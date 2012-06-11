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Apple, 200'ün üzerinde yenilikle iOS 6'yı resmen duyurdu,

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, uzun süredir resmiyet kazanması beklenen iOS 6 işletim sistemi versiyonunu bugün WWDC 2012'de tanıttı ve deneme sürümünü yayınladı. Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi olarak nitelendirilen yeni sürüm, bu sonbaharda iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için ücretsiz bir güncelleme olarak dağıtılmaya başlayacak.
Google Maps servisinin artık kullanılmayacağı yönündeki iddialar doğrulandı ve Apple, TomTom ve OpenStreetMap'den faydalanarak kendi geliştirdiği haritalarla uygulamasını yeniledi. Navigasyon ve üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip bu uygulama, trafik bilgileri toplayarak aracınızla yoldayken sizi anlık olarak daha işlek yollara yönlendiriyor ve zaman kaybetmeden istediğiniz yere ulaşabilmenizi sağlıyor. Yelp ile entegre olması sayesinde birçok mekan hakkında bilgiye, yorumlara ve değerlendirmelere ulaşabileceksiniz.
Tüm özellikleriyle sadece iPhone 4S'te resmen kullanılabilen Siri artık üçüncü nesil iPad'de hizmet verecek. İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca'nın ardından artık İspanyolca, İtalyanca, Korece, Standart Çince, Kantonca desteğine de sahip olacak. Geliştirilen, 15 ülke için optimize edilen sistemi ve entegre çalışabildiği uygulamalar sayesinde iOS 6'da çok daha akıllı bir Siri ile karşılaşacağız. Üstelik gelişmiş Siri'ye Apple'ın anlaştığı BMW, Mercedes, Toyota, Honda gibi birçok araba üretisinin araçlarından tek butonla ulaşılabilecek.
Facebok bütünleşmesini beraberinde getiren iOS 6'da sosyal anlamda önemli yenilikler olacak. App Store'da Facebook'un "Beğen" butonuna erişebilecek, Siri'den veya Notification Center üzerinden Photos, Safari, Maps uygulamalarında işlem yapabileceksiniz. Çok sayıda hizmete tek bir Facebook hesabı ile hükmetmek mümkün olacak.
125 milyon kullanıcıya ulaşan iCloud'ın yeni Shared Photo Streams özelliği, arkadaşlarınız ya da ailenize çok daha kolay bir şekilde fotoğraf paylaşımı gerçekleştirmenizi sağlayacak. 
Passbook, iPhone ya da iPod Touch'ınızı bir kupon gibi kullanabilmenize imkan tanıyacak. Ayrıca konuma ve zamana göre otomatik olarak ilgili kuponu ya da kartı kilit ekranında görüntüleyerek sizi hem bilet, kart taşıma derdinden hem de gerekli görüntüyü cihazda sergileyebilmek için uğraşmaktan kurtaracak. 
iOS'un çekirdek uygulamaları da değişimden nasibini alacak. Safari, iCloud sekmeleri, çevrimdışı okuma listesi oluşturma, fotoğraf yükleme ve tam ekran modu desteğine kavuşacak. FaceTime, mobil ağlar ile de kullanılabilecek.
Gelen çağrıyı bir mesajla reddetme, geri arama hatırlatıcısı ve "Rahatsız Etme" seçeneği gibi özellikler de telefon uygulamasının yenilikleri arasında yer alacak. Öte yandan Çin'deki kullanıcılar için daha iyi yazışma deneyimi ve Baidu gibi bölgesel servis desteği sunulacak. Ayrıca engelli tüketiciler için daha gelişmiş bir kullanım sağlayan Guided Access de duyuruldu. Bu yenilik ebevenylerin engelli  çocuklarının iOS cihazlarına hükmederek istedikleri doğrultuda kullanılabilmesi ve benzeri fayda sağlayarak insanların hayatını kolaylaştıracak.
Etkinlikten bir gün önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz gibi ilk iPad ve iPod Touch 3G için güncelleme desteği resmen kesilmiş oldu. iPhone 3GS, 4, 4S, iPad 2, üçüncü nesil iPad ve iPod Touch 4G modelli cihazlar sonbaharda iOS 6 sürümüne yükselecekler.
Maalesef güncellemeyi alan tüm cihazlar iOS 6'nin her özelliklerine erişemeyecek. Yeni harita uygulamasındaki navigasyon ve üç boyutlu mod iPhone 3GS ve 4'te bulunmayacak. Safari'deki çevrimdışı okuma listesi, Shared Photo Streams gibi bir takım özellikler de yine iPhone 3GS'te yer almayacak.  
WWDC 2012'nin tamamını izlemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.  

