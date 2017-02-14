Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor

Otