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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, 2012 serisi MacBook modellerinde NVIDIA GPU'su kullanabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknolojik gelişmeler sonucunda müşterilerine yenilikler sunmak Apple için ne kadar önemliyse parça tedariği de stok sıkıntısı yaşamamak için o denli önemli hale geldi. Apple gerekirse tedarikçi firmalarla anlaşmaları iptal edip yeni firmalara yönelebiliyor. 

SemiAccurate sitesinin kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre 2012 bahar aylarında Apple MacBook modellerini Intel'in Ivy Bridge platformu ile yenilerken AMD ekran kartlarından NVIDIA'ya geçiş yapabilir. 

MacBook Air modellerinde bir süre önce 4 çekirdekli AMD Llano APU'larını kullanmak isteyen Apple, tedarik zincirinde bir takım sıkıntılar yaşanması üzerine yönünü Intel işlemcilere çevirmişti. İddialara göre Apple yeni bir tasarım düşündüğü MacBook modellerinde herhangi bir tedarik problemi yaşanmasını istemiyor ve bu nedenle NVIDIA ekran kartlarını tercih edebilir.

Apple, MacBook modellerinde 3 yıl önce NVIDIA'dan AMD ekran kartlarına geçiş yapmıştı. AMD Radeon 6750M, 6490M model ekran kartları hali hazırda tüketicilere sunuluyor.  

Apple'ın bu kararı Intel HD entegre grafik çözümü barındıran modellerini kapsamıyor. Sadece AMD Radeon ekran kartı kullanan modellerde bir değişikliğe gidilmesi ihtimali bulunuyor.

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serj91 8 yıl
microsoft kinect'in pc versiyonunu hazırlıyorken macbook almayı pek düşünmem açıkçası. tabi bir oyunsever olarak :)
teknohaberim.com/...
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Stanislas Xavier 8 yıl
Açıkçası 6750li ve yeni 6770li macbook pro ların hiç bir eksiği yok ama amd ile devam etmesi taraftarıyım....açıkçası harika malzeme kalitesi ve bu kadar güçlü donanımı bu boyutta sunan üzerine 5.5 saat pil veren nadir sayıda cihaz var eksi olarak söylenecek şeyler ise ısınma olayı bazen fazla olabiliyor alüminyum gövdeden dolayı ve ssd almazsanız biraz gürültü ile de karşılaşabilirsiniz ama dediğim gibi genel olarak baktığımızda her şeyi başarılı sunan başka alternatif göremiyorum işletim sistemi kişiden kişiye değişir ama windows un mac os x e karşı tek kozu yazlım bolluğu ama mac os x stabilitesini,hızını sorunsuzluğunu windows sunamıyor bir diğer eleştirilen nokta fiyat evet ucuz değiller örneğin macbook pro ile aynı donanımlı i7 2630@m li ve 6770m li bir hp 2600 e satılırken macbook pro 5000+kdv ye satılıyor arada çok büyük fark var ama bu fark mac in olumlu yönleriyle azalıyor benim için ise en büyük fark işletim sistemidir açıkçası mac os karşısında windows u savunacak çok bişe bulamıyorum ,,şuan windows kullanıcısıyım ve en olur zamanda mac os x furyasına katılmak istiyorum dağıttığım konuya geri dönersek ben amd ile yoluna devam etmesini isterim...
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mehmetgirgin 8 yıl
bi arada amdlimacbook çıkıyordu
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bocekgrafik 8 yıl
Ben de mac üzerindeki Windows'u oyun için kullandım ama mac'lerdeki ekran kartları PC'lere oranla çok düşük modeller olduğu için birçok oyunda yetersiz kalıyor.
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karti 8 yıl
bocekgrafik

Ben de mac üzerindeki Windows'u oyun için kullandım ama mac'lerdeki ekran kartları PC'lere oranla çok düşük modeller olduğu için birçok oyunda yetersiz kalıyor.

o dediginiz eskidendi apple 6750 yi ve 6770 sundugu zaman hangi hp de toshibada asus ta bu kadar performanslı kart vardı acaba bi arastırın bence.
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erci501 8 yıl
bende hp kullanıyorum ama bende bırakıcam hp yi.
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King_Arthur 8 yıl
Aplle, Nvidia ' ya geçtiği zaman ben de bu sene için rivayet edilen 15" ince macbook pro / air modeline geçmeyi düşünüyorum. Muhtemelen bu yeni model Nvidia ekran kartı ile gelecek.
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sinuhe.s 8 yıl
Dur ortaligi hareketlendirelim

9to5mac.com/...

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erci501 8 yıl
ati masaüstünde iyi de notebook ta bir daha tercih etmicem çok sorun çıkarttı bana(hd5650). Notebook umu da seneye macbookpro ile değiştirmeyi düşünüyodum. NVIDIA yı tercih etmeleri doğru tercih bence.
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eScapeeXc 8 yıl
Olmasi gerektigi gibi!
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