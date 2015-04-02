Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait verileri paylaştı

Android platformundaki popüler sentetik test yazılımlarından Antutu, 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri paylaştı. 160 ülkeden alınan verilerde en iyi performansa sahip 10 cihazın ortalama puanları ve en iyi 5 işlemcinin ortalama puanları gibi bilgiler yer alıyor.

Tabloya baktığımızda yeni amiral gemisi modellerinde kendi çipsetlerini kullanmayı tercih eden Samsung'un ilk iki sırayı aldığını görüyoruz. Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin hemen arkasından ise HTC'nin Snapdragon 810'lu yeni amiral gemisi One M9 geliyor. Bu noktadan sonra tablodaki rakamlar birbirine oldukça yaklaşırken listede bulunan tek MTK çipsete sahip model Meizu MX4 oluyor, geçtiğimiz yıl test tablolarında lider gözüken model bu yıl Galaxy S5 Avrupa versiyonunu da hesaba katınca beşinciliğe gerilemiş durumda.

İlk 10 cihazın %70'inin Snapdragon çipsetlere sahip olsa da birinci ve ikincilik ile %20 pay alan Exynos işlemciler daha önde gözüküyor. Snapdragon işlemcili cihazları incelersek ise Snapdragon 810, 805 ve 801'li modellerin kendine ilk 10 içinde yer bulduğunu görüyoruz. Snapdragon 810'lu HTC One M9 modeli ortalama 52709 puana ulaşırken aynı çipsete sahip LG G Flex 2 modeli 48605 puan ile 9. sırada kendine yer buluyor.

İşlem gücü sıralaması ise Exynos 7420, Snapradgon 810 , Snapdragon 805, Snapdragon 801 ve MT6595 şeklinde listelenmiş. HTC'nin yeni modelleri tanıtılırken diğer yandan LG ve Sony de henüz yeni amiral gemisi modellerini tanıtmadı. 2. Çeyrek içerisinde bu modellerin tanıtılması beklenirken buna bağlı olarak da sıralamanın değişiklikler göstermesini bekleyebiliriz.