App Store fiyatlarına büyük zam!

Apple, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı App Store zammını hayata geçirdi. Uygulama ve oyunların fiyatları 3-4 kat yükseldi.
Apple, geçtiğimiz hafta iPhone, iPad, Macbook modellerinin fiyatlarını indirdi ancak uygulama fiyatlarına ciddi oranda zam uyguladı. Bugünlerde dolar kuru 5.5 civarında seyretse de App Store’daki yeni fiyatlandırmaya baktığımızda dolar kurunun 7.00 TL olarak baz alındığını görüyoruz.
Uygulama, oyun, film ve müzik fiyatlarında artışa gidilirken iCloud ve Apple Music abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
App Store’daki eski ve yeni fiyatlar
0,59 TL > 1,99 TL
8,49 TL > 26,99 TL
29,99 TL > 49,99 TL
ABD fiyatları ve Türkiye’deki yeni fiyatlar
0.99 dolar > 6,99 TL
1,99 dolar > 12,99 TL
2.99 dolar > 19,99 TL
3.99 dolar > 26,99 TL
6.99 dolar > 49,99 TL
8.99 dolar > 59,99 TL
9,99 dolar > 69,99 TL
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Samsung Note 9 128 GB Amerika fiyati 999 USD - Turkiye fiyati 5799 TL
iPhone 8 Plus 256 GB Amerika fiyati 849 USD - Turkiye fiyati 7999 TL
vergiyse Samsung'dan da vergi aliniyor... bu fiyat farki nedir? bir de insanlar Apple Store acilacak, fiyatlar dusecek diye seviniyordu 2014 yilinda... ozellikle bu App Store olayindan sonra, Apple fiyatlarinin tamamen kurdan kaynakli yukselmedigi asikar... nasil olsa kimse sesini cikartmiyor bas zammi... kemiklesmis bir kitle var, bu cihazlari oyle ya da boyle alacaklar tarzi bir dusunce yapisi var sanirim...
vatanbilgisayar.com/...
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apple.com/...
apple.com/...