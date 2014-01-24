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Anlık mesajlaşma servislerini bir araya getiren WP8 / WP7.5 uyumlu IM+ güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,3b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Anlık mesajlaşma servislerini bir araya getiren WP8 / WP7.5 uyumlu IM+ güncellendi
Windows Phone 8 ile Windows Phone 7.5 cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen ve genel olarak birçok popüler anlık mesajlaşma servisini bir araya getirebilen IM+ 3.0 sürümüne güncellendi.
Anlık mesajlaşma tarafında Skype, Facebook, Google Talk, Yahoo!, AIM/iChat, ICQ, Sina, Mig33, MSN/Windows Live, Jabber, VKontakte, Yandex IM, Odnoklassniki.ru, Mamba, Fetion, RenRen, Gadu-Gadu, MeinVZ ve Mail.Ru Agent gibi birçok farklı servise aktif olarak destek veren ve oldukça sade bir arayüz ile gelen IM+, sohbet amaçlı kategoriler oluşturabiliyor, çoklu hesap desteğiyle geliyor ve grup sohbet yapılmasına imkan tanıyor. Yayınlanan 3.0 sürümüyle ise grup sohbetlerin başlığının değiştirilmesine izin veren uygulama, aynı zamanda ekran yönünü kilitleyebiliyor, VK.com zaman tünelinde kişilerin bilgilerini gösterebiliyor, Skype için MSN/WLM desteğine kavuşuyor ve yapılan değişikler ile eskiye oranla çok daha hızlı çalışma gösterebiliyor.
IM+ uygulamasının ücretsiz versiyonuna buradan, ekstra özellikler sunulan 4 TL'lik versiyonuna ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/im-windows-phone-3-goes-sale-celebrate-new-features Yorum Yaz
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