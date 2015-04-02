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Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait verileri paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,1b
1
35
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait verileri paylaştı
Android platformundaki  popüler sentetik test yazılımlarından Antutu, 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin verileri paylaştı. 160 ülkeden alınan verilerde en iyi performansa sahip 10 cihazın ortalama puanları ve en iyi 5 işlemcinin ortalama puanları gibi bilgiler yer alıyor.
Tabloya baktığımızda yeni amiral gemisi modellerinde kendi çipsetlerini kullanmayı tercih eden Samsung'un ilk iki sırayı aldığını görüyoruz. Galaxy S6 ve S6 Edge modellerinin hemen arkasından ise HTC'nin Snapdragon 810'lu yeni amiral gemisi One M9 geliyor. Bu noktadan sonra tablodaki rakamlar birbirine oldukça yaklaşırken listede bulunan tek MTK çipsete sahip model Meizu MX4 oluyor, geçtiğimiz yıl test tablolarında lider gözüken model bu yıl Galaxy S5 Avrupa versiyonunu da hesaba katınca beşinciliğe gerilemiş durumda.
Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait verileri paylaştı
 
İlk 10 cihazın %70'inin Snapdragon çipsetlere sahip olsa da birinci ve ikincilik ile %20 pay alan Exynos işlemciler daha önde gözüküyor. Snapdragon işlemcili cihazları incelersek ise Snapdragon 810, 805 ve 801'li modellerin kendine ilk 10 içinde yer bulduğunu görüyoruz. Snapdragon 810'lu  HTC One M9 modeli ortalama 52709 puana ulaşırken aynı çipsete sahip LG G Flex 2 modeli 48605 puan ile 9. sırada kendine yer buluyor. 
İşlem gücü sıralaması ise Exynos 7420, Snapradgon 810 , Snapdragon 805, Snapdragon 801 ve MT6595 şeklinde listelenmiş. HTC'nin yeni modelleri tanıtılırken diğer yandan LG ve Sony de henüz yeni amiral gemisi modellerini tanıtmadı. 2. Çeyrek içerisinde bu modellerin tanıtılması beklenirken buna bağlı olarak da sıralamanın değişiklikler göstermesini bekleyebiliriz.
Antutu 2015 yılının ilk çeyreğine ait verileri paylaştı
 

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madmax50 4 yıl en beğenilen
Samsung'un yaptığı sentetik test hilelerini unutmayın. Bu testlerin güvenirliliği noktasında çok ciddi sorunlar var. Benim lg g2 bile çeşitli romlarla 60.000 üzeri alıyor. Donanım aynı donanım değişen ne?
Samsung'un yaptığı sentetik test hilelerini unutmayın. Bu testlerin güvenirliliği noktasında çok ciddi sorunlar var. Benim lg g2 bile çeşitli romlarla 60.000 ü...
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teblig 4 yıl
s6 piyasadaki en iyi telefon desek yalan olmaz. epimedium.biz/...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
S6 lar farkı baya açmış. Android cephesinde bu sene samsung a kaldı anlaşılan
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Fakirdepocu 4 yıl
S4 le 33k aliyorum gayette herseye yetiyorsa bu kadar fazla puana ne gerek var
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Witcher3 4 yıl
Samsung fena tokatlamis qualcom u
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ALBAY 4 yıl
S5 nasıl note 4 ün önüne geçiyor ben anlamadım? Biri 4 çekirdek diğeri 8 çekirdek
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darkdiva 4 yıl
Samsung'un işlemci devrimini görmeyip hala hile yapmıştır diyenlerin kafası iyi galiba.
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Guhong01 4 yıl
Puanlara bakın hele, o kadar cihaz var ama akıcılıklarını karşılaştıralım bakalım nexus 6 yla droid turbo nasılda fark yaratır, antutu skorlarının saçma olduğunu kanıtlayan iki cihaz
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DH Misafiri 4 yıl
antutuda 805 lere fark atan note 4 bu tabloda nasıl yok anlayamadım tuhaf
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keskin53 4 yıl
hileci samsung gene birinci olmuş
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cngzmls 4 yıl
Benim anlamadığım s6 ile s6 edge arasında niye bu kadar fark var? Aynı donanım değil mi?
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javaprof 4 yıl cngzmls
cngzmls

Benim anlamadığım s6 ile s6 edge arasında niye bu kadar fark var? Aynı donanım değil mi?

youtube.com/... burda da s6 edge geçmiş.belki tam optimize edememişlerdir bir kaç yeni teknoloji var ilerde daha stabil olacaktır.
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musa_unsal2005 4 yıl cngzmls
Büyük ihtimalle Edge de ekstra yazılımlar ve özellikler var ve bu cihazı ağırlaştırmış.
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