App Store fiyatlarına büyük zam!

Apple, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı App Store zammını hayata geçirdi. Uygulama ve oyunların fiyatları 3-4 kat yükseldi.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirdi ancak uygulama fiyatlarına ciddi oranda zam uyguladı. Bugünlerde dolar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store’daki yeni fiyatlandırmaya baktığımızda dolar kurunun 7.00 TL olarak baz alındığını görüyoruz.

Uygulama, oyun, film ve müzik fiyatlarında artışa gidilirken iCloud ve Apple Music abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

App Store’daki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL