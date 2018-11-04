Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

App Store fiyatlarına büyük zam!

Apple, dolar kurunun 5.5 civarında seyretmesine rağmen App Store'a yaptığı zam ile 1 doları 7 TL olarak baz aldı. Hal böyle olunca uygulama fiyatları 3-4 kat yükseldi.
6 ay
21,1b
1
115
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

App Store fiyatlarına büyük zam!

Apple, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı App Store zammını hayata geçirdi. Uygulama ve oyunların fiyatları 3-4 kat yükseldi.

Apple, geçtiğimiz hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirdi ancak uygulama fiyatlarına ciddi oranda zam uyguladı. Bugünlerde dolar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store’daki yeni fiyatlandırmaya baktığımızda dolar kurunun 7.00 TL olarak baz alındığını görüyoruz.

App Store fiyatlarına büyük zam!

Uygulama, oyun, film ve müzik fiyatlarında artışa gidilirken iCloud ve Apple Music abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

App Store’daki eski ve yeni fiyatlar

0,59 TL > 1,99 TL

8,49 TL > 26,99 TL

29,99 TL > 49,99 TL

ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar

0.99 dolar > 6,99 TL

1,99 dolar > 12,99 TL

2.99 dolar > 19,99 TL

3.99 dolar > 26,99 TL

6.99 dolar > 49,99 TL

8.99 dolar > 59,99 TL

9,99 dolar > 69,99 TL


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xiaomiseverim 6 ay en beğenilen
Apple nereye varmak istemektedir neyi amaçlamaktadır
2 Yanıt Yanıtla +135
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 6 ay
artik bunun kurla falan alakasi yok (yani su zamlara istinaden) bildigin Apple'in cikarciligi!
Samsung Note 9 128 GB Amerika fiyati 999 USD - Turkiye fiyati 5799 TL
iPhone 8 Plus 256 GB Amerika fiyati 849 USD - Turkiye fiyati 7999 TL
vergiyse Samsung'dan da vergi aliniyor... bu fiyat farki nedir? bir de insanlar Apple Store acilacak, fiyatlar dusecek diye seviniyordu 2014 yilinda... ozellikle bu App Store olayindan sonra, Apple fiyatlarinin tamamen kurdan kaynakli yukselmedigi asikar... nasil olsa kimse sesini cikartmiyor bas zammi... kemiklesmis bir kitle var, bu cihazlari oyle ya da boyle alacaklar tarzi bir dusunce yapisi var sanirim...
vatanbilgisayar.com/...
samsung.com/...
apple.com/...
apple.com/...
artik bunun kurla falan alakasi yok (yani su zamlara istinaden) bildigin Apple'in cikarciligi!Samsung Note 9 128 GB Amerika fiyati 999 USD - Turkiye fiyati...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +72
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 6 ay
Apple alinmaz artik
1 Yanıt Yanıtla +55
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Korkarım bunun ucu steam e kadar dayanacak bir tek onlar kaldı zam yapmayan..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Gerçekten ocluk bu başka bir şey değil. 2015de şarjı uzun diye 6s Plus değil de 6plus aldım (Carrefourdan almıştım app trye göre daha ucuz diye) Sonra bu IOS 11 itliğini yaptılar Note 8'e geçtim. Geçen çok uyguna xs max buldum dedim her sene yüzde yüz fiyatlar artıyor 4 sene kullanırım yurt dışına yerleşene kadar. Bırakın onlardan ürün almayı kablo bile almam mahvolurlar umarım. Dolar düştü 4 kat zam yaptılar. Sonrada pic ağlıyor satamıyoruz şu ülkelerde diye BETER OLUN...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Bihter neyi itiraf edecek firdevs hanım? Bunun Behlül ile ne alakası var?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qqyyxx 6 ay
Ya kardeşim tamam anladık uyduruyorsun da iki taraftan da uydurma tek tarfatan uydur, cihazı bedavaya ver uygulamalardan uydur. Hak yolu varken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MehmetF4tih 6 ay
Yükseltin onu da yükseltin hepsini yükseltin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agent1453 6 ay
Almayın,zenginleşen firmalar azıyor!,bu da böyle biline.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vanished Man 6 ay
Almayın. Ben olsam telefona o parayı vermem.
Bu ülkede garantili cihaz bile alınmaz. Gittim ucuzundan xiaomi aldım. 3 senedir de asus kullanıyorum öyle herbirşeyi yüklemezsen birşey olduğu yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 ay
Arkadaşlar kusura bakmayın ama çok cahilsiniz
Apple inovatif ve geleceğe dönük bir firmadır. Bu yüzden elbetteki bugünün değil 1 yıl sonrasının dolar kuruna göre fiyat belirliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 6 ay
İtibardan tasarruf olmaz beyllleerrrr!!!
O yüzden pamuk eller cebe, 15 bin Yeni ve Güçlü Türkiye Lirası APPLE' A VERIN

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaWYeR53 6 ay
Ne bekliyorsunuz ki 10 bin TL lik telefona 1 tllik uygulama almayi mi !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21081 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
app store, app store zam ve
11 etiket daha zamlı fiyatlar zam ekonomi ios uygulama uygulama haber Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Mobil Oyunlar MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Çinli teknoloji devi Tencent, akıllı gözlüklerini piyasaya sundu 6 ay Fortnite mobil sürüme 60fps desteği geliyor 6 ay Android işletim sistemli aynasız kamera Yongnuo YN450 duyuruldu 6 ay Sahte kimlik kartları ile 437 bin liralık Bitcoin hırsızlığı 6 ay Apple'ın iPhone XR üretimini azalttığı açıklandı 6 ay AMD Next Horizon etkinliği yarın yapılacak 6 ay 5000TL bütçeli, FHD oyuncu kasası "DH-A1 incelemesi" 6 ay Warcraft 3 geri dönüyor 6 ay MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor 6 ay Uber, ölümcül kazanın ardından tekrar otonom araç testlerine başlamak istiyor 6 ay Samsung katlanabilir telefonuyla ilgili yeni bir görsel paylaştı 6 ay Çift ekranlı ZTE Nubia X, 57 saniyede 100 bin adet sattı 6 ay Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme 6 ay LG, 8K OLED TV'lerini 2019'da piyasaya sürecek 6 ay Bakan açıkladı: AKK 2019’da kaldırılacak 6 ay Milli uydu fırlatma sistemi için imzalar atıldı: Roketsan çalışmaya başlıyor! 6 ay Winklevoss kardeşler 5000 Bitcoin dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu 6 ay Elon Musk’un Tesla aracı uzay yolculuğuna devam ediyor 6 ay Overwatch için 6 yeni Lego seti geliyor 6 ay General Motors’un yeni projesi elektrikli bisiklet oldu 6 ay GÖRÜNTÜLENEN App Store fiyatlarına büyük zam! Sonraki Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor 6 ay Halk kütüphanesindeki binlerce e-kitap, e-Devlet’e taşındı 6 ay Çok sayıda RTX 2080 Ti'da sorun yaşanıyor 6 ay Ridley Scott'ın yönettiği THY reklam filmi serisinin fragmanı yayınlandı 6 ay Cep telefonları, çok özel şartlar altında kansere sebep olabilir 6 ay Arsenal ile profesyonel makinalarda yapay zekâ dönemi başlıyor 6 ay Broadcom, Volkswagen'e 1 milyar dolarlık patent ihlali davası açtı 6 ay Coinbase BAT desteğini başlattı 6 ay Yeni geliştirilen İngiliz robot, Mars'ta yaşam belirtisi arayacak 6 ay Samsung, dijital asistani Bixby'i geliştiricilere açıyor 6 ay Motorola One Power Geekbench’de Android 9 Pie ile görüntülendi 6 ay Windows 10 sonunda Windows 7'yi geçmeye çok yakın 6 ay 2019'da katlanabilir telefonlar sahneye çıkacak 6 ay Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor 6 ay Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro 6 ay Apple 5G özellikli ilk iPhone'u 2020 yılında çıkaracak 6 ay Gladiator'ın devam filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Bilim adamları galaksimizin ortasındaki süper kütleli karadeliğe ait delil buldular 6 ay Diablo: Immortal mobil cihazlar için duyuruldu 6 ay Honor 8X ile Netflix arasında önemli iş birliği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim