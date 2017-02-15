Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir

Apple'ın yaklaşmakta olan cihazlarında kullanacağı OLED ekranlar için Çinli şirket BOE Technology ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda, Apple'ın BOE'den iPhone'lar için OLED ekran tedarik etmesini istediği ve şu an test aşamasında olduğu yazıyor.

İki şirketin anlaşmaya varması durumunda BOE, Japonya ve Güney Kore dışında iPhone'lar için ekran tedarik eden ilk şirket olacak. Habere göre BOE şu anda esnek bir AMOLED ekran üzerinde çalışıyor ve Apple, yeni nesil iPhone'larda bu teknolojiyi kullanabilir. BOE Technology, halihazırda Çin'de iki OLED fabrikası inşa ediyor ve şu an 14.5 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda. Ancak rapor, şirketin bu yıl iPhone 8'in piyasaya çıkmasını büyük bir olasılıkla kaçıracağını ancak 2018 iPhone'ların tedarikçisi olacağını söylüyor.

BOE Technology, OLED ekran konusunda önemli bir tedarikçi olacak

BOE'nin Çin'deki tesislerinden bir tanesi bu yaz ekran üretimine başlayacak. İlk kapasitenin tahminen ayda 48.000 substrat civarında olması bekleniyor. Tesisler yılda 1,6 milyon metrekare esnek AMOLED cam substratı üretebilecekler. Yani 2016'daki toplam küresel üretim tahminlerinin üzerinde. Bu üretim kapasitesi iki tesis tamamlandıktan ve tam üretim potansiyeline ulaşmasının ardından yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşecek.

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Önceki raporlar, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 8 için LED'den OLED ekrana geçmeyi planladığını söylüyordu. Çinli firmanın yüksek üretim tahminleri de Apple'ın bu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek iPhone'larda kullanacağını gösteriyor.

Şu anda, Samsung Display, OLED ekran sektöründeki en büyük pazar payına sahip firma konumunda. Şirket aynı zamanda iPhone 8'in OLED ekran tedarikçileri arasında yer alıyor. Apple, yeni nesil iPhone için şirketten 160 milyon OLED ekran alacak. Ayrıca LG Display'in de iPhone'lar için OLED ekran tedarik edeceği söyleniyor. Yaklaşan iPhone 8'in kablosuz şarj teknolojisinin yanı sıra güçlendirilmiş camla kaplı arka panel ve paslanmaz çelik çerçeve ile birlikte gelmesi bekleniyor. Tahmini fiyatının ise 1.000 dolardan yüksek olacağı gelen haberler arasında.

https://www.macrumors.com/2017/02/15/apple-boe-2018-iphone-oled/