemine sahip olan yeni M5, istenirse yalnızca arkadan çekişli olarak da kullanılabiliyor. Mercedes-AMG'nin E63S modeline rakip olan yeni M5 şimdiden pek çok otomobil severin gönlünü kazanmış durumda.

Nissan Leaf

Geçtiğimiz aylarda ikinci nesili tanıtılan Nissan Leaf, şu anda dünya çapında en çok satan elektrikli araç olarak piyasada yer alıyor. Yeni nesil ile birlikte 240 kilometrelik menzil sunan uygun fiyatlı otomobil, önümüzdeki yıldan itibaren Nissan'ın PROPilot otonom sürüş sistemini de bünyesinde barındıracak.

Volkswagen Arteon



Volkswagen'in yılın başlarında CC modelinin yerini alması için piyasaya sürdüğü Arteon, dört kapılı bir coupe araç formunda. Markanın yeni tasarım dilini sergilediği ilk model olan Arteon bu yönüyle oldukça önem arz ediyor. Ülkemiz yollarında da tek tük görmeye başladığımız otomobilin ne denli başarılı olacağını zamanla göreceğiz.

Lamborghini Urus

Lamborghini'nin bir süredir üzerinde çalıştığı merakla beklenen SUV modeli nihayet bu yıl karşımıza çıktı. 4.0 litrelik V8 motoruyla 650 beygir güç ve 850 Nm torka sahip olan bu hızlı SUV, 0'dan 100 km/h hıza 3,6 saniyede ulaşıyor.

Ferrari 812 Superfast

Listemizin olmazsa olmazlarından olan Ferrari'nin yeni grand tourer modeli önceki nesli olan F12'ye göre bir takım iyileştirmelerle geliyor. Önceki nesilde yer alan 6.3 litrelik V12 motor bu modelde yerini 6.5 litrelik V12'ye bırakırken, 800 beygir güç ve 718 Nm tork üreten bu motor, şu ana kadar üretilmiş en güçlü seri üretim atmosferik motor olma özelliğini taşıyor. 0'dan 100 km/h hıza 2,9 saniyede çıkan 812 Superfast, 355 km/h son hıza sahip.

Mercedes-AMG Project One



Bu yılın şüphesiz ki en çok ses getiren otomobillerinden birisi de Mercedes'ten geldi. Süper araba klasında bir model olan Mercedes-AMG Project One gücünü Formula 1 teknolojisine sahip olan 1.6 litrelik turbo beslemeli V6 benzinli motorundan ve ona eşlik eden 4 adet elektrik motorundan alan bu süper araba 1.000 beygir üzeri güç üretiyor ve 0'dan 200 km/h hıza 6 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. F1'den alınan benzinli motoru 11.000 devir çevirebilirken, 50 bin kilometre ömre sahip. 275 adetle sınırlı üretilecek olan Project One'ın 2,3 milyon Euro'dan satışa sunulması planlanırken, üretilecek olan bütün araçlar çoktan satılmış durumda.

BMW i8 Roadster

Bu senenin bir diğer merakla beklenen otomobillerinden olan BMW i8 Roadster, markanın başarılı hibrit spor otomobilinin üstü açık versiyonu olarak karşımıza çıktı. İlk olarak 2012 yılında konsept olarak sergilenen model 6 yıllık bir bekleyiş sonrası makyajlanan i8 Coupe ile birlikte tanıtıldı. Geliştirilen elektrik motoruyla birlikte artık 374 beygir güç üreten araç 0'dan 100 km/h hıza 4,6 saniyede çıkıyor.

Honda Civic Type-R (FK8)

Bu yıl Cenevre otomobil fuarında 5. nesili ile karşımıza çıkan Honda'nın hot hatch modeli, en yakın rakibine 7 saniye fark atarak Nürburgring pistinin önden çekişli araçlar tur rekorunu elinde bulunduruyor. Önceki nesilde yer alan turbo beslemeli 2.0 litrelik K20C1 motor bu nesilde 10 beygir güçlenerek 320 beygir güç üretirken, aracın alt takımı da komple elden geçirilmiş durumda.

Land Rover Range Rover Velar

Bu senenin bir diğer iddialı modellerinden olan Range Rover Velar markanın Evoque ve Sport modelleri arasındaki boşluğu dolduruyor. Oldukça modern bir iç mekana sahip olan SUV, sportif ve lüks bir tasarıma sahip.

Tesla Roadster 2

Kuşkusuz ki yılın otomobil dünyasında yılın en büyük sürprizlerinden birisi olan 2. nesil Tesla Roadster inanılmaz teknik özelliklere sahip. 2020 yılında üretime girecek olan aracın 0-100 km/h hızlanması 2 saniyenin altında gerçekleşiyor ve barındırdığı 200kWh batarya ile 1000 km menzil sunuyor. Şu anda prototip aşamasında olan otomobilin ne denli gerçeğe dönüşeceği bilinmiyor.

2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz Tesla Model 3 BMW M5 Nissan Leaf Volkswagen Arteon Lamborghini Urus Ferrari 812 Superfast Mercedes-AMG Project One BMW i8 Roadster Honda Civic Type-R (FK8) Land Rover Range Rover Velar Tesla Roadster 2 Oy Ver 8611 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz Tesla Model 3 BMW M5 Nissan Leaf Volkswagen Arteon Lamborghini Urus Ferrari 812 Superfast Mercedes-AMG Project One BMW i8 Roadster Honda Civic Type-R (FK8) Land Rover Range Rover Velar Tesla Roadster 2 Anket Sonlandı 8611 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz 16% Tesla Model 3 1362 oy 8% BMW M5 650 oy 3% Nissan Leaf 251 oy 3% Volkswagen Arteon 259 oy 8% Lamborghini Urus 665 oy 5% Ferrari 812 Superfast 392 oy 6% Mercedes-AMG Project One 558 oy 2% BMW i8 Roadster 207 oy 6% Honda Civic Type-R (FK8) 520 oy 5% Land Rover Range Rover Velar 462 oy 38% Tesla Roadster 2 3285 oy 8611 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön