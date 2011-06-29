Apple, 2011 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını 19 Temmuz'da açıklayacak

5.Nesil iPhone'la gündemdekini yerini koruyan Apple, Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan birkaç gün önce sona eren 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını 19 Temmuz'da açıklayacağını duyurdu. Apple, ilgili dönemde 23 milyar dolar gelir elde etmeyi öngörürken; analistler Apple'ın 15-20 milyonluk iPhone satışı gerçekleştirmiş olmasını bekliyor.

Apple, mali yılın ilk çeyreğinde 24,67 milyar dolar gelir, 5.99 milyar dolar net kar elde etmiş ve 3,76 milyon birim Mac, 18,65 milyon birim iPhone, 9,02 milyon iPod ve 4,69 milyon iPad satışı gerçekleştirmişti.