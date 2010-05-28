Apple, 13" Macbook Pro için Boot Camp güncellemesi yayınladı

PowerPC işlemcilerinden vazgeçttikten sonra Intel'le yola devam eden Apple, Mac'lere ikinci işletim sistemi olarak Windows'un yüklenmesine izin veren yazılımı Boot Camp için yeni bir güncelleme yayınladı.

Geçtiğimiz ay satışa sunulan yeni nesil 13 inçlik Macbook Pro (Mid 2010) kullanıcılarına hitap eden güncelleme, Boot Camp Control Panel uygulamasındaki "Aydınlatma" sekmesi seçildiğinde oluşan hatayı ve kulaklık çıkışından ses alamama sorununu gideriyor.

32Bit'lik Windows kullanıcıları 1,5MB'lık güncellemeye buradan, 64Bit'lik Windows kullanıcılarıysa 1.03MB boyutundaki güncellemeye buradan ulaşabilirler.