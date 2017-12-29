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2017 yılının en iyi dizileri

Game of Thrones'tan Fargo'ya, The Handmaid's Tale'dan Mindhunter'a bir çok başarılı dizinin yayınladığı 2017, rekor sayıda dizinin çıkışına sahne oldu. Peki bu dizilerden en iyisi hangisiydi?
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,5b
1
54
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların da orijinal içerik alanına girmesi ile daha da kalabalıklaşan televizyon dünyası, bu yıl yayınlanan orijinal dizi sayısında yeni bir rekora imza attı. Dizi sayısındaki bu artış ile birlikte heyecan verici yapımların sayısı da hızla arttı.
Netflix; The Punisher, The Defenders, Mindhunter, GLOW ve Ozark gibi sevilen yeni dizileri ile yıl boyu adından söz ettirirken, bu yılın belki de en dikkat çekici yapımı Hulu'dan geldi. Hulu orijinal dizisi olan The Handmaid's Tale, özellikle şu sıralar ABD'de yaşanan politik sıkıntılarla paralellik taşıması sayesinde bu yılın en çok konuşulan yeni dizisi olmayı başardı.
Televizyon dünyası için oldukça verimli geçen 2017 artık sona ererken, biz de bu yılın en iyi dizilerini sizler için derledik. Yılın en iyi dizileri listesini ve ilgili anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz dizi için oy kullanın ve böylece yılın en iyi dizilerini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi dizisi olduğunu düşündüğünüz dizi ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek ankete katkıda bulunabilirsiniz.

Game of Thrones

HBO / 7. sezon
Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Game of Thrones, bu yıl 7. sezonu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 7. sezonu eleştirmenler tarafından eski sezonlar kadar beğenilmese de bu yılın en iyi dizileri arasında yerini aldı. Televizyon dünyasında benzeri görülmemiş büyüklükte sahneler ile dolu olan 7. sezon; prodüksiyon tasarımından yönetmenliğe, kostümden makyaja her alanda televizyon dünyasında çıtayı biraz daha yükseğe taşıdı. 

The Leftovers

HBO / 3. sezon
Son yıllarda televizyon eleştirmenlerinin favorileri arasında yer almasına rağmen Altın Küre ve Emmy ödüllerinde büyük ölçüde es geçilen The Leftovers, bu yıl muhteşem bir final sezonu ile ekranlara veda etti. İlk sezondan beri merak edilen birçok sorunun cevaplandığı final sezonu, takipçilerine tatmin edici bir son sunarak oldukça zor bir işin altından kalkmayı başardı.

Mindhunter

Netflix / 1. sezon
Sinema dünyasının en iyi yönetmenlerinden David Fincher, House of Cards'tan sonra Mindhunter ile televizyon dünyasına dönüş yaptı. Gerçek olaylardan ve karakterlerden esinlenen Mindhunter, seri katillerin psikolojisini anlamaya çalışan iki FBI ajanın hikayesini ustalıkla işleyen ilk sezonu ile bu yılın en iyi yeni dizileri arasında yer aldı.
Özellikle True Detective ve Hannibal gibi dizileri sevenlerin kaçırmaması gereken Mindhunter, Netflix'ten 2. sezon onayını almış durumda. 

The Handmaid's Tale

Hulu / 1. sezon 
Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Hulu, bu yıl başlayan yeni dizisi The Handmaid's Tale ile bu alanda iddialı olduğunu gösterdi. Ünlü yazar Margaret Atwood'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, özellikle şu sıralar ABD'de gündemde olan olaylar ile paralellik taşıması ile izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. 

Fargo

FX / 3. sezon
İlk iki sezonu ile izleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Fargo, üçüncü sezonu ile de yılın en sevilen dizileri arasında yer almayı başardı. Her sezonundan farklı bir hikaye işleyen Fargo'nun bu sezonunda başrolleri Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead, Carrie Coon, Michael Stuhlbarg ve David Thewlis gibi ünlü oyuncular üstlendi.

Taboo

FX / 1. sezon
Son yılların en sevilen dizilerinden Peaky Blinders'ın yaratıcısı olan Steven Knight, bu yıl yeni bir dizi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Tom Hardy'nin başrolünü üstlendiği Taboo, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğenildi.
Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği Taboo; 19. yüzyılın başında Londra'ya dönüp, babasının kendisine miras bıraktığı topraklar için İngiltere'nin en güçlü ve tehlikeli adamları ile karşı karşıya gelen James Delaney'nin hikayesini anlatıyor. Dizi, büyü ve okült dünyasından da unsurlar barındırıyor.

Big Little Lies

HBO / 1. sezon 
Hollywood'un en başarılı kadın oyuncularından Nicole Kidman ve Reese Witherspoon, bu yıl HBO'nun yeni dizisi Big Little Lies için bir araya geldi. İkilinin yapımcılığını da üstlendiği dizi, bu yılın en sevilen dizileri arasına girmeyi başardı ve geçtiğimiz günlerde açıklanan Altın Küre ödüllerinde tam 6 dalda adaylık kazandı.
Özellikle başrol oyuncularının performansı ile dikkat çeken Big Little Lies, önümüzdeki yıl yeni sezonu ile ekranlara geri dönecek. 

Stranger Things

Netflix / 2. sezon 
Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonu ile ekranlarda nostalji rüzgarı estiren ve tüm dünyada izleyicilerin gönlünü kazanmayı başaran Stranger Things, bu yıl ikinci sezonu ile geri döndü. Dizinin ikinci sezonu ilk sezonu kadar beğenilmedi belki ama yine birçok eleştirmenin ve izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı.

The Expanse

SyFy / 2. sezon 
SyFy kanalı tarafından hazırlanan The Expanse, bir diğer SyFy dizisi olan Battlestar Galactica'nın bitiminden sonra oluşan uzayda geçen dizi boşluğunu başarıyla doldurdu. İlk sezonu ile hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan The Expanse, ikinci sezonunda çıtayı daha da yükseltti.

The Punisher

Netflix / 1. sezon
Marvel'in sevilen kahramanlarını dizi dünyasına taşımaya devam eden Netflix; Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'ten sonra Punisher'ın da bireysel dizini çekti. İlk olarak karşımıza çıktığı Daredevil'ın ikinci sezonunda izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Punisher, bireysel dizisi ile de beğeni topladı. Öyle ki dizi birçok eleştirmen tarafından Netflix'in şu ana kadar çektiği en iyi Marvel dizisi olarak tanımlandı.

Twin Peaks

Showtime / 3. sezon 
Televizyon dünyasının kült dizilerinden Twin Peaks, 26 yıl sonra ekranlara geri döndü. 1990 - 91 yıllarında yayınlanan orijinal dizinin ana karakterlerini yeniden bir araya getiren dizi, eskisinden de daha tuhaf bir hikayeyle geri döndü. 18 bölümlük yeni sezonu boyunca tuhaf ve sürreal hikayesi ile izleyicileri ekran başına kitleyen dizi, bu yıl adından sıkça söz ettirdi.
Legion, Patriot, The Americans, The Get Down, Better Call Saul, Veep, American Gods, Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt, House of Cards, GLOW, Preacher, Ozark, The Sinner, Mr. Mercedes, The Defenders, Halt and Catch Fire, Narcos, The Deuce, Better Things, The Good Place, Star Trek: Discovery, Mr. Robot, Peaky Blinders, Godless, The Marvelous Mrs. Maisel, Rick and Morty ve The Young Pope da bu yılın en beğenilen dizileri arasında yer alıyor.
Sizce 2017 yılının en iyi dizisi hangisi? Oy Ver 3987 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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fx3169 1 yıl en beğenilen
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Payitaht
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başkasını tanımam....
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BoJack Horseman 1 yıl
Yılın en iyi 2 dizisi The Handmaid's Tale ve The Leftovers bence.
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ALKaraca 1 yıl
Bence The Punisher en iyisi.Bu arada Trash Of Thrones yayından kalkmalı artık,sıktı.Emilia Clarke ın güzelliği bile dizinin sıkmasını engelleyemedi.
1 Yanıt Yanıtla +6
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2 Avatar Avatar
Erwin-Rommel 1 yıl
Punisher
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Cane® 1 yıl
Benim sıralamam
1-Narcos
2-Dark
3-Twin Peaks
4-Game of Thrones
5-Stranger Things
6-House of Cards
7-Better Call Saul
8-Fargo
9-Mindhunter
10-The Punisher
Genel kalite olarak değil devam eden dizilerin son sezonlarını baz aldım.
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Kesinizmirliksk2 1 yıl
Liste aşırı zayıf .
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Osakawa 1 yıl
tabi rekor sayıda dizi yaparlar amk, her sezon 10-12 bölümden oluşuyor, böyle sezon mu olur, adamlar bildiğin ilk 4-5 ay diziyi çekip ardından geri kalan tüm yıl yatıyor ya da diğer dizilerde oynayıp(sözleşmesi izin veriyorsa) paraya para demiyor. Dizi bölümleri desen 20 dk-40 dk arasında. Eskiden yabancı dizi sektörüne hayranlıkla bakardım fakat şu sezon da ki bölüm sayılarını düşürünce benimde gözümden düştüler. 1 Aylık Netflix alsan istediğin diziyi adam akıllı izleyemezsin anca bitince. Bizim dizilere zaten hiç girmiyorum her biri Avatar uzunluğunda...
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matgab 1 yıl
Vay arkadaş ya..
Ana sayfa da başlığı gördüm, vay ne güzel araç konusu dedim..
Bir de ne göreyim?

En iyi diziler konusu!
Ben başlığı en iyi dizeller diye okudum..

Lütfen başlığı belirgin yapın yaf
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The SATANİST 1 yıl
bu yıl izlediğim en iyi dizi
stranger things
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alperend 1 yıl
12 maymun nerde göremedim
netflix olmadığındanmı ki
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Kesinizmirliksk2 1 yıl alperend
alperend
12 maymun nerde göremedim
netflix olmadığındanmı ki

Syfy yapımı olduğundan hocam dışlıyorlar o diziyi . yada olayları kavramak için iq seviyeleri yetmiyor insanların .
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darkdiva 1 yıl
Adaylar içerisinde The Leftovers ve The Handmaid's Tale çok çok başarılı. Game of Thrones'u gören basmış ama özellikle bu iki dizi çok iyiydi.
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Scorpion28 1 yıl
İçerde ve Söz tabiki
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Mrxy81 1 yıl
En popüler dizi olduğu için Got liste dışı. Bu dizilerin hiçbirini izlemeyende gidip got işaretlemiştir. Listedekilerin yarısını izledim Taboo ve Amerikan Gods'a hakettiğinden az oy gelmiş.
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