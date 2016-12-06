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App Store'un geri ödeme politikası kötüye kullanılıyor

Güney Koreli mobil oyun stüdyoları, Apple'ın mobil uygulamalar ve uygulama içi satın alma işlemleri hakkındaki geri ödeme politikasının bazı kişiler tarafından kötüye kullanıldığını söylüyorlar.
2 yıl
14,1b
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17
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, Güney Kore'de mobil uygulamalar ve uygulama içi satın alma işlemleri hakkındaki geri ödeme politikası nedeniyle eleştiriliyor. Ücret iadesindeki açık kapı, kötü niyetli kullanıcılara ödemeleri iade edilirken ücretli içeriği kullanmaya devam etme şansı tanıyor.
Kaynaklara göre Apple geri ödeme politikasını tamamen kendi kontrolünde tutuyor. Şirket, geliştiricilere geri ödeme talep eden kullanıcılarla ilgili bilgi sağlamadığından, geliştiricilere bu tür kötüye kullanımları izlemek ve geri ödemelerden sonra bile ücretli içeriğin tadını çıkarmalarını onaylamaktan başka seçenek kalmıyor.
Şirket, tüketici haklarını korumak için kullanıcının geri ödeme talebiyle ilgili herhangi bir bilgi sağlamıyor. Apple'ın geri ödeme politikasında bu kısıtlamanın avantajlarından yararlanan bir dizi kullanıcı, uygulamadan ücretli içerik satın alıyor ve şirketten geri ödeme talep ederek kullanmaya devam ediyor. Hatta bunun bayağı karlı bir sektör haline geldiği konuşuluyor.
Ayrıca Bkz. "Google'dan Android için yeni kişisel güvenlik uygulaması: Güvenilir Kişiler"
Ülkedeki mobil oyun şirketleri, bu boşluğu doldurmak için kendi karşı tedbirlerini almayı planlıyor. Koreli bir oyun geliştirme stüdyosu olan Flint'in yaklaşık 300 kullanıcıyı bağımsız olarak izlediği ve konuyla ilgili soruşturma yapmak için yasal makamlara başvuracağı bildirildi.
Longtu Korea ve Nexon gibi mobil oyun stüdyoları, Apple'dan birden fazla kez geri ödeme talep eden kullanıcıların bir listesini talep ettiklerini ancak şirket bu isteklerini ağırdan aldığını söylüyorlar. Mobil oyun stüdyoları Apple'ın bu politikasının sorunlara neden olmasına rağmen sistemi kötüye kullananların listesini sunmamasını anlayamadıklarını ifade ediyorlar.
Öte yandan, bu durum Google'ın iade politikaları ile önemli ölçüde ters düşüyor. Şirket satın alma işleminden sonraki 2 saat içinde yapılan geri ödeme isteklerinde yetkili olabliyor. 48 saat veya daha sonra yapılan geri ödeme isteklerinde geri ödemenin uygun olup olmadığına geliştirici karar veriyor. Bu nedenle geliştiriciler Google'ın geri ödeme politikalarını daha uygun ve adaletli buluyorlar.

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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bu olay android tarafında da yaşanan bir sorun. Özellikle clash of kings oynayanlar çok iyi bilir.
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Ömürcan 2 yıl hanımneder
Sizin yeriniz konu dışı burası değil. Blok.
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DH Misafiri 6 ay
HOCAM PEKİ ÜRÜNÜ ALDIM İADE ETTİM İADE ETTİĞİM ZAMAN BANA PARAMI VERDIKLERINDE VERDIGI ITEMI DE GERİ ALIYORLAR MI ACABA ?
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CoreXXX 2 yıl
genelde bunları ülkemizde yapan çok olurdu hayret:)
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Baelros 2 yıl
Yalniz belirtmeyi unuttuklari bir konu var. Ucretli programi iade ederseniz kullanmaya devam edersiniz ancak guncelleme alamazsiniz. Ayrica iCloud yedeklerinde program yedegi alinmadigindan programi kullanmak icin iCloud yedeginden de donemezsiniz.
Apple'in yanlis yaptigini dusunmuyorum. Google'in yaptigi iki saat cok insafsiz bir sure. Oyunlar anlasilabilir ama mesela kapsamli bir ofis programi aldiniz, bunu iki saatte nasil test edersiniz? Electronic Arts bile 30 gun para iade sansi veriyor.
Yalniz soyle birsey yapilabilir, belirli bir sure icinde belirli sayida iade yapan kullanicinin belirli bir sure iade istemesi bloke edilebilir. Mesela 3 ay icinde 8 tane uygulama alan kullanici bunlardan 5 tanesini iade eder ama yeniden iade etmek icin bir 3 ay daha gecmesi gerekebilir, vs. Boylece alacagi ve iade edecegi seylere daha cok dikkat eder.
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alemburda34 2 yıl
Art niyet varsa heryerde yapabilirsin ornek aliexpress ten gelen takipsiz kargolari teslim gec dustugunden iade talep edenler cok hatta bu yuzden bircok satici ya Tr gonderimi birakti yada kargo ucreti almaya basladi :(
Ayni sekilde amazondan hizli kargoya secip sonra musteri hizmetlerine yanlislikla oldu felan diye kargo ucretini geri alip uzerine hizli kargodan yararlananlarida biliyoruz.
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oray 2 yıl
muhtemelen en kotu kullanan bunu yine bizizdir.
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Vega 2 yıl
Geri ödemeyi nasıl talep ediyorsunuz nereye yazıyorsunuz?
Apple ın mail adresi filan yok ki?
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eulogy 2 yıl
Koca Yürekli Apple helal olsun sana beee ! Halktan yana halkın şirketi...
xd
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Lord Melkor 2 yıl
Bir kere bende uygulama içi satın alma yapıp iptal ettirniştim bile bile. Verdikleri içerikleri geri alarak belki bunun önüne geçebilirler.
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SpesifikBrush 2 yıl
Ben baya uygulama geri vermiştim. Hatta uygulama içi satın alma bile iade ettim. Uygulamayı silene kadar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ben siliyorum bu konularda hassas olduğum için, fakat gerçekten kötüye kullanıma çok ve çok açık.
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Ömürcan 2 yıl en beğenilen
Bu olay android tarafında da yaşanan bir sorun. Özellikle clash of kings oynayanlar çok iyi bilir.
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Hawk58Offi 2 yıl Ömürcan
Ömürcan
Bu olay android tarafında da yaşanan bir sorun. Özellikle clash of kings oynayanlar çok iyi bilir.

Öte yandan, bu durum Google'ın iade politikaları ile önemli ölçüde ters düşüyor. Şirket satın alma işleminden sonraki 2 saat içinde yapılan geri ödeme isteklerinde yetkili olabliyor. 48 saat veya daha sonra yapılan geri ödeme isteklerinde geri ödemenin uygun olup olmadığına geliştirici karar veriyor. Bu nedenle geliştiriciler Google'ın geri ödeme politikalarını daha uygun ve adaletli buluyorlar.
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