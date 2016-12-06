App Store'un geri ödeme politikası kötüye kullanılıyor

Apple, Güney Kore'de mobil uygulamalar ve uygulama içi satın alma işlemleri hakkındaki geri ödeme politikası nedeniyle eleştiriliyor. Ücret iadesindeki açık kapı, kötü niyetli kullanıcılara ödemeleri iade edilirken ücretli içeriği kullanmaya devam etme şansı tanıyor.

Kaynaklara göre Apple geri ödeme politikasını tamamen kendi kontrolünde tutuyor. Şirket, geliştiricilere geri ödeme talep eden kullanıcılarla ilgili bilgi sağlamadığından, geliştiricilere bu tür kötüye kullanımları izlemek ve geri ödemelerden sonra bile ücretli içeriğin tadını çıkarmalarını onaylamaktan başka seçenek kalmıyor.

Şirket, tüketici haklarını korumak için kullanıcının geri ödeme talebiyle ilgili herhangi bir bilgi sağlamıyor. Apple'ın geri ödeme politikasında bu kısıtlamanın avantajlarından yararlanan bir dizi kullanıcı, uygulamadan ücretli içerik satın alıyor ve şirketten geri ödeme talep ederek kullanmaya devam ediyor. Hatta bunun bayağı karlı bir sektör haline geldiği konuşuluyor.

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Ülkedeki mobil oyun şirketleri, bu boşluğu doldurmak için kendi karşı tedbirlerini almayı planlıyor. Koreli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Flint'in yaklaşık 300 kullanıcıyı bağımsız olarak izlediği ve konuyla ilgili soruşturma yapmak için yasal makamlara başvuracağı bildirildi.

Longtu Korea ve Nexon gibi mobil oyun stüdyoları, Apple'dan birden fazla kez geri ödeme talep eden kullanıcıların bir listesini talep ettiklerini ancak şirket bu isteklerini ağırdan aldığını söylüyorlar. Mobil oyun stüdyoları Apple'ın bu politikasının sorunlara neden olmasına rağmen sistemi kötüye kullananların listesini sunmamasını anlayamadıklarını ifade ediyorlar.

Öte yandan, bu durum Google'ın iade politikaları ile önemli ölçüde ters düşüyor. Şirket satın alma işleminden sonraki 2 saat içinde yapılan geri ödeme isteklerinde yetkili olabliyor. 48 saat veya daha sonra yapılan geri ödeme isteklerinde geri ödemenin uygun olup olmadığına geliştirici karar veriyor. Bu nedenle geliştiriciler Google'ın geri ödeme politikalarını daha uygun ve adaletli buluyorlar.