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-unveils-ios-6-at-wwdc/ Yorum Yaz
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soul calibur 6 yıl en beğenilen
Bunca insan IPhone'a niye para veriyordu? Tamamen yazılımın kalitesi içindi. Stabil ve sorunsuz çalışması içindi. Ama Apple sen 2 bin liralık high-end cihazda 2 sürümdür uyduruk şeyleri özellik diye kakalarsan kusura bakma stabiliteni al başına çal.
Apple niye sevilirdi? Ürettiği tüm ürünlerde kullanıcı dostu olmasıyla sevilirdi. Şu Ios'a bakıyorum. Widget desteği yok, tamamen ikonlara mahkum sistem. Uygulamarım 5 sayfa olmuş, aramak istediğim uygulamayı görmek için 5 sayfa kasıyorum, küçücük ikonlardan seçmek için. Jailkbreak yapıp Ncsettings'i kurmasam parlaklık ayarını yapmak için menülere boğuluyorum. Artık Ios kullanıcı dostu falan değildir. Android artık bu konuda çok öndedir.
Bunca insan IPhone'a niye para veriyordu? Tamamen yazılımın kalitesi içindi. Stabil ve sorunsuz çalışması içindi. Ama Apple sen 2 bin liralık high-end cihazda 2...
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6 Yanıt Yanıtla +57
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|M|N|Ç| 6 yıl
50 tane apple haberi oldu şunları sadece bi kaç başlık altında toplasanız daha iyi olurdu
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4Crumby 6 yıl
Apple da yan cizmeye basladi 3d haritalarin olmamasi kotu iphone 4e cikmamasi cok ayip olmus android 4.0i kirpip galaxy s e veren samsungdan cok bi farki kalmadi cunku apple bir yazilim firmasi farkini yazilimlariyla ortaya koymazsa donanim firmalari arasinda ezilir zamanla.
Apple da yan cizmeye basladi 3d haritalarin olmamasi kotu iphone 4e cikmamasi cok ayip olmus android 4.0i kirpip galaxy s e veren samsungdan cok bi farki kalmad...
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nhttt 6 yıl
Iphone fanlarina koymustur simdi iphone 4 modeline 3D harita gelmemesi falan.apple in en cirkin en itici davranisi bu. Herkes yavas yavas farkina varmali herseyin.
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fthkn 6 yıl
Unutmayalim, Apple hala doruga erismedi, daha acilacagi pazarlar var. Rakamlar bizi sasirtmasin, daha bunlar birsey degil, dahasi da gelecek... Hepsi bundan ibaret olarak goruyorum...
Daha ne kadar büyüyecek apple? Allah aşkına insanı dehşete düşürmeyin. Azıcık insaflı olun. Apple istese şu an bir ülkeyi toptan satın alabilecek ekonomik güce sahip. Bunlar daha başlangıç çok daha büyük şeyler olacaksa daha ne olacak? Apple Marsa mı çıkacak.
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fthkn 6 yıl
MERCURY2000
Apple her zaman yaptığı gibi yeni özelliklerin büyük bölümünü sadece son nesil cihazlara özel tutmuş. 3D harita ve navigasyon iPhone 4 ve 3GSde olmaması, safarideki kısıtlama anlamsız. Böylece Apple, kullanıcıları bu özelliklerden faydalanmaları için yeni cihaz almaya yönlendiriyor. Açıkçası bu durum beni rahatsız ediyor. Bunları bir Apple kullanıcısı olarak söylüyorum.

