App Volume Control ile her uygulama için özel ses seviyesi belirleyin

Android'in en kafa karıştırıcı özelliklerinden birisi de ses seviyesini ayarlamak. Her ne kadar sesi kıstığınızı düşünseniz de bazen bir uygulamaya girdiğinizde yüksek ses seviyesiyle karşılaşabiliyorsunuz, veya multimedya içeriği izlerken telefon sessizde kaldığı için gelen mesajları fark edemeyebiliyorsunuz. App Volume Control uygulaması ise bu karışıklığı ortadan kaldırmak istiyor.

Ücretli ve ücretsiz(reklamlı) iki versiyona sahip App Volume Control uygulaması telefonunuzda yüklü tüm uygulamalar için özel bir ses seviyesi belirlemenize imkan veriyor. Dilerseniz bazı uygulamalar için ses seviyesini özel olarak seçebiliyorsunuz, seçmediğiniz uygulamalar için ise standart bir seviye belirleyebiliyorsunuz. Bu sayede uygulamalar arasında geçiş yaparken App Volume Control siz farkında olmadan ses seviyenizi değiştiriyor.

http://www.phonearena.com/news/Android-customization-how-to-set-the-volume-level-for-each-app-with-App-Volume-Control_id78206