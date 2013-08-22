App Store ve Google Play'deki oyun gelirleri, el konsollarını 4'e katladı

2008’deki App Store devrimiyle birlikte uygulama mağazalarının vazgeçilmezleri haline gelen mobil oyunlar, geleneksel oyun pazarına bir kez daha darbe vurdu. Son yayınlanan istatistiklere göre iOS ve Android tarafındaki oyun harcamaları, el konsolu oyunları için yapılan harcamalara ezici bir üstünlük kurdu
Uygulama mağazaları için mantıksal analiz hizmetleri sunan App Annie’nin verilerine göre 2013’ün ikinci çeyreğinde sadece Google Play’deki oyun satışlarından elde edilen gelirler, fiziksel ve dijital farketmeksizin el konsolu oyunları için yapılan harcamaları geçerken; buna App Store’daki harcamalar da eklenince mobil oyun gelirleri, el konsolu oyunlarından elde edilen gelirleri 4’e katladı.
Çalışmanın bir başka verisine göre ise oyunların, uygulama mağazaların büyüme trendine yaptığı desteği gözler önüne koyuyor. Buna göre hem Google Play hem de App Store’dan yapılan yüklemelerin yaklaşık %40’ını oyunlar oluştururken; 2.çeyrek itibariyle her iki mağazadaki gelirlerin de çeyrek bazda %70 artmasını sağladı.
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Bu arada burada haberi çıkmadı enteresan bir şekilde, belki bizim mağazaya gelmemiştir ama Asphalt 8 : Airborne yayınlandı. Meraklılarına duyurulur.
pondera'ya katılıyorum çok mantıklı
Mobil platforma bunlara kaliteli alternatifler gelmeye başladıkça ara kapanabilir. Şimdi de var ama yeterli değil
Crysis i telefonda oynamak ne guzel olur be
Bir kac sene sonra mi Xbox 360 daki GPU 250 GFLOPS falan su an adreno 330 129 GFLOPS seneye ise 200-300 gflops GPU lari gorucez nasipse. Hali hazirda Mali t-678 var o kadar guclu. Ama henuz kullanima gecmedi (nedeni bilinmiyor) seneye cok rahat konsol kalitesine erisilecek diyorum. Hatta adamlar xda sitesinde Xbox oyunuyla cikacak olan modern combat 5 i karsilastiriyordu. Ve mc5 e ovgu yagdiriyorlardi. Yani birkac seneye suanki bilgisayar grafikleri bile yakalanir. Sadece Bu teknolojinin ihtiyac duydugu sey sogutma-batarya. Bu ikisi sistemi karsiladiktan sonra gerisi gelecek Allahin izniyle.
ama ios 7 ile gelecek kontrolcu destegi ile bu durum degisebilir.
+1 ben soyleyince bana fakir alamadigin icin camur atiyon dediler:) sonra ne yaptilar bilmiyom forumun 2. el bolumunu takip etmek lazim:))