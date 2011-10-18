Apple, 2011 mali yılı 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı; yıllık gelir 100 milyar doları geçti

İlk üç günde 4 milyon adet iPhone 4S satışı yaparak, telefon dünyasının en hızlı başlangıcını yapan üretici olan ve muhtemelen kısa süre içerisinde de bu ünvanı elektronik pazarının genelinde de ele geçirecek olan Apple, 24 Eylül 2011 itibariyle sona eren 2011 mali yılının son çeyrek sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Son gelen verilerle birlikte Apple, 2011 mali yılını 100 milyar doları aşkın gelir ve 25 milyar doları aşkın kazanç ile tamamlarken; firmanın likiditesi ise 80 milyar doları aştı.

Yapılan açıklamaya göre, firmanın 2011 mali yılının 4.çeyreğinde çizdiği ekonomik performans şöyle;

4Ç2011 4Ç2010 Gelir 28,27 Milyar Dolar 20,34 Milyar Dolar Net Kar 6,62 Milyar Dolar 4,31 Milyar Dolar Brüt Satış Karı %40,3 %36,9 Hisse Başına Kazanç 7,05 Dolar 4,64 Dolar

Apple'ın temel ürün grupları olan Mac, iPhone, iPad ve iPod ailelerinde yapılan satış sayıları ise şöyle;

4Ç2011 Y/Y Değişim Mac 4,89 milyon +%26 iPhone 17,07 milyon +%21 iPad 11.12 milyon +%166 iPod 6,62 milyon -%27

14 hafta sürecek olan 2012 mali yılının 1.çeyreğinde 37 milyar dolar gelir ve hisse başına 9,30 dolar kazanç elde etmeyi amaçladıklarını belirten Apple'ın mali işlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Peter Oppenheimer, operasyonlardan gelen nakit akışının 5,4 milyar dolara ulaştığı Eylül çeyreğinde elde ettikleri performanstan çok memnun olduklarını söylerken; icra kurulu başkanı Tim Cook ise, iPhone 4S'e olan tüketici talebinin fantastik olduğunu ve tatil sezonu öncesinde güçlü bir hava kazandıklarını dile getirirken; yol haritalarındaki yeni ürünlerin kendilerini çok heyecanlandırdıklarını ifade etti. Cook, ayrıca, 2011 mali yılını toplam 108 milyar dolar gelir ve 26 milyar dolar kazanç ile tamamladıklarının altını çizdi.