App Store ve Google Play'deki oyun gelirleri, el konsollarını 4'e katladı

2008’deki App Store devrimiyle birlikte uygulama mağazalarının vazgeçilmezleri haline gelen mobil oyunlar, geleneksel oyun pazarına bir kez daha darbe vurdu. Son yayınlanan istatistiklere göre iOS ve Android tarafındaki oyun harcamaları, el konsolu oyunları için yapılan harcamalara ezici bir üstünlük kurdu

Uygulama mağazaları için mantıksal analiz hizmetleri sunan App Annie’nin verilerine göre 2013’ün ikinci çeyreğinde sadece Google Play’deki oyun satışlarından elde edilen gelirler, fiziksel ve dijital farketmeksizin el konsolu oyunları için yapılan harcamaları geçerken; buna App Store’daki harcamalar da eklenince mobil oyun gelirleri, el konsolu oyunlarından elde edilen gelirleri 4’e katladı.

Çalışmanın bir başka verisine göre ise oyunların, uygulama mağazaların büyüme trendine yaptığı desteği gözler önüne koyuyor. Buna göre hem Google Play hem de App Store’dan yapılan yüklemelerin yaklaşık %40’ını oyunlar oluştururken; 2.çeyrek itibariyle her iki mağazadaki gelirlerin de çeyrek bazda %70 artmasını sağladı.