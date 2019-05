https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2018/08/25/box-office-china-pushes-ant-man-and-the-wasp-over-500m-worldwide/#354883d561d8

Marvel'ın geçtiğimiz ay vizyona giren yeni filmi Ant-Man and The Wasp, gişede 500 milyon doları geride bıraktı. Sinematik evrenin diğer filmlerine oranla bütçe anlamında çok daha mütevazı bir yapım olan Ant-Man and The Wasp, gişede elde ettiği başarıyla Marvel'ın yüzünü güldürüyor.Filmin bu hafta sonu itibarıyla nihayet Çin'de de vizyona girmesi 500 milyon dolar barajının geçilmesindeki en büyük etken oldu. Burada tam 68 milyon dolarlık bir açılışa imza atan Ant-Man and The Wasp, Çin'deki en hızlı hafta sonu açılışı yapan ikinci süper kahraman filmi oldu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Spider-Man: Homecoming, 69 milyon dolarla bu alandaki lider yapım durumunda.Ant-Man and The Wasp'ın dünya genelindeki gişe hasılatı ise Çin'den gelen 68 milyon dolarla da beraber 519.12 milyon dolara ulaşmış. Bu anlamda serinin ilk filmi Ant-Man ise toplam 519.13 milyon dolar hasılat elde etmişti. Yani ikinci film şimdiden ilk filmi geride bırakmış diyebiliriz. Ant-Man and The Wasp'ın gişe macerasının sonunda 600 milyon doları rahatlıkla geride bırakması bekleniyor.Marvel sinematik evreninin Avengers: Infinity War sonrası ilk filmi olan Ant Man and The Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girmişti.