3Gs istese de 3d haritayı sağlıklı yürütemez. Apple yeni cihaza yönlendiriyor ama mecburen öyle olması gerek. İphone 4 için bir şey diyemem. Ama bu 3 boyutlu yazılımlar ile ios 6'yı İphone 3Gs'te kullanmanızı tavsiye etmem. Ama denemekte yarar var. ios 6, sonuçta 3gs için de serbest bırakılmış.
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BeYaBaN. 6 yıl
Biriniz bana 200 tane yenilik neymiş bir sayar mı lütfen gerçekten merak ettim
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DH Misafiri 6 yıl
techprofessional
Kantonca diye bir dile destek veriyorsun ama siriye türkçeyi dahil etmiyorsun...

İyi de arkadaşım bu firma Ülkemize resmi servis ki türkçe siri koysun
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designmHD 6 yıl
Baştan diyeyim : 3GS kullanıcısıyım. (ikinci el aldım)
Yeniliklerin hepsi 3GS ye gelmeyiversin hadi. (3D harita falan) Tamam. iPhone4 e gelmemesi çok çok ayıp

Beni çok mu bağlar? Hayır. Yalnız bu kadar da eski ürünleri çöp haline getirip yenisi aldırma isteği güdülmez ki kardeşim.

Şu Facebook entegrasyonunu büyük bir yenilikmiş gibi sundularya. Pes doğrusu. Ablama verdiğim Galaxy Gio'da ilk aldığımdan beri var entegre. Uygulamayı yükler yüklemez entegreleri koyuyor sistem. Şimdiye kadar yapılmamış olması bir kabahat, bir de büyük yenilik gibi sunulması ayrıca komik.


Aramayı mesajla reddet özelliği nişanlımın Nokia sında var. Asrın yeniliği iOS için.


Kısacası şunu diyeyim. Apple çoktandır yapması gereken bir çok şeyi ancak yapıyor. Reklamı iyi yapıyorlar. Biz de yiyoruz.
Çok büyük yenilikler falan da değil bence. 2000+ TL ye telefon satıyorlar bırak ta olsun o kadarlık. Adamlar parayla kuyumculuk oynuyor.
Türkçe Siri yok mesela. Bence olmayacak ta. Adamların bizi tınladığı yok. Gel gelelim hala iPhone hastasıyız. Ne diyeyim?


Uygun unlock çıkınca geçerim bir ara. Belki de telefonu birine satmış olurum o zamana kadar. Hayırlara vesile olsun.
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nhttt 6 yıl
Su apple in abartmasi komedi ya 200tane yenilim diyo toplasan 100konu etmez.
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mehmetferhat 6 yıl
Apple son zamanlarda baya icraat yapmaya başladı. Yürüsün be :)...
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k@l-el 6 yıl
facetime artık operatör ile artık kullanılabilecek. ben burada bazı forum kullanıcılarının yorumlarını merak etmekteyim. Özellikle görüntülü konuşma en iyi wi-fi ile olur, şebeke üzerinden yapmak kalitesiz görüntü verir, bir nevi ameleliktir diyen arkadaşlar vardır. apple en iyisini yapar o yüzden sadece wireless diyen arkadaşlar ve bunu, bence bana göre vesaire gibi kelimeleri kullanmadan dediğim dediktir mantığıyla yazan arkadaşların ne diyeceklerini gerçekten merak ediyorum. gerçi bu arkadaşlar hdmi ve usb 3.0 içinde aynı yorumları yapmış ve macbook pro'da olmamasını eleştirenlere de aynı benzer cevapları vermişti. şimdi apple yine amelelik yapmış.
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freestyler7 6 yıl
"Aramayı mesajla reddet " i yenilik diye açıkladılar. Şaka gibi valla.
Iphone 4 navigasyon desteği yok kırpılmış sürüm veriyorlar. Iphone un sonsuz desteği bu olsa gerek :))
Siri de Türkçe desteği yine yok.!!! İos 7 yi bekle dur şimdi :D
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amortiiii 6 yıl
samsungun cihazlarına destek veremediğini, yazılım üretmekten aciz oldugunu söyleyen insan evladı..
apple ın ekranlarını samsung üretiyo.. sen neden bahsediyosun?
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Prequel 6 yıl
Kantonca'yı 70 milyon insan konuşuyormuş.
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