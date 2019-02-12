Nvidia GeForce GTX 1660 Ti kutuları hazır

Nvidia’nın kısa süre sonra piyasaya süreceğini tahmin ettiğimiz GTX 1660 Ti ekran kartı ile ilgili detaylar netleşiyor. Pek çok firmanın GeForce GTX 1660 Ti kutuları internete sızmış durumda.

GeForce GTX 1660 Ti özellikleri ve fiyatı

GTX 16xx serisi Turing mimarisini deneyimlemek isteyen ancak Ray Tracing teknolojisi yüzünden fazla para vermeyi tercih etmeyen oyuncuları hedefliyor. AMD’nin de bu segmentte hareketsiz kalması GTX 16xx serisini öne çıkaracak.

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Seride ilk olarak GTX 1660 Ti ekran kartı piyasada olacak. TU116 grafik çekirdeğini temel alan ekran kartında 1536 CUDA çekirdeği ve 96 doku birimi yer alıyor. Bellek tarafında ise 192-bit veri yolunda çalışan 6GB GDDR6 bellek yer alıyor. Bant genişliği ise 288GB/s seviyesine kadar çıkıyor.

Ekran kartının 15 Şubat tarihinde piyasada olacağı belirtiliyor. Fiyat olarak ise 279$ belirlenmiş. Şimdilik Rusya’da geçerli olan bu fiyat etiketinin ülkelere göre değişip değişmeyeceği bilinmiyor.