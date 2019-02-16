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Apex Legends, Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor

Bu ayın başlarında sürpriz bir şekilde tanıtılıp yayınlanan Apex Legends, kısa sürede büyük bir popülariteye ulaştı. Oyun, toplam oyuncu sayısının yanı sıra Twitch izlenmelerinde de rekor kırıyor.
3 ay
4,2b
1
16
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, oyun dünyasında son zamanlara damgasını vurmuş durumda. Kısa sürede ulaştığı toplam oyuncu rakamlarıyla dikkat çeken yapım, aynı zamanda Twitch platformunda da önemli rekorlar kırıyor. Apex Legends, Fortnite'ın günlük izlenme rekorunu geride bırakarak önemli bir işe daha imza attı.

Araştırma firması Gamoloco tarafından yayınlanan verilere göre Apex Legends, 12 Şubat tarihinde Twitch'de tam 8.4 milyon saatlik izlenmeye ulaşmış. Aynı gün düzenlenen Twitch Rivals etkinliğinin bu rekordaki etkisinin büyük olduğu belirtiliyor. Apex Legends'ın direkt rakibi Fortnite ise maksimum 7.2 milyon saat izlenmeye ulaşmıştı.


Apex Legends 8.4 milyonluk izlenmeyle listede dördüncü sıraya yerleşmiş. Listenin geri kalanına baktığımızda ise Counter-Strike: GO'nun hemen hemen her sırayı aldığını görüyoruz. CS:GO dışında yalnızca Apex Legends ve Fortnite ilk 15'e girmeyi başarabilmiş. Apex Legends dördüncü sıra hariç 13 ve 15. sıralarda da yer alıyor.

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PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, geride bıraktığımız iki hafta içerisinde oyuncular tarafından oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sürpriz bir şekilde yayınlanmasına rağmen oyunun bug ve hatalardan arındırılmış oldukça dengeli bir yapıya sahip olduğunu ve güçlü mekanikleriyle zevkli bir oyun deneyimi sunduğunu görmüştük.

İki haftalık süreçte çok iyi işler başarmış olsa da Apex Legends'ın uzun vadede neler yapabileceği merak ediliyor. Oyunun free-to-play olması elbette büyük bir avantaj olacak. Ayrıca geliştirici firma Respawn, sezon güncellemeleriyle oyunu canlı tutacaklarını söylüyor. Bakalım Apex Legends Fornite'ın oyun dünyasındaki egemenliğine son verebilecek mi. 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-02-15-apex-legends-beats-fortnite-record-for-single-day-twitch-viewing Yorum Yaz
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Sliskelion 3 ay en beğenilen
Bitmiyor lanet olasıca Battle Royale furyası.
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mavizaman 3 ay
fortniteten sonra birde bunu çekeceğiz anlaşıldı.
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Draxen 3 ay
Battle royale tarzi noba veya fps mmorpgyi bitirdi resmen abi bu tur oyunlardan nasil zevk alabiliyolar
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amazonkolik 3 ay
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DokuzKuyrukluTilki 3 ay
İlk başta solosu olmadığı için çıldırdım bir kaç kez arkadaşlarla girdim ve artık ekipten ayrı win bile alabilir hale geldim. Oyun çok hızlı, akıcı ve eğlenceli. Ufak tefek buglar türedi. Bayadır da atmıyor oyundan. Bence şu an piyasadaki en iyi BR oyun. Fortnite darbe yedi, PUBG öldü gözümde.
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Draxen 3 ay
Battle royale tarzi noba veya fps mmorpgyi bitirdi resmen abi bu tur oyunlardan nasil zevk alabiliyolar
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Bay Robot 3 ay Draxen
CS gibi saçma bir oyunda nasıl zevk alıyorsan öyle.
Konuya gelecek olursak battle royale tarafında gerçekçilikte pubg yaratıcılıkta fortnite fazlasıyla iyi bence. Diğerleri tamamen fazlalık ucuz kopya...
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Sipihrz 3 ay
Hakediyor. Pc Battle Royal oyunlarını sevmem ama bu hoşuma gitti.
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mavizaman 3 ay
fortniteten sonra birde bunu çekeceğiz anlaşıldı.
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expressimo 3 ay mavizaman
Fortnite denen halttan çok daha iyi. Shadowgun deadzone a benziyor. Eğlenceliydi baya telefonda oynarken zevkten 4 köşeydim. Ben asıl midtown maddnes formatında düşük grafik(ultra düşük gereksinim pentium 3 4 falan) Ama piksel grafik olmayan bir şey bekliyorum.
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emre1393 3 ay
Geçen ki turnuva etkinliğinde 650 bin kişi izliyordu, o etkinlikte shroud 230k izleyici ile kendi rekorunu kırdı sanırım.
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Sliskelion 3 ay en beğenilen
Bitmiyor lanet olasıca Battle Royale furyası.
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matador_mirkhan 3 ay Sliskelion
Battle royal yüzünden Battlefield oynayan kalmadı...
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XanthiN 3 ay
Henüz çok yeni ve tek modu olmasına rağmen bu kadar tuttuysa ileride ne seviyelere geleceğini tahmin etmek güç değil.
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