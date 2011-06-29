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Apple, 2011 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını 19 Temmuz'da açıklayacak

7 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone'la gündemdekini yerini koruyan Apple, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan birkaç gün önce sona eren 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını 19 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu. Apple, ilgili dönemde 23 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörürken; analistler Apple'ın 15-20 milyonluk iPhone satışı gerçekleştirmiş olmasını bekliyor.

Apple, mali yılın ilk çeyreğinde 24,67 milyar dolar gelir, 5.99 milyar dolar net kar elde etmiş ve 3,76 milyon birim Mac, 18,65 milyon birim iPhone, 9,02 milyon iPod ve 4,69 milyon iPad satışı gerçekleştirmişti.


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Batuist 7 yıl
çok çok büyük bir başarı. tabi oradaki gelir ve kar rakamları sadece donanım satışlarından elde ettiği miktar değil. Buna appstore üzerinden ve itunes üzerinden satılan oyun uygulama müzik gibi yazılım gelirleride dahil. tabi tüm bu yazılımlarıda sayısız ürün çıkararak değil yılda tek bir model çıkararak satıyor. işte asıl başarı bu. yoksa tonla donanım satan adamınkine başarıdan ziyade olması gereken ciro denir.
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séquestre 7 yıl
Rakamlara bakın yahu..
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