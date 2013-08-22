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App Store ve Google Play'deki oyun gelirleri, el konsollarını 4'e katladı

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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App Store ve Google Play'deki oyun gelirleri, el konsollarını 4'e katladı
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2008’deki App Store devrimiyle birlikte uygulama mağazalarının vazgeçilmezleri haline gelen mobil oyunlar, geleneksel oyun pazarına bir kez daha darbe vurdu. Son yayınlanan istatistiklere göre iOS ve Android tarafındaki oyun harcamaları, el konsolu oyunları için yapılan harcamalara ezici bir üstünlük kurdu

Uygulama mağazaları için mantıksal analiz hizmetleri sunan App Annie’nin verilerine göre 2013’ün ikinci çeyreğinde sadece Google Play’deki oyun satışlarından elde edilen gelirler, fiziksel ve dijital farketmeksizin el konsolu oyunları için yapılan harcamaları geçerken; buna App Store’daki harcamalar da eklenince mobil oyun gelirleri, el konsolu oyunlarından elde edilen gelirleri 4’e katladı.

Çalışmanın bir başka verisine göre ise oyunların, uygulama mağazaların büyüme trendine yaptığı desteği gözler önüne koyuyor. Buna göre hem Google Play hem de App Store’dan yapılan yüklemelerin yaklaşık %40’ını oyunlar oluştururken; 2.çeyrek itibariyle her iki mağazadaki gelirlerin de çeyrek bazda %70 artmasını sağladı.


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teddybear01 5 yıl
Telefolarda tuş olmadığı sürece; Legend of Zelda, Paper Mario, Super Smash Bro, Shin Megami Tensei, Fire emblem gibi oyunlar, Dating sim oyunları, Starwars Battlefornt, GoW, Yugioh Tag force, FF7:Crisis core gibi oyunlar olmadığı sürece telefonu el konsolları ile bir tutmam.
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Master_Evil 5 yıl
vitaya telefon özelliği koysalar iş yaparmış aslında
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Redunay 5 yıl
app store ve android karşısında garibim vita ne yapsın 3 tane oyunu var zaten.
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Pondera 5 yıl
Normal. Telefon sahipleri ile konsol sahiplerini karşılaştıralım, rakamlar arasında uçurum olacağına eminim. Birincil sebebi bu. Telefon ihtiyaç olarak algılanır, consol ise genelde lüks gibi falan düşünülür. Orta yaş üzerindeki insan bile vait geçirmek için telefonuna basit bir oyun indirir ana gidip kaçı konsol alır?

Bu arada burada haberi çıkmadı enteresan bir şekilde, belki bizim mağazaya gelmemiştir ama Asphalt 8 : Airborne yayınlandı. Meraklılarına duyurulur.
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*GameOver* 5 yıl
el konsolları her ne kadar profesyonel ve daha kaliteli olsada mobilite taşınabilir cihazların önüne geçmesi zor telefonu insan heryerde dolmuşta otobüste yada bir yerde otururken bile çıkartıp oyun oynayabilir ama herkes sürekli yanında el konsolü taşıyamaz

pondera'ya katılıyorum çok mantıklı
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trsinapsis 5 yıl
Konsolu ayakta tutan bazı exclusive oyunlar var.
Mobil platforma bunlara kaliteli alternatifler gelmeye başladıkça ara kapanabilir. Şimdi de var ama yeterli değil
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Gl4dius 5 yıl
kim ne kadar apple düşmanı olursa olsun akıllı telefon pazarında oyunların bu kadar gelişmesi ve bu kadar harika oyunlar çıkmasının en büyük nedeni apple'dır. Elbetteki başka etkenlerde vardır ama akıllı telefon pazarının bu kadar hızlı gelişmesini ve uygulama sayısının bu kadar mükemmel bir hale gelmesini apple sağlamıştır.
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MyWorldLife 5 yıl
Her zaman diyorum elimizdeki cihazlar cok guclu. Birkac sene icerisinde ps3 xbox360 kalitesine bile ulasacagiz.

Crysis i telefonda oynamak ne guzel olur be
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yunusfurkanayse 5 yıl MyWorldLife
MyWorldLife

Her zaman diyorum elimizdeki cihazlar cok guclu. Birkac sene icerisinde ps3 xbox360 kalitesine bile ulasacagiz.

Crysis i telefonda oynamak ne guzel olur be


Bir kac sene sonra mi Xbox 360 daki GPU 250 GFLOPS falan su an adreno 330 129 GFLOPS seneye ise 200-300 gflops GPU lari gorucez nasipse. Hali hazirda Mali t-678 var o kadar guclu. Ama henuz kullanima gecmedi (nedeni bilinmiyor) seneye cok rahat konsol kalitesine erisilecek diyorum. Hatta adamlar xda sitesinde Xbox oyunuyla cikacak olan modern combat 5 i karsilastiriyordu. Ve mc5 e ovgu yagdiriyorlardi. Yani birkac seneye suanki bilgisayar grafikleri bile yakalanir. Sadece Bu teknolojinin ihtiyac duydugu sey sogutma-batarya. Bu ikisi sistemi karsiladiktan sonra gerisi gelecek Allahin izniyle.
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EddyCue 5 yıl
ancak el konsolu zevkini veremiyor dokunmatik ekranli cihazlar. ozellikle platform oyunlarinda nintendo el konsollari ile yarisamaz.

ama ios 7 ile gelecek kontrolcu destegi ile bu durum degisebilir.
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cagataykoroglu 5 yıl
PS Vita boşuna çıkıyor mobil oyunlar ucuz ve çok hızlı gelişiyor deidğimde beni topa tutan arkadaşlara selamlar.
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wustti 5 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
PS Vita boşuna çıkıyor mobil oyunlar ucuz ve çok hızlı gelişiyor deidğimde beni topa tutan arkadaşlara selamlar.

+1 ben soyleyince bana fakir alamadigin icin camur atiyon dediler:) sonra ne yaptilar bilmiyom forumun 2. el bolumunu takip etmek lazim:))
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join 5 yıl
App Store canavar gibi çalışıyor şuna baksanıza ne kadar çok satış yapılıyor. Bir şeyi ilk bulmanın kaymağı bu olsa gerek hem de baya kalın bir kaymak ye ye bitmez :)
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