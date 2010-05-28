Apple, 13" Macbook Pro için Boot Camp güncellemesi yayınladı

Haber Editörü
PowerPC işlemcilerinden vazgeçttikten sonra Intel'le yola devam eden Apple, Mac'lere ikinci işletim sistemi olarak Windows'un yüklenmesine izin veren yazılımı Boot Camp için yeni bir güncelleme yayınladı.
Geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni nesil 13 inçlik Macbook Pro (Mid 2010) kullanıcılarına hitap eden güncelleme, Boot Camp Control Panel uygulamasındaki "Aydınlatma" sekmesi seçildiğinde oluşan hatayı ve kulaklık çıkışından ses alamama sorununu gideriyor.
32Bit'lik Windows kullanıcıları 1,5MB'lık güncellemeye buradan, 64Bit'lik Windows kullanıcılarıysa 1.03MB boyutundaki güncellemeye buradan ulaşabilirler.
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Hatta bazıları hiç olmaz. (AutoCad vb..) Bu yüzden ikinci sistem olarak mecburen windows kurarlar.
Aldığım yere Windows ta kurduruyorum... Sanırım BootCamp ile kuracaklar.. Başka alternatifi varmıdır bu işlemin?? direkt kafadan partition ayırıp normal windows kurar gibi kuruluyor mu?
Tabi ki bu ürünün esprisi MacOSX... ama benim gibi ACAD kullanıyorsanız, 3G çubuğunuz MAC desteklemiyorsa... bazen mecburiyetten Windows açmak zorunda kalabilirsiniz.. bunun için kurduruyorum bende windowsu...