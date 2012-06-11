Apple, 200'ün üzerinde yenilikle iOS 6'yı resmen duyurdu,





Apple, uzun süredir resmiyet kazanması beklenen iOS 6 işletim sistemi versiyonunu bugün WWDC 2012'de tanıttı ve deneme sürümünü yayınladı. Dünyanın en gelişmiş mobil işletim sistemi olarak nitelendirilen yeni sürüm, bu sonbaharda iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için ücretsiz bir güncelleme olarak dağıtılmaya başlayacak.

Google Maps servisinin artık kullanılmayacağı yönündeki iddialar doğrulandı ve Apple, TomTom ve OpenStreetMap'den faydalanarak kendi geliştirdiği haritalarla uygulamasını yeniledi. Navigasyon ve üç boyutlu görüntüleme desteğine sahip bu uygulama, trafik bilgileri toplayarak aracınızla yoldayken sizi anlık olarak daha işlek yollara yönlendiriyor ve zaman kaybetmeden istediğiniz yere ulaşabilmenizi sağlıyor. Yelp ile entegre olması sayesinde birçok mekan hakkında bilgiye, yorumlara ve değerlendirmelere ulaşabileceksiniz.

Tüm özellikleriyle sadece iPhone 4S'te resmen kullanılabilen Siri artık üçüncü nesil iPad'de hizmet verecek. İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca'nın ardından artık İspanyolca, İtalyanca, Korece, Standart Çince, Kantonca desteğine de sahip olacak. Geliştirilen, 15 ülke için optimize edilen sistemi ve entegre çalışabildiği uygulamalar sayesinde iOS 6'da çok daha akıllı bir Siri ile karşılaşacağız. Üstelik gelişmiş Siri'ye Apple'ın anlaştığı BMW, Mercedes, Toyota, Honda gibi birçok araba üretisinin araçlarından tek butonla ulaşılabilecek.

Facebok bütünleşmesini beraberinde getiren iOS 6'da sosyal anlamda önemli yenilikler olacak. App Store'da Facebook'un "Beğen" butonuna erişebilecek, Siri'den veya Notification Center üzerinden Photos, Safari, Maps uygulamalarında işlem yapabileceksiniz. Çok sayıda hizmete tek bir Facebook hesabı ile hükmetmek mümkün olacak.

125 milyon kullanıcıya ulaşan iCloud'ın yeni Shared Photo Streams özelliği, arkadaşlarınız ya da ailenize çok daha kolay bir şekilde fotoğraf paylaşımı gerçekleştirmenizi sağlayacak.

Passbook, iPhone ya da iPod Touch'ınızı bir kupon gibi kullanabilmenize imkan tanıyacak. Ayrıca konuma ve zamana göre otomatik olarak ilgili kuponu ya da kartı kilit ekranında görüntüleyerek sizi hem bilet, kart taşıma derdinden hem de gerekli görüntüyü cihazda sergileyebilmek için uğraşmaktan kurtaracak.

iOS'un çekirdek uygulamaları da değişimden nasibini alacak. Safari, iCloud sekmeleri, çevrimdışı okuma listesi oluşturma, fotoğraf yükleme ve tam ekran modu desteğine kavuşacak. FaceTime, mobil ağlar ile de kullanılabilecek.

Gelen çağrıyı bir mesajla reddetme, geri arama hatırlatıcısı ve "Rahatsız Etme" seçeneği gibi özellikler de telefon uygulamasının yenilikleri arasında yer alacak. Öte yandan Çin'deki kullanıcılar için daha iyi yazışma deneyimi ve Baidu gibi bölgesel servis desteği sunulacak. Ayrıca engelli tüketiciler için daha gelişmiş bir kullanım sağlayan Guided Access de duyuruldu. Bu yenilik ebevenylerin engelli çocuklarının iOS cihazlarına hükmederek istedikleri doğrultuda kullanılabilmesi ve benzeri fayda sağlayarak insanların hayatını kolaylaştıracak.

Etkinlikten bir gün önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz gibi ilk iPad ve iPod Touch 3G için güncelleme desteği resmen kesilmiş oldu. iPhone 3GS, 4, 4S, iPad 2, üçüncü nesil iPad ve iPod Touch 4G modelli cihazlar sonbaharda iOS 6 sürümüne yükselecekler.

Maalesef güncellemeyi alan tüm cihazlar iOS 6'nin her özelliklerine erişemeyecek. Yeni harita uygulamasındaki navigasyon ve üç boyutlu mod iPhone 3GS ve 4'te bulunmayacak. Safari'deki çevrimdışı okuma listesi, Shared Photo Streams gibi bir takım özellikler de yine iPhone 3GS'te yer almayacak.

WWDC 2012'nin tamamını izlemek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2012/06/11/apple-unveils-ios-6-at-wwdc/