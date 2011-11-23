Apple, 2012 serisi MacBook modellerinde NVIDIA GPU'su kullanabilir

Teknolojik gelişmeler sonucunda müşterilerine yenilikler sunmak Apple için ne kadar önemliyse parça tedariği de stok sıkıntısı yaşamamak için o denli önemli hale geldi. Apple gerekirse tedarikçi firmalarla anlaşmaları iptal edip yeni firmalara yönelebiliyor.





SemiAccurate sitesinin kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre 2012 bahar aylarında Apple MacBook modellerini Intel'in Ivy Bridge platformu ile yenilerken AMD ekran kartlarından NVIDIA'ya geçiş yapabilir.





MacBook Air modellerinde bir süre önce 4 çekirdekli AMD Llano APU'larını kullanmak isteyen Apple, tedarik zincirinde bir takım sıkıntılar yaşanması üzerine yönünü Intel işlemcilere çevirmişti. İddialara göre Apple yeni bir tasarım düşündüğü MacBook modellerinde herhangi bir tedarik problemi yaşanmasını istemiyor ve bu nedenle NVIDIA ekran kartlarını tercih edebilir.





Apple, MacBook modellerinde 3 yıl önce NVIDIA'dan AMD ekran kartlarına geçiş yapmıştı. AMD Radeon 6750M, 6490M model ekran kartları hali hazırda tüketicilere sunuluyor.





Apple'ın bu kararı Intel HD entegre grafik çözümü barındıran modellerini kapsamıyor. Sadece AMD Radeon ekran kartı kullanan modellerde bir değişikliğe gidilmesi ihtimali bulunuyor.