Kullanıcılar şikayetçi! Huawei Mate 20 Pro’nun ekranı yeşile dönüyor

Huawei, geçtiğimiz ay yeni amiral gemisi cihazı Mate 20 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirmişti. Mate 20 Pro piyasaya sürüleli daha 1 ay bile geçmemiş olsa da cihaz, son günlerde can sıkıcı bir konu ile gündemde. Ekseriyeti Avrupa’dan olmak üzere pek çok Mate 20 Pro kullanıcısı ekranlarında dev yeşil lekelerin oluşması konusunda şikayetçi.

Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor ancak Mate 20 Pro’da kullanılan 6.39 inç genişliğindeki Quad HD+ çözünürlüklü kavisli AMOLED ekranlar LG ve BOE firmalarından tedarik ediliyor ve pek çok kişi sorunun LG’den tedarik edilen ekranlarda olduğunu düşünüyor.

Şimdilik, konuyla ilgili tek yarı resmi açıklama Huawei'nin Birleşik Krallık topluluk forum yöneticisinden geldi. Ayrıca Huawei Finlandiya da hali hazırda bir değişim kampanyası başlatmış durumda. Huawei Finlandiya’nın yetkililerinden gelen açıklamalara göre kullanıcılar ekranlarında yeşil lekelerin oluşması durumunda koşulsuz şartsız cihazlarını yenisiyle değiştirebilecekler.

https://www.gsmarena.com/huawei_responds_to_the_mate_20_pros_screen_light_bleeding_issue-news-34037.php

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Ayrıca birsahibi,topluluk forumunda ülkesindeki destek şubesini ziyaret ettiğini, orada çalışan yetkililerle konuştuğunu ve hiçbir zorluk yaşamadan cihazını değiştirebildiğini belirten bir gönderi paylaştı. Gönderiyi paylaşan kullanıcının anlatımına göre, yetkililer eğer cihazın onarımı teklif edilirse kullanıcıların bunu reddetmelerini ve yeni birtalep etmelerini tavsiye etmiş.