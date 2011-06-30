Apple, 2011'de 66 milyon iPhone, 30 milyon iPad ve 17 milyon Mac sevkiyatı gerçekleştirebilir

19 Temmuz'da 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanan Apple, Needham & Company analistlerinden Charlie Wolf'a göre, 2011 mali yılında toplam 30 milyon iPad 2 sevkiyatı gerçekleştirecek.

Bir önceki analizinde Apple'ın 3.çeyrekte 7.5 milyon iPad satışı gerçekleştireceğini söyleyen Wolf, artan taleple birlikte bu öngörüsünü 9 milyon birine yükseltirken; aynı dönemlik Mac satış sayısını öngörüsünü ise 3,75 milyon'dan 4,25 milyona yükseltti. Mali yılın tümünü göz önüne aldığında ise Apple'ın toplam 17 milyonluk Mac sevkiyatı gerçekleştireceğini düşünen Wolf, Eylül ayında iPhone 5'in satışa sunulacak olmasından dolayı 4.çeyrek için iPhone satış tahminini ise 17,5 milyondan 16 milyona düşürürken; mali yılı tümü için toplam 66 milyon iPhone sevkiyatı öngörüyor. Wolf, öngörülerindeki tek riskin kullanıcı talebinin değil, üretim hattının arzı olduğunu belirtmeyi ihmal etmiyor.

Hangi telefonu tercih edersiniz? Samsung Galaxy SII HTC Sensation Motorola Atrix 4G LG Optimus 2x Diğer Hangisi daha önemli? Kamera yetenekleri Hızı Tasarımı Ekranı Ses kalitesi Diğer? Oy Ver 22 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi telefonu tercih edersiniz? Samsung Galaxy SII HTC Sensation Motorola Atrix 4G LG Optimus 2x Diğer Hangisi daha önemli? Kamera yetenekleri Hızı Tasarımı Ekranı Ses kalitesi Diğer? Anket Sonlandı 22 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi telefonu tercih edersiniz? 27% Samsung Galaxy SII 6 oy 23% HTC Sensation 5 oy 5% Motorola Atrix 4G 1 oy 0% LG Optimus 2x 0 oy 50% Diğer 11 oy Hangisi daha önemli? 5% Kamera yetenekleri 1 oy 73% Hızı 16 oy 5% Tasarımı 1 oy 5% Ekranı 1 oy 0% Ses kalitesi 0 oy 14% Diğer? 3 oy 22 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön



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