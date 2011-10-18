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Apple, 2011 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı; yıllık gelir 100 milyar doları geçti

7 yıl
5,8b
1
49
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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İlk üç günde 4 milyon adet iPhone 4S satışı yaparak, telefon dünyasının en hızlı başlangıcını yapan üretici olan ve muhtemelen kısa süre içerisinde de bu ünvanı elektronik pazarının genelinde de ele geçirecek olan Apple, 24 Eylül 2011 itibariyle sona eren 2011 mali yılının son çeyrek sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Son gelen verilerle birlikte Apple, 2011 mali yılını 100 milyar doları aşkın gelir ve 25 milyar doları aşkın kazanç ile tamamlarken; firmanın likiditesi ise 80 milyar doları aştı.

Yapılan açıklamaya göre, firmanın 2011 mali yılının 4.çeyreğinde çizdiği ekonomik performans şöyle;
4Ç2011
4Ç2010
Gelir
28,27 Milyar Dolar
20,34 Milyar Dolar
Net Kar
6,62 Milyar Dolar
4,31 Milyar Dolar
Brüt Satış Karı
%40,3
%36,9
Hisse Başına Kazanç
7,05 Dolar
4,64 Dolar
Apple'ın temel ürün grupları olan Mac, iPhone, iPad ve iPod ailelerinde yapılan satış sayıları ise şöyle;
4Ç2011
Y/Y Değişim
Mac
4,89 milyon
+%26
iPhone
17,07 milyon
+%21
iPad
11.12 milyon
+%166
iPod
6,62 milyon
-%27
14 hafta sürecek olan 2012 mali yılının 1.çeyreğinde 37 milyar dolar gelir ve hisse başına 9,30 dolar kazanç elde etmeyi amaçladıklarını belirten Apple'ın mali işlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Oppenheimer, operasyonlardan gelen nakit akışının 5,4 milyar dolara ulaştığı Eylül çeyreğinde elde ettikleri performanstan çok memnun olduklarını söylerken; icra kurulu başkanı Tim Cook ise, iPhone 4S'e olan tüketici talebinin fantastik olduğunu ve tatil sezonu öncesinde güçlü bir hava kazandıklarını dile getirirken; yol haritalarındaki yeni ürünlerin kendilerini çok heyecanlandırdıklarını ifade etti. Cook, ayrıca, 2011 mali yılını toplam 108 milyar dolar gelir ve 26 milyar dolar kazanç ile tamamladıklarının altını çizdi.

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Glitz 7 yıl en beğenilen
Türkiye Merkez bankasının sahip oldugu döviz rezervi 90Milyar Dolar, ve biz 16. en büyük ekonomiyiz. Umarım apple kendi devletini kurmaz kurarsa 2023'deki ilk 10 en büyük ekonomi hedefimiz suya düşer :D
Türkiye Merkez bankasının sahip oldugu döviz rezervi 90Milyar Dolar, ve biz 16. en büyük ekonomiyiz. Umarım apple kendi devletini kurmaz kurarsa 2023'deki il...
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TikaMasala 7 yıl
istanbul2007

Nasil kar etmesin 800mhz islemci koy 512 de ram ekle hazir fanlarida olusmus dayan gitsin

800 mhz de çalıştırılan 1ghz lik işlemcisi sizin o 1.5 ghz lik işlemcileri tokatlıyor performans anlamında.
512 Mb ram yeterli, çünkü Dalvik gibi dallama bir interpreter ile çalışmıyor uygulamalar. Tüm virtual machine uygulamalarında olduğu gibi, Android de ram canavarıdır. iOS ise uygulamaları makina diline derlenmiş halde çalıştırır obj-c sayesinde. Ram ve performans farkı burdan gelir.

Siz sonra hala anlayamazsınız nasıl oluyorda 800 mhz => 1200 mhz. Birde üstüne üstlük kalkıp Android daha iyi OS diye kendinizi kandırmakla yetinmediğiniz gibi bunu herkese kabul ettirmeye çalışırsınız.
istanbul2007Nasil kar etmesin 800mhz islemci koy 512 de ram ekle hazir fanlarida olusmus dayan gitsin800 mhz de çalışt...
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Centauri 7 yıl
SystemApps
görünüşe göre beyini paralı yapmaları lazım artık.bedava olunca kıymeti olmuyo ve kimse kullanmaya yeltenmiyor...

Senin mesajlarini okuyunca, evet, haklisin. Yok yani argumanin kadar esprin de cok zekice, cok beyin gerektiriyor.
SystemAppsgörünüşe göre beyini paralı yapmaları lazım artık.bedava olunca kıymeti olmuyo ve kimse kullanmaya yeltenmiyor...Senin mesa...
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oktayakgoz 7 yıl
windows dogru kullanildiginda cok guvenli imis. dikkat edin butun winleri kullananlar hep admin. bu bile cok farkediyormus. o yazidan beri hep iki kullanici ile kullaniyorum makinami. biri admin biri standart.

bu tip hareketler bana populist gelmistir.
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karacaardıç 7 yıl
1,5 senedir iphone kullanıcısıyım tamam adamım güzel makine yapmış eyvallah,sanki bedava satıyor bu teknolojiyi. Okadar mal mülk para ne olurdu afrikaya somaliye aç susuz yetimlere yaşlılara dullara bir nebze yardım edip dua alsaydı. Ben bile ayıptır söylemesi 95 gr altınim var 40da1 ini zekat olarak verdim ...
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TikaMasala 7 yıl

hellboy_7
1,5 senedir iphone kullanıcısıyım tamam adamım güzel makine yapmış eyvallah,sanki bedava satıyor bu teknolojiyi. Okadar mal mülk para ne olurdu afrikaya somaliye aç susuz yetimlere yaşlılara dullara bir nebze yardım edip dua alsaydı. Ben bile ayıptır söylemesi 95 gr altınim var 40da1 ini zekat olarak verdim ...

İnsani yardim yapmak sirketlerin vazifesi degil. Turkiye varken somaliye baskasinin yardim etmesine gerek var mi? Gostere gostere yardim ediyoruz biz iste!
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senyuz 7 yıl
herşey boş. Su içen öldüde rakı içen ölmedimi? ...!
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Tobias 7 yıl
hellboy_7
Jobs ne geçti eline 1 cent götürebildinmi?

1 cent götüremedi ama insanlığın hayatını kolaylaştıran birçok buluş ve lablarda test edilmeye devam eden birçok teknolojiyi planlandığından daha önce hayatımıza geçirdi. Bu yetmez mi ?
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oktayakgoz 7 yıl
bill gatesin sahsi serveti o kadar oda microsft cumhuriyeti kursun bide bizim muz cumhuriyeti yeter dunyaya
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kotusih 7 yıl
ALLAH calisana veriyor dahada cok versin cumlemize versin. apple devlet kurarsa fan boy ile game boylara vatandaslik vercem diyo alirsiniz muhaha
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dreampowder 7 yıl
adamlar o kadar paraya isteseler apple cumhuriyetini kurarlar
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TikaMasala 7 yıl
hellboy_7
Jobs ne geçti eline 1 cent götürebildinmi?

Jobs Apple'ın tek hissedarı değil. Bir sürü hissedarının cebini doldurdu Jobs, 50bin kişilik istihdam yarattı. Teknolojiye yön verdi. Hayatınızda gördüğünüz ilk kapasitif ve çoklu dokunma ekran teknolojisini size sundu. Bunlar öbür tarafa götüreceği 1 centten daha değerli değil de nedir?
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xxtugraxx2 7 yıl
Apple her yıl gelirlerini,piyasa değerini,kârını,kasasındaki parayı 2 kattan fazla artırıyor.Bu gidişle 1-2 yıl sonra trilyonluk şirket olur.Apple ne yaparsa kaliteli yapıyor.Apple fanları olarak bizler ürünü görmeden önsipariş vermemizin sebebi de bu.Güvenmek.
Yalnız düşünmüyor değilim haa , devlet kurarsa fena olur :) Apple Birleşik Şirketler Federal Cumhuriyeti :D
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zengier 7 yıl
muratremix

hellboy_7

Jobs ne geçti eline 1 cent götürebildinmi?


Jobs Apple'ın tek hissedarı değil. Bir sürü hissedarının cebini doldurdu Jobs, 50bin kişilik istihdam yarattı. Teknolojiye yön verdi. Hayatınızda gördüğünüz ilk kapasitif ve çoklu dokunma ekran teknolojisini size sundu. Bunlar öbür tarafa götüreceği 1 centten daha değerli değil de nedir?

Genellemeyin, herkes teknoljiden bi haber yasamiyor, ozellikle DH gibi bir teknolji forumunda her iki teknoljiyi de apple ile tanimis kisi sayisinin oyle cok fazla olacagini zannetmiyorum.

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Centauri 7 yıl
SystemApps
görünüşe göre beyini paralı yapmaları lazım artık.bedava olunca kıymeti olmuyo ve kimse kullanmaya yeltenmiyor...

Senin mesajlarini okuyunca, evet, haklisin. Yok yani argumanin kadar esprin de cok zekice, cok beyin gerektiriyor.
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Centauri 7 yıl
mehmednaim
Zamanında Microsoft aleyhine açılan dava Apple için ne zaman açılır acaba?

Niye acilsin? Apple her eve girmeye calismiyor ki?!?
Microsoft'a dava %98 pazar hakimiyeti varken bunu avantaja cevirip netscape i oldurmeye calistigi icin acilmisti
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Centauri 7 yıl
hellboy_7
Jobs ne geçti eline 1 cent götürebildinmi?

Goturemedi ama dunyada nesiller boyu silinmeyecek izler birakti.
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EFSANEBRAD 7 yıl

Centauri
hellboy_7
Jobs ne geçti eline 1 cent götürebildinmi?

Goturemedi ama dunyada nesiller boyu silinmeyecek izler birakti.

+1
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