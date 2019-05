2017 yılının en iyi dizileri

Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların da orijinal içerik alanına girmesi ile daha da kalabalıklaşan televizyon dünyası, bu yıl yayınlanan orijinal dizi sayısında yeni bir rekora imza attı. Dizi sayısındaki bu artış ile birlikte heyecan verici yapımların sayısı da hızla arttı.

Netflix; The Punisher, The Defenders, Mindhunter, GLOW ve Ozark gibi sevilen yeni dizileri ile yıl boyu adından söz ettirirken, bu yılın belki de en dikkat çekici yapımı Hulu'dan geldi. Hulu orijinal dizisi olan The Handmaid's Tale, özellikle şu sıralar ABD'de yaşanan politik sıkıntılarla paralellik taşıması sayesinde bu yılın en çok konuşulan yeni dizisi olmayı başardı.

Televizyon dünyası için oldukça verimli geçen 2017 artık sona ererken, biz de bu yılın en iyi dizilerini sizler için derledik. Yılın en iyi dizileri listesini ve ilgili anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz dizi için oy kullanın ve böylece yılın en iyi dizilerini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi dizisi olduğunu düşündüğünüz dizi ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek ankete katkıda bulunabilirsiniz.

Game of Thrones

HBO / 7. sezon

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, bu yıl 7. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 7. sezonu eleştirmenler tarafından eski sezonlar kadar beğenilmese de bu yılın en iyi dizileri arasında yerini aldı. Televizyon dünyasında benzeri görülmemiş büyüklükte sahneler ile dolu olan 7. sezon; prodüksiyon tasarımından yönetmenliğe, kostümden makyaja her alanda televizyon dünyasında çıtayı biraz daha yükseğe taşıdı.

The Leftovers

HBO / 3. sezon

Son yıllarda televizyon eleştirmenlerinin favorileri arasında yer almasına rağmen Altın Küre ve Emmy ödüllerinde büyük ölçüde es geçilen The Leftovers, bu yıl muhteşem bir final sezonu ile ekranlara veda etti. İlk sezondan beri merak edilen birçok sorunun cevaplandığı final sezonu, takipçilerine tatmin edici bir son sunarak oldukça zor bir işin altından kalkmayı başardı.

Mindhunter

Netflix / 1. sezon

Sinema dünyasının en iyi yönetmenlerinden David Fincher, House of Cards'tan sonra Mindhunter ile televizyon dünyasına dönüş yaptı. Gerçek olaylardan ve karakterlerden esinlenen Mindhunter, seri katillerin psikolojisini anlamaya çalışan iki FBI ajanın hikayesini ustalıkla işleyen ilk sezonu ile bu yılın en iyi yeni dizileri arasında yer aldı.

Özellikle True Detective ve Hannibal gibi dizileri sevenlerin kaçırmaması gereken Mindhunter, Netflix'ten 2. sezon onayını almış durumda.

The Handmaid's Tale

Hulu / 1. sezon

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu, bu yıl başlayan yeni dizisi The Handmaid's Tale ile bu alanda iddialı olduğunu gösterdi. Ünlü yazar Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, özellikle şu sıralar ABD'de gündemde olan olaylar ile paralellik taşıması ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Fargo

FX / 3. sezon

İlk iki sezonu ile izleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Fargo, üçüncü sezonu ile de yılın en sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Her sezonundan farklı bir hikaye işleyen Fargo'nun bu sezonunda başrolleri Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Carrie Coon, Michael Stuhlbarg ve David Thewlis gibi ünlü oyuncular üstlendi.

Taboo

FX / 1. sezon

Son yılların en sevilen dizilerinden Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight, bu yıl yeni bir dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Taboo, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğenildi.

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği Taboo; 19. yüzyılın başında Londra'ya dönüp, babasının kendisine miras bıraktığı topraklar için İngiltere'nin en güçlü ve tehlikeli adamları ile karşı karşıya gelen James Delaney'nin hikayesini anlatıyor. Dizi, büyü ve okült dünyasından da unsurlar barındırıyor.

Big Little Lies

HBO / 1. sezon

Hollywood'un en başarılı kadın oyuncularından Nicole Kidman ve Reese Witherspoon, bu yıl HBO'nun yeni dizisi Big Little Lies için bir araya geldi. İkilinin yapımcılığını da üstlendiği dizi, bu yılın en sevilen dizileri arasına girmeyi başardı ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Altın Küre ödüllerinde tam 6 dalda adaylık kazandı.

Özellikle başrol oyuncularının performansı ile dikkat çeken Big Little Lies, önümüzdeki yıl yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek.

Stranger Things

Netflix / 2. sezon

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile ekranlarda nostalji rüzgarı estiren ve tüm dünyada izleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Stranger Things, bu yıl ikinci sezonu ile geri döndü. Dizinin ikinci sezonu ilk sezonu kadar beğenilmedi belki ama yine birçok eleştirmenin ve izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

The Expanse

SyFy / 2. sezon

SyFy kanalı tarafından hazırlanan The Expanse, bir diğer SyFy dizisi olan Battlestar Galactica'nın bitiminden sonra oluşan uzayda geçen dizi boşluğunu başarıyla doldurdu. İlk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan The Expanse, ikinci sezonunda çıtayı daha da yükseltti.

The Punisher

Netflix / 1. sezon

Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra Punisher'ın da bireysel dizini çekti. İlk olarak karşımıza çıktığı Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Punisher, bireysel dizisi ile de beğeni topladı. Öyle ki dizi birçok eleştirmen tarafından Netflix'in şu ana kadar çektiği en iyi Marvel dizisi olarak tanımlandı.

Twin Peaks

Showtime / 3. sezon

Televizyon dünyasının kült dizilerinden Twin Peaks, 26 yıl sonra ekranlara geri döndü. 1990 - 91 yıllarında yayınlanan orijinal dizinin ana karakterlerini yeniden bir araya getiren dizi, eskisinden de daha tuhaf bir hikayeyle geri döndü. 18 bölümlük yeni sezonu boyunca tuhaf ve sürreal hikayesi ile izleyicileri ekran başına kitleyen dizi, bu yıl adından sıkça söz ettirdi.

Legion, Patriot, The Americans, The Get Down, Better Call Saul, Veep, American Gods, Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt, House of Cards, GLOW, Preacher, Ozark, The Sinner, Mr. Mercedes, The Defenders, Halt and Catch Fire, Narcos, The Deuce, Better Things, The Good Place, Star Trek: Discovery, Mr. Robot, Peaky Blinders, Godless, The Marvelous Mrs. Maisel, Rick and Morty ve The Young Pope da bu yılın en beğenilen dizileri arasında yer alıyor.

