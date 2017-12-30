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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Anket: 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz

Donanım Haber yılın enlerini sizlerin oylarıyla belirlemeye devam ediyor. Şimdi sıra yılın en iyi otomobilini belirlemekte. Siz de bu karara ortak olmak isterseniz anketimize katılabilirsiniz.
1 yıl
5,3b
1
61
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geride bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı otomobil dünyası açısından oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Pek çok marka modellerini yenilerken, yeni elektrikli araçlar da karşımıza çıktı. Bu anketimizde sizler için 2017 yılında piyasaya sürülen bazı otomobilleri derledik.

Tesla Model 3

Anket: 2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz
Her ne kadar geçtiğimiz yıl tanıtılmış olsa da ilk teslimatların yeni başladığı Model 3, Tesla'nın şu ana kadarki en uygun fiyatlı elektrikli araç çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatına göre sunduğu teknolojik detaylar ve üst versiyonunda sunduğu 499 kilometrelik menzili ile ideal bir elektrikli araç çizgisi çiziyor.

BMW M5 

BMW'nin geçtiğimiz yıl ilk olarak duyurusunu yaptığı yeni nesil 5-Serisi 2017'nin ilk aylarında teslim edilmeye başladı. Önceki nesil F10'a göre bir takım yeniliklerle gelen ve markanın yeni tasarım diline adapte olan otomobil, teknolojik olarak birçok yenilik sunuyor. BMW, aracın aynı zamanda merakla beklenen 600 beygirlik M5 versiyonunu da duyurmuş durumda. Markanın xDrive dört tekerden çekiş sistemine sahip olan yeni M5, istenirse yalnızca arkadan çekişli olarak da kullanılabiliyor. Mercedes-AMG'nin E63S modeline rakip olan yeni M5 şimdiden pek çok otomobil severin gönlünü kazanmış durumda.

Nissan Leaf

Geçtiğimiz aylarda ikinci nesili tanıtılan Nissan Leaf, şu anda dünya çapında en çok satan elektrikli araç olarak piyasada yer alıyor. Yeni nesil ile birlikte 240 kilometrelik menzil sunan uygun fiyatlı otomobil, önümüzdeki yıldan itibaren Nissan'ın PROPilot otonom sürüş sistemini de bünyesinde barındıracak.

Volkswagen Arteon

Volkswagen'in yılın başlarında CC modelinin yerini alması için piyasaya sürdüğü Arteon, dört kapılı bir coupe araç formunda. Markanın yeni tasarım dilini sergilediği ilk model olan Arteon bu yönüyle oldukça önem arz ediyor. Ülkemiz yollarında da tek tük görmeye başladığımız otomobilin ne denli başarılı olacağını zamanla göreceğiz.

Lamborghini Urus

Lamborghini'nin bir süredir üzerinde çalıştığı merakla beklenen SUV modeli nihayet bu yıl karşımıza çıktı. 4.0 litrelik V8 motoruyla 650 beygir güç ve 850 Nm torka sahip olan bu hızlı SUV, 0'dan 100 km/h hıza 3,6 saniyede ulaşıyor.

Ferrari 812 Superfast

Listemizin olmazsa olmazlarından olan Ferrari'nin yeni grand tourer modeli önceki nesli olan F12'ye göre bir takım iyileştirmelerle geliyor. Önceki nesilde yer alan 6.3 litrelik V12 motor bu modelde yerini 6.5 litrelik V12'ye bırakırken, 800 beygir güç ve 718 Nm tork üreten bu motor, şu ana kadar üretilmiş en güçlü seri üretim atmosferik motor olma özelliğini taşıyor. 0'dan 100 km/h hıza 2,9 saniyede çıkan 812 Superfast, 355 km/h son hıza sahip.

Mercedes-AMG Project One

Bu yılın şüphesiz ki en çok ses getiren otomobillerinden birisi de Mercedes'ten geldi. Süper araba klasında bir model olan Mercedes-AMG Project One gücünü Formula 1 teknolojisine sahip olan 1.6 litrelik turbo beslemeli V6 benzinli motorundan ve ona eşlik eden 4 adet elektrik motorundan alan bu süper araba 1.000 beygir üzeri güç üretiyor ve 0'dan 200 km/h hıza 6 saniyeden kısa sürede ulaşıyor. F1'den alınan benzinli motoru 11.000 devir çevirebilirken, 50 bin kilometre ömre sahip. 275 adetle sınırlı üretilecek olan Project One'ın 2,3 milyon Euro'dan satışa sunulması planlanırken, üretilecek olan bütün araçlar çoktan satılmış durumda.

BMW i8 Roadster

Bu senenin bir diğer merakla beklenen otomobillerinden olan BMW i8 Roadster, markanın başarılı hibrit spor otomobilinin üstü açık versiyonu olarak karşımıza çıktı. İlk olarak 2012 yılında konsept olarak sergilenen model 6 yıllık bir bekleyiş sonrası makyajlanan i8 Coupe ile birlikte tanıtıldı. Geliştirilen elektrik motoruyla birlikte artık 374 beygir güç üreten araç 0'dan 100 km/h hıza 4,6 saniyede çıkıyor.

Honda Civic Type-R (FK8)

Bu yıl Cenevre otomobil fuarında 5. nesili ile karşımıza çıkan Honda'nın hot hatch modeli, en yakın rakibine 7 saniye fark atarak Nürburgring pistinin önden çekişli araçlar tur rekorunu elinde bulunduruyor. Önceki nesilde yer alan turbo beslemeli 2.0 litrelik K20C1 motor bu nesilde 10 beygir güçlenerek 320 beygir güç üretirken, aracın alt takımı da komple elden geçirilmiş durumda.

Land Rover Range Rover Velar

Bu senenin bir diğer iddialı modellerinden olan Range Rover Velar markanın Evoque ve Sport modelleri arasındaki boşluğu dolduruyor. Oldukça modern bir iç mekana sahip olan SUV, sportif ve lüks bir tasarıma sahip.

Tesla Roadster 2

Kuşkusuz ki yılın otomobil dünyasında yılın en büyük sürprizlerinden birisi olan 2. nesil Tesla Roadster inanılmaz teknik özelliklere sahip. 2020 yılında üretime girecek olan aracın 0-100 km/h hızlanması 2 saniyenin altında gerçekleşiyor ve barındırdığı 200kWh batarya ile 1000 km menzil sunuyor. Şu anda prototip aşamasında olan otomobilin ne denli gerçeğe dönüşeceği bilinmiyor.
2017'nin en iyi otomobilini seçiyoruz Oy Ver 8611 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
İyide neden Donanımhaber en iyi arabayı seçmeye çalışıyor? Ne bir test pilotu var ve inceleme yapıyor, ne de burası otomobil portalı. Hükümet propagandası da yapılınca (Hedef 2023 haberlerine devam...) yılın siyasetcisini de yakında seçeriz herhalde. Hayatımızda hiç görmediğimiz otomobilleri videolarını ve fotoğraflarını seçmektense yılın grafik kartı veya işlemcisini seçmek daha mantıklı olmaz mıydı? Sırf okuyucu çekmek için "en'ler" yapılıyormuş gibime gelmeye başladı. Yakışmadı...
İyide neden Donanımhaber en iyi arabayı seçmeye çalışıyor? Ne bir test pilotu var ve inceleme yapıyor, ne de burası otomobil portalı. Hükümet propagandası da ya...
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1 Yanıt Yanıtla +55
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The Balance 1 yıl
Seri üretime geçmemiş araçları koymak bence pek de mantıklı değil doğrusu. O yuzden listeyi beğenmedim. Zaten oy da veremiyorum site çok düzgün çalıştığı için.
Seri üretime geçmemiş araçları koymak bence pek de mantıklı değil doğrusu. O yuzden listeyi beğenmedim. Zaten oy da veremiyorum site çok düzgün çalıştığı için....
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mustafa080 1 yıl
Elektrikli araç ile içten yanmalı motorlu araç karşılaştırması bence anlamsız olmuş.
Oy vermeyeceğim.
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copycat 1 yıl
oldu olacak gran turismo sport oyunundaki vision araçları da koysaydınız.
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Seko92 1 yıl
Bu otomobilleri sadece fotoğraflardan görmüş, marka imajı gözlerini kör etmiş, popüler olan aracın en iyi araç olduğunu sanan, teknik bilgisi sıfıra yakın olan ama var zanneden insanların büyük çoğunluğunu oluşturduğu topluluk tarafından yanıtlanacak bir anket olmuş. Sonuçlarına itibar etmeyiniz. Ve evet gerçekten de Donanımhaber sitesini çok ilgilendiren bir anket bu...
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DH Misafiri 1 yıl
bi bitmediniz be bi bitmediniz...
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muammer816 1 yıl
oy listesi anlamsız olmuş bence.içten yanmalı,tam elektrikli ve hibrit motorlu araçların karması bir liste.
bence 2017 türkiyede bulunan otomobiller için en iyisi yeni honda civic sedandır.
ps. oy vermedim.
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haberelectro 1 yıl muammer816
Yilin otomobili secmelerinde denk araclar aranmaz.
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Lord Nafaryus 1 yıl
tesla roadster'a oy verenlere şunu söyleyeyim:
bu araba sadece konsept ve bir iddiadan ibaret. yapılabileceğine dair bir garanti yok. tesla'nın verdiği teknik veriler çok yetersiz ve çoğu reklam amaçlı. mesela iddia edilen 10 bin nm tork değeri beygir gücü bilinmeden tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. tork değeri dişli sayısına göre elde edilen bir değer. 1 beygir olan bir araba 10 bin torka sahip olabilir.
ayrıca bir aracın 2 saniyenin altında bir 0-100 değeri vermesi için özel üretilmiş bir lastik teknolojisi kullanması gerekiyor. normal lastiklerle bu değere ulaşılması mümkün değil.
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orhan1461 1 yıl
Listede ceed yok
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redbul_540 1 yıl

Karsan jest nerde
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Mr. Jingles 1 yıl
Ferrari gibi Tesla'ya asfaltın tozunu yutturacak bir marka varken Tesla'yı seçmek zeka geriliğinin kanıtıdır. Ferrari'nin jantları yeter Tesla tokatlamaya.
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Glitz 1 yıl
Bu araçların hepsi birbirinden farklı sınıflarda tek ortak noktaları dört tekerlerinin olması. Garibime gitti biraz oylama, keşke geleceğe yön vereceğini düşündüğünüz otomobiller kategorisi oluşturup öylece açılsaydı başlık.
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BekirTemel 1 yıl
gidişatı değiştirdiği için tesla ya bu ödülü veririm ancak tabi ki gönül başka diyor da adı bende saklı

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