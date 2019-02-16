Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor

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Electronic Arts'ın ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, oyun dünyasında son zamanlara damgasını vurmuş durumda. Kısa sürede ulaştığı toplam oyuncu rakamlarıyla dikkat çeken yapım, aynı zamanda Twitch platformunda da önemli rekorlar kırıyor. Apex Legends, Fortnite'ın günlük izlenme rekorunu geride bırakarak önemli bir işe daha imza attı.Araştırma firması Gamoloco tarafından yayınlanan verilere göre Apex Legends, 12 Şubat tarihinde Twitch'de tam 8.4 milyon saatlik izlenmeye ulaşmış. Aynı gün düzenlenen Twitch Rivals etkinliğinin bu rekordaki etkisinin büyük olduğu belirtiliyor. Apex Legends'ın direkt rakibi Fortnite ise maksimum 7.2 milyon saat izlenmeye ulaşmıştı.Apex Legends 8.4 milyonluk izlenmeyle listede dördüncü sıraya yerleşmiş. Listenin geri kalanına baktığımızda ise Counter-Strike: GO'nun hemen hemen her sırayı aldığını görüyoruz. CS:GO dışında yalnızca Apex Legends ve Fortnite ilk 15'e girmeyi başarabilmiş. Apex Legends dördüncü sıra hariç 13 ve 15. sıralarda da yer alıyor.PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, geride bıraktığımız iki hafta içerisinde oyuncular tarafından oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sürpriz bir şekilde yayınlanmasına rağmen oyunun bug ve hatalardan arındırılmış oldukça dengeli bir yapıya sahip olduğunu ve güçlü mekanikleriyle zevkli bir oyun deneyimi sunduğunu görmüştük.İki haftalık süreçte çok iyi işler başarmış olsa da Apex Legends'ın uzun vadede neler yapabileceği merak ediliyor. Oyunun free-to-play olması elbette büyük bir avantaj olacak. Ayrıca geliştirici firma Respawn, sezon güncellemeleriyle oyunu canlı tutacaklarını söylüyor. Bakalım Apex Legends Fornite'ın oyun dünyasındaki egemenliğine son verebilecek mi.