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Ant-Man and The Wasp, gişede 500 milyon doları geride bıraktı

Marvel Stüdyoları'nın belki de en mütevazı serisi olan Ant-Man, ikinci filmiyle de Marvel'ın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ant-Man and The Wasp, gişede 500 milyon doları geride bıraktı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın geçtiğimiz ay vizyona giren yeni filmi Ant-Man and The Wasp, gişede 500 milyon doları geride bıraktı. Sinematik evrenin diğer filmlerine oranla bütçe anlamında çok daha mütevazı bir yapım olan Ant-Man and The Wasp, gişede elde ettiği başarıyla Marvel'ın yüzünü güldürüyor.

Filmin bu hafta sonu itibarıyla nihayet Çin'de de vizyona girmesi 500 milyon dolar barajının geçilmesindeki en büyük etken oldu. Burada tam 68 milyon dolarlık bir açılışa imza atan Ant-Man and The Wasp, Çin'deki en hızlı hafta sonu açılışı yapan ikinci süper kahraman filmi oldu. Geçtiğimiz yıl vizyona giren Spider-Man: Homecoming, 69 milyon dolarla bu alandaki lider yapım durumunda.

Ant-Man and The Wasp'ın dünya genelindeki gişe hasılatı ise Çin'den gelen 68 milyon dolarla da beraber 519.12 milyon dolara ulaşmış. Bu anlamda serinin ilk filmi Ant-Man ise toplam 519.13 milyon dolar hasılat elde etmişti. Yani ikinci film şimdiden ilk filmi geride bırakmış diyebiliriz. Ant-Man and The Wasp'ın gişe macerasının sonunda 600 milyon doları rahatlıkla geride bırakması bekleniyor.

Marvel sinematik evreninin Avengers: Infinity War sonrası ilk filmi olan Ant Man and The Wasp, 6 Temmuz'da vizyona girmişti.

https://www.forbes.com/sites/scottmendelson/2018/08/25/box-office-china-pushes-ant-man-and-the-wasp-over-500m-worldwide/#354883d561d8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K_Spartakus 9 ay
Amerikan sinema sektörü yaklaşık 10 yıldır kısır bir dönem geçiriyor. Düşman ülke olayı bayatladı, tek başına kahraman da eskidi, romantizm ayağa düştü, gerilim eski versiyonlar üzerinden devam ediyor ya da seriye bağlanıyor. Daha fazlasını yazmaya gerek yok
Süper kahramanlar da patladı patlayacak.
filmin çok gişe yapması çok iyi olduğu anlamına da gelmiyor
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Furiosa 9 ay
İnfinity war dan sonra iyi gelir yapmış yine
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Tommy Shelby 9 ay
Malum ortamlara düşse de izlesek
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Soul741 9 ay
vasat bir film ile bile 500 milyon dolar kaldırmışlar. Tebrik ederim, ne diyim.
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SEO-Uzmanı 9 ay
netf ye geleceği günü beklemekteyim !
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SEO-Uzmanı 9 ay
ailece gidilen filmlerde her zaman 1+2 kişiyi beraberinde götürür
yani 1 taşla 3 kuş mantığı !!!
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