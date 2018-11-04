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Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor

Huawei, Mate 20 Pro piyasaya sürüleli henüz 1 ay bile geçmemiş olsa da cihaz son günlerde oldukça can sıkıcı bir konu ile gündemde. Mate 20 Pro'ların ekranı yeşile dönüşüyor.
6 ay
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58
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor
 
Huawei, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi cihazı Mate 20 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirmişti.  Mate 20 Pro piyasaya sürüleli daha 1 ay bile geçmemiş olsa da cihaz, son günlerde can sıkıcı bir konu ile gündemde. Ekseriyeti Avrupa’dan olmak üzere pek çok Mate 20 Pro kullanıcısı ekranlarında dev yeşil lekelerin oluşması konusunda şikayetçi.
Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor ancak Mate 20 Pro’da kullanılan 6.39 inç genişliğindeki Quad HD+ çözünürlüklü kavisli AMOLED ekranlar LG ve BOE firmalarından tedarik ediliyor ve pek çok kişi sorunun LG’den tedarik edilen ekranlarda olduğunu düşünüyor.
Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor
 
Şimdilik, konuyla ilgili tek yarı resmi açıklama Huawei'nin Birleşik Krallık topluluk forum yöneticisinden geldi. Ayrıca Huawei Finlandiya da hali hazırda bir değişim kampanyası başlatmış durumda. Huawei Finlandiya’nın yetkililerinden gelen açıklamalara göre kullanıcılar ekranlarında yeşil lekelerin oluşması durumunda koşulsuz şartsız cihazlarını yenisiyle değiştirebilecekler.
Ayrıca bir Mate 20 Pro sahibi, Huawei UK topluluk forumunda ülkesindeki destek şubesini ziyaret ettiğini, orada çalışan yetkililerle konuştuğunu ve hiçbir zorluk yaşamadan cihazını değiştirebildiğini belirten bir gönderi paylaştı. Gönderiyi paylaşan kullanıcının anlatımına göre, yetkililer eğer cihazın onarımı teklif edilirse kullanıcıların bunu reddetmelerini ve yeni bir Mate 20 Pro talep etmelerini tavsiye etmiş.
https://www.gsmarena.com/huawei_responds_to_the_mate_20_pros_screen_light_bleeding_issue-news-34037.php Yorum Yaz
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dr20mouse 6 ay en beğenilen
Aha bakın iPhone kullanıcıları ibret alın. Apple LG'yle anlaştığı zaman göbek atanlar vardı. Kullanın LG oledi de telefonunuz Ankara pavyonlarina dönsün.
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Sirchade 6 ay
Firmalar hala LG'den ekran tedarik ediyor. Aklım almıyor yemin ederim.
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MetalWave 6 ay
telefon okadar güçlü ki HULK a dönüşüyor
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~Lion King~ 6 ay
Bütün yorumları okudum ve tek söyleyeceğim şey;
YAŞASIN IPS!!
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muratkaya 6 ay
LG = Life's Green.
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Umutcan 6 ay
Arayüze Matrix teması yüklesinler, yeşil ekran sırıtmaz en azından.
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khytr89 6 ay
Ucuz etin yahnisi yavan olur
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superegoid 6 ay
Türkiyede olsa kullanıcı hatası, eliniz boyalı kullanmışsınız der çıkarlardı..
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berkay1074 6 ay superegoid
:Dddddddd gece gece iyi güldüm xd
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sinanx 6 ay
Kapat gözlerini kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrı'nın yazdığı şiircesine
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
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ilelebet 6 ay
LG G Flex 2 kullandım ve benim kullandığım telefonun oled ekranında da sarı lekelenmeler oluyordu. LG bu oled işini maalesef henüz beceremiyor.
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Hakimutata Insane 6 ay
Lol hulkmu sanmış kendini bu huwaie hahahahsh
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Y-ZiyA 6 ay
Hem fotosentez yapar daha az enerji harcar o ekran
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