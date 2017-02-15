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Apple, 2018 model iPhone'ların OLED ekranlarını Çinli BOE'den tedarik edebilir

Apple'ın yeni nesil iPhone'larda OLED ekran teknolojisine geçiş yapması bekleniyor. Şirketin 2018 yılı için Çin'de iki OLED fabrikası inşa eden BOE Technology ile anlaşma aşamasında olduğu söyleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın yaklaşmakta olan cihazlarında kullanacağı OLED ekranlar için Çinli şirket BOE Technology ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda, Apple'ın BOE'den iPhone'lar için OLED ekran tedarik etmesini istediği ve şu an test aşamasında olduğu yazıyor.
İki şirketin anlaşmaya varması durumunda BOE, Japonya ve Güney Kore dışında iPhone'lar için ekran tedarik eden ilk şirket olacak. Habere göre BOE şu anda esnek bir AMOLED ekran üzerinde çalışıyor ve Apple, yeni nesil iPhone'larda bu teknolojiyi kullanabilir. BOE Technology, halihazırda Çin'de iki OLED fabrikası inşa ediyor ve şu an 14.5 milyar dolarlık yatırım yapmış durumda. Ancak rapor, şirketin bu yıl iPhone 8'in piyasaya çıkmasını büyük bir olasılıkla kaçıracağını ancak 2018 iPhone'ların tedarikçisi olacağını söylüyor.

BOE Technology, OLED ekran konusunda önemli bir tedarikçi olacak

BOE'nin Çin'deki tesislerinden bir tanesi bu yaz ekran üretimine başlayacak. İlk kapasitenin tahminen ayda 48.000 substrat civarında olması bekleniyor. Tesisler yılda 1,6 milyon metrekare esnek AMOLED cam substratı üretebilecekler. Yani 2016'daki toplam küresel üretim tahminlerinin üzerinde. Bu üretim kapasitesi iki tesis tamamlandıktan ve tam üretim potansiyeline ulaşmasının ardından yaklaşık iki yıl içinde gerçekleşecek.
Ayrıca Bkz. "Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor"
Önceki raporlar, Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone 8 için LED'den OLED ekrana geçmeyi planladığını söylüyordu. Çinli firmanın yüksek üretim tahminleri de Apple'ın bu teknolojiyi önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek iPhone'larda kullanacağını gösteriyor.
Şu anda, Samsung Display, OLED ekran sektöründeki en büyük pazar payına sahip firma konumunda. Şirket aynı zamanda iPhone 8'in OLED ekran tedarikçileri arasında yer alıyor. Apple, yeni nesil iPhone için şirketten 160 milyon OLED ekran alacak. Ayrıca LG Display'in de iPhone'lar için OLED ekran tedarik edeceği söyleniyor. Yaklaşan iPhone 8'in kablosuz şarj teknolojisinin yanı sıra güçlendirilmiş camla kaplı arka panel ve paslanmaz çelik çerçeve ile birlikte gelmesi bekleniyor. Tahmini fiyatının ise 1.000 dolardan yüksek olacağı gelen haberler arasında.

https://www.macrumors.com/2017/02/15/apple-boe-2018-iphone-oled/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Dh iphone haber başlıklarını yazıyorum . iphone 8 ile size bayağı ekmek çıkar bu tavsiyelerimle....


iphone 8 amoled ekranla mı gelecek ?
iphone 8 ips ekranla geleceği kesinleşti.
İphone 8 batarya kaç mh amper olacak ?
iphone 8 siyah renk olmayacak mı ?
iphone 8 anten çizgileri kalkıyormu ?
İphone 8 home tuşu tamamen kalkıyor mu ?
İphone 8 ile ilgili dedikodular.
İphone 8 sızdı ekranı sızdı.
İphone 8 in bataryası sızdı.
İphone 8 in home tuşu sızdı.
iphone 8 prototibi !! elimize geçti inceleme ..

DH bu başlıklarda 1 sene daha ekmek yer benden söylemesi ,içi boş haberler.
Dh iphone haber başlıklarını yazıyorum . iphone 8 ile size bayağı ekmek çıkar bu tavsiyelerimle....iphone 8 amoled ekranla mı gelecek ?
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Yanıtla +20
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dr20mouse 2 yıl
Yanlış yapiyor bence Apple Samsung senelerdir yatırım yapıyor son amoled ekranları mükemmel arıza verme yüzdesi de düşük. Uzun zamandır ekrani yanan amoled telefon görmüyorum. Bence Samsung'la çalışmaya devam etmeli. Artık bütün sektör oled ekrana geçsin.
Yanlış yapiyor bence Apple Samsung senelerdir yatırım yapıyor son amoled ekranları mükemmel arıza verme yüzdesi de düşük. Uzun zamandır ekrani yanan amoled tele...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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BekirTemel 2 yıl
1000 dolar 3600 lira desek, vergi, kar payı neyse boşver.
Yanıtla +6
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ctrl-alt-delete 2 yıl
G7'deki meşhur sarı ekranlı BOE mı bu?
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kadirirdem 2 yıl
Bence de artık doğru yol Amoled .Eğer ki s3 s4 zamanında olsaydı bu olay geçme derdim ama şuan Amoled çok iyi yerlere geldi.
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Mr. Jingles 2 yıl
Eğer gerçekse Apple'ın BOE'yi tercih etme sebebi Samsung'un RGBG dizilimli OLED ekran üretmesinden olabilir. Bu da RGB gerektiren görüntülerde efektif çözünürlüğün düşmesine sebep oluyor. Samsung standart piksel dizilimi olan RGB yerine ya RGBG dizilimi kullandığı için efektif çözünürlük düşüyor. Yani bu durumda mevcut ekran çözünürlüğü değişmeyecekse eğer 1334*750 piksel çözünürlük ~%55 civarında küçülerek 890*500 piksele, plus modeli de 1920*1080 pikselden ~%55 civarı küçülerek 1280*720 piksele düşecek. Bu da Apple'ın tercih etmeyeceği bir durum. BOE eğer RGB dizilimli OLED üretiyorsa Samsung yerine BOE'yi tercih etmesi daha iyi olur.
Yanıtla +3
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Onurmsq 2 yıl
yanan ekran, sarı erkan, parlaklık az, pentile ekranlı iphonelara hazır olun. rezalet bi durum olacak iphone için
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stalker(1979) 2 yıl
Lg kendi telefonuna yani g6'ya koymadığı oled ekranı Apple için mi yapacak?
Aferin Lg'ye böyle devam etsinler daha da başarılı olurlar böylece. :(
Yanıtla +3
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engurlu 2 yıl
Noldu lan retina vardı bi ara ..
Çözünürlük berbat ama isim RETINA
1 Yanıt Yanıtla +5
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Rocky Balboa® 2 yıl engurlu
engurlu
Noldu lan retina vardı bi ara ..
Çözünürlük berbat ama isim RETINA


Düşük çözünürlük olmasına rağmen çok net görüntü var o cihazlarda (5s,6,6s,7) sırf çözünürlük düşük diye bok atmayın fanboylar, ne olursa olsun artık en az 1080p olmalı bencede ama yinede görüntü kalitesi çok iyi
Yanıtla +2
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crazy585858 2 yıl
Lg nin flex serisinin oled ekranlarında çıkan sorunlar herkesin malumu.. zaten ledi bile daha beceremiyorki adamlar ancak ekran sarılaşıyor telefonlarda..



boe display ise en son xiaomi Redmi Pro telefonunda kullanılan oled ekranın üreticisi.. o telefonda ilerde bir sorun çıkarmı bilmem.. samsung kadar iyi değil ama ortalama bir performansı var ekranının.. bakın gsmarenada ekran testi var..

m.gsmarena.com/...


yinede boe display ile riske
girmeye değmez samsungun ekranları çok iyi artık..

gerçi girsin girerse hata çıkar apple güzel bir zarar eder çok iyi olur bu karaktersiz firmaya..


BU ARADA



Iphone haberlerinizden gına geldi artık..Iphonehaber.com
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FRAPS_TR 2 yıl en beğenilen
Dh iphone haber başlıklarını yazıyorum . iphone 8 ile size bayağı ekmek çıkar bu tavsiyelerimle....


iphone 8 amoled ekranla mı gelecek ?
iphone 8 ips ekranla geleceği kesinleşti.
İphone 8 batarya kaç mh amper olacak ?
iphone 8 siyah renk olmayacak mı ?
iphone 8 anten çizgileri kalkıyormu ?
İphone 8 home tuşu tamamen kalkıyor mu ?
İphone 8 ile ilgili dedikodular.
İphone 8 sızdı ekranı sızdı.
İphone 8 in bataryası sızdı.
İphone 8 in home tuşu sızdı.
iphone 8 prototibi !! elimize geçti inceleme ..

DH bu başlıklarda 1 sene daha ekmek yer benden söylemesi ,içi boş haberler.
Yanıtla +20
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V4LKyR 2 yıl
SUBSTRAT
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BekirTemel 2 yıl
1000 dolar 3600 lira desek, vergi, kar payı neyse boşver.
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