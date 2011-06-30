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Apple, 2011'de 66 milyon iPhone, 30 milyon iPad ve 17 milyon Mac sevkiyatı gerçekleştirebilir

7 yıl
6,8b
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5
iPhone
Shady
Haber Editörü
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19 Temmuz'da 2011 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını açıklamaya hazırlanan Apple, Needham & Company analistlerinden Charlie Wolf'a göre, 2011 mali yılında toplam 30 milyon iPad 2 sevkiyatı gerçekleştirecek.

Bir önceki analizinde Apple'ın 3.çeyrekte 7.5 milyon iPad satışı gerçekleştireceğini söyleyen Wolf, artan taleple birlikte bu öngörüsünü 9 milyon birine yükseltirken; aynı dönemlik Mac satış sayısını öngörüsünü ise 3,75 milyon'dan 4,25 milyona yükseltti. Mali yılın tümünü göz önüne aldığında ise Apple'ın toplam 17 milyonluk Mac sevkiyatı gerçekleştireceğini düşünen Wolf, Eylül ayında iPhone 5'in satışa sunulacak olmasından dolayı 4.çeyrek için iPhone satış tahminini ise 17,5 milyondan 16 milyona düşürürken; mali yılı tümü için toplam 66 milyon iPhone sevkiyatı öngörüyor. Wolf, öngörülerindeki tek riskin kullanıcı talebinin değil, üretim hattının arzı olduğunu belirtmeyi ihmal etmiyor.
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<a href="http://www.bgr.com/2011/06/29/apple-will-ship-66m-iphones-30m-ipads-17m-macs-in-2011-according-to-analyst/">BGR</a> Yorum Yaz
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dere.beyi 7 yıl
bu iphone u görünce fatih sultan mehmet gelio aklıma :)) bi telefon çağını kapatıp başka bir çağ başlattı adamlar ;))
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DH Misafiri 7 yıl
HTC ve Iphone butun telefon pıyasasını alt ust ettıler.Acıkcası bu durumdanda mutluyum bu ıkı marka sayesınde Nokıa Samsungda ayaklanmaya daha ıyı urunler ortaya koymaya basladı
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met@lrock 7 yıl
Yapar Yapar :)
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Proinfinto 7 yıl
kopfnickerz
Gerçekleştirir ..

:)Katılıyorum..
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séquestre 7 yıl
Gerçekleştirir ..
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