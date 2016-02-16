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App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin

Her uygulamada akıllı telefonunuzun sesini kısıp açmaktan sıkıldınız mı ? App Volume Control, her uygulama için özel bir ses seviyesi belirlemenize yardımcı oluyor.
3 yıl
3,1b
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin
 
Android'in en kafa karıştırıcı özelliklerinden birisi de ses seviyesini ayarlamak. Her ne kadar sesi kıstığınızı düşünseniz de bazen bir uygulamaya girdiğinizde yüksek ses seviyesiyle karşılaşabiliyorsunuz, veya multimedya içeriği izlerken telefon sessizde kaldığı için gelen mesajları fark edemeyebiliyorsunuz. App Volume Control uygulaması ise bu karışıklığı ortadan kaldırmak istiyor.

Ücretli ve ücretsiz(reklamlı) iki versiyona sahip App Volume Control uygulaması telefonunuzda yüklü tüm uygulamalar için özel bir ses seviyesi belirlemenize imkan veriyor. Dilerseniz bazı uygulamalar için ses seviyesini özel olarak seçebiliyorsunuz, seçmediğiniz uygulamalar için ise standart bir seviye belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yaparken App Volume Control siz farkında olmadan ses seviyenizi değiştiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-customization-how-to-set-the-volume-level-for-each-app-with-App-Volume-Control_id78206 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GunslingeR085 3 yıl
Yorum gözüksün diye 1 yıldız verdim
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Fenomenon 3 yıl
Güzelmiş aslında
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