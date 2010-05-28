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Apple, 13" Macbook Pro için Boot Camp güncellemesi yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,8b
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18
iPad
Shady
Haber Editörü
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PowerPC işlemcilerinden vazgeçttikten sonra Intel'le yola devam eden Apple, Mac'lere ikinci işletim sistemi olarak Windows'un yüklenmesine izin veren yazılımı Boot Camp için yeni bir güncelleme yayınladı.

Geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni nesil 13 inçlik Macbook Pro (Mid 2010) kullanıcılarına hitap eden güncelleme, Boot Camp Control Panel uygulamasındaki "Aydınlatma" sekmesi seçildiğinde oluşan hatayı ve kulaklık çıkışından ses alamama sorununu gideriyor.

32Bit'lik Windows kullanıcıları 1,5MB'lık güncellemeye buradan, 64Bit'lik Windows kullanıcılarıysa 1.03MB boyutundaki güncellemeye buradan ulaşabilirler.


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DH Misafiri 9 yıl
meraba arkadaslar ben macbook pro 13 inc almayi dusunuyorum ama windows yuklecegim yukleyenler varsa tavsiye olarak ne der hizu dusuyor mu acaba macin mesela oyun oynanana bilir mmiu biraaz yardimci olursaniz sevinirim simdiden cok teskkurler.....
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Commander 9 yıl
Çünkü gerekli detaylar nedense Mac için yapılmıyor. Atıyorum bir işlem yapıcaksın program lazım, o programın mac uyumlusunu bulmak seni baya yorar.

Hatta bazıları hiç olmaz. (AutoCad vb..) Bu yüzden ikinci sistem olarak mecburen windows kurarlar.
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SerhanUygur 9 yıl
Bende bugün yeni MacBookPro aldım 13" 2010

Aldığım yere Windows ta kurduruyorum... Sanırım BootCamp ile kuracaklar.. Başka alternatifi varmıdır bu işlemin?? direkt kafadan partition ayırıp normal windows kurar gibi kuruluyor mu?

Tabi ki bu ürünün esprisi MacOSX... ama benim gibi ACAD kullanıyorsanız, 3G çubuğunuz MAC desteklemiyorsa... bazen mecburiyetten Windows açmak zorunda kalabilirsiniz.. bunun için kurduruyorum bende windowsu...

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Commander 9 yıl
Henüz güncellemeyi görmedi bilgisayarım
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LeyLu 9 yıl
1 mac almak farz oldu artık
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Hobar 9 yıl
sanal pc değil bildiğin daş gibi windows. ama şöyle bişey yapılabiliyor. sanal pc yazılımı bootcamp paritionunu osx üzerinden de açabiliyor. bu şekilde açılırsa sanal pc gibi oluyor fazla performanslı değil. ama osx i kapatıp sistemi windowsdan açarsanız normal bildiğin windows
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Batuist 9 yıl
peki performans arkadaşlar?? çünkü malum donanım görece farklı...
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grafiker 9 yıl
Bende hem win7 hem macos kullanıyorum. çalıştığım programların malesef mac sürümleri yok :( olsaydı win7 çok beğendiğim halde kullanmazdım.
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Batuist 9 yıl
peki performansları nedir arkadaşlar?? ub mac'te windows işletim sistemi kullanma mantığı PCdeki sanal PC kullanımı gibi mi yoksa , bizim diski partisyonlara bölüp her birine ayrı bir işletim sistemi kurma mantığında mı çalışıyor.. eğer sanal PC gibi çalışıyorsa pek performanslı olacağını zannetmiyorum.. ama öyle olmayabilirde.. farklı farklı partisyonlarda mı işletim sistemleri kurulu?? artı bir emülatör altında windows ne kadar hızlı çalışabilir?
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JerryDrake 9 yıl
Ben kullanıyorum. Hem Windows XP, hem de Windows 7 kullandığım iki Mac'im var.
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Batuist 9 yıl
mac'i olupta windows kullanan varmıdır acaba?? aslınd bu mac almak için çok iyi bir neden bile olabilir.. hem orijinal mac hemde windows.. bilenler acaba mac üzerinden windowsun performansını vede aynı anda iki işletim sisteminin kullanılıp kullanılamadığını belirtebilirler mi?? (hem mac hem win7 gibi)
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flashpoint 9 yıl
Ama bu sorunlar sadece 13" için değildi. 15" ve 17" lerde de vardı.
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O.Beverly 9 yıl
Aydinlatma sanirim klavye aydinlatmasi,bu sorunun cozulmus olmasi iyi oldu cunku klavye aydinlatmasi kapatilmaya calisilsa dahi en dusuk gucte aydinlatma calisiyordu ve tamamen kapatilamiyordu.Bunun cozulmus olmasi sevindirici.Haber icin tesekkurler.
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