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Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır

Turing mimarisini uygun fiyata deneyimlemek isteyenler için Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı piyasaya çıkıyor. Perakende kutuları şimdiden internete düşmeye başladı.
3 ay
12,7b
1
30
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın kısa süre sonra piyasaya süreceğini tahmin ettiğimiz GTX 1660 Ti ekran kartı ile ilgili detaylar netleşiyor. Pek çok firmanın GeForce GTX 1660 Ti kutuları internete sızmış durumda.

GeForce GTX 1660 Ti özellikleri ve fiyatı

GTX 16xx serisi Turing mimarisini deneyimlemek isteyen ancak Ray Tracing teknolojisi yüzünden fazla para vermeyi tercih etmeyen oyuncuları hedefliyor. AMD’nin de bu segmentte hareketsiz kalması GTX 16xx serisini öne çıkaracak.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon VII piyasada"

Seride ilk olarak GTX 1660 Ti ekran kartı piyasada olacak. TU116 grafik çekirdeğini temel alan ekran kartında 1536 CUDA çekirdeği ve 96 doku birimi yer alıyor. Bellek tarafında ise 192-bit veri yolunda çalışan 6GB GDDR6 bellek yer alıyor. Bant genişliği ise 288GB/s seviyesine kadar çıkıyor.

Ekran kartının 15 Şubat tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor. Fiyat olarak ise 279$ belirlenmiş. Şimdilik Rusya’da geçerli olan bu fiyat etiketinin ülkelere göre değişip değişmeyeceği bilinmiyor.

 

https://www.techpowerup.com/252472/palit-and-evga-geforce-gtx-1660-ti-cards-pictured Yorum Yaz
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Mutlak.Sıfır 3 ay en beğenilen
Nvidia ne çıkartsa satıyor arkadaş. Aynısını Amd yapsa sabahtan akşama akadar eleştirilir ama Nvidia yapınca ortada eleştiri namına bir şey göremiyorsun. Bu kartı çıkartacağına Gtx 1070'in fiyatını indirmez mesela. Ayrıca Rx 590 başlığındaki fanboyları da burada göremezsiniz. Ben anlayamıyorum abi bir şirket pazarın büyük kısmına hakim olunca yaptığı hiçbir politika eleştirilmiyor onun yerine küçük pazar payına sahip olan şirket onunla rekabet edemiyor diye eleştiriliyor. Ben de bunun tam tersini yapınca Amd fanboyu oluyorum ama Nvidia'yı sabah akşam övseydim bana fanboy demeyeceklerdi. :D
Nvidia ne çıkartsa satıyor arkadaş. Aynısını Amd yapsa sabahtan akşama akadar eleştirilir ama Nvidia yapınca ortada eleştiri namına bir şey göremiyorsun. Bu kar...
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Agababangida 3 ay
AMD Rx570 ekran kartları 900tl civarı bulunabildiğinden dolayı, bütçesi kısıtlı ülkemiz oyuncuları için daha iyi seçenek bulunmuyor maalesef
AMD Rx570 ekran kartları 900tl civarı bulunabildiğinden dolayı, bütçesi kısıtlı ülkemiz oyuncuları için daha iyi seçenek bulunmuyor maalesef...
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1 Avatar
System Lord 2 ay
rtx 2080ti alma aşamasındayken bu kartın çıkması iyi oldu en azından turing mimarisini ve ray tacing teknolojisini RTX serisi ekran kartlarına yatırım yapmadan önce deneyebilirim ? peki bu kart 4k film ve oyunlarda nasıl oluur ? hadi oyunları geçtim ama 4k film oynatması lazım takılmadan donmadan . 4k film izlemek ve oynamak arasında çok fark varmıdır ? şu an gtx 970 de 4k film açamıyorum . sizce bu kart yatırım yapmaya değer mi ?
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fox-03-34 3 ay
Hedef 2080 ti !
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ygthnyldz 3 ay
Guzele benziyor.
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DH Misafiri 3 ay
Keşke biraz araştırma yapsaydın GTX1660 ekran kartında rt özelliği yok zaten adı GTX1660 RTX1660 değil.
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Lana-Del-Rey 3 ay
Enayi NVidia şu kartı 1660Ti gibi saçma sapan bir isimlendirme ile çıkarmak yerine GTX 2050Ti olarak çıkarsa daha çok satardı
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dribblingmaster 3 ay
Bunu niye çıkarmışlar ki 2060da zaten rt açınca fps düşüyo, teknoloji için yetersiz bi kart fiyatını düşük yapıp orta seviye diye satsınlar rt olunca maliyeti kurtarmıyo mu?
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joven 3 ay
Pc sistemlere donanım üretenler çıldırmışlar
fiyatlar öyle absürt ve anlamsızki verilen paralara
yazık yahu tepe model 200$ olan ekran kartları
şimdileri giriş seviyesi kartlara bile alınamıyor
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Rogue Agent 3 ay
biri rtx 2060 digeri gtx 2060 olabilirdi niye boyle anormal isimlendirmeye gidilmis anlamadim
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SerhanUygur 3 ay Rogue Agent
bi saattir bunu anlatmaya çalışıyorum, sanırım bende gariplik var :9
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Guest-9CC7626BB 3 ay
1500 üstü etmemeli ama nvidia bu geçirir tabi.. bizdekiler de geçirir.
hele bir testler gelsin bakalım nereye konumlanıyor bu kart. 1060 dan %10 %20 iyi olursa değmez yükseltmeye.
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stalker(1979) 3 ay
Rakip her zaman iyidir. Rakip yoksa daha güçsüz teknolojiyi daha güçlüsünden bile pahalıya alırsın. Yani size neyi hangi fiyattan verirlerse ona razı olmak zorunda kalırsınız. O yüzden bu fanboyluğu bırakın. Kimse Nvidia da çalışmıyor yada çalışan birinin oğlu kızı değil :)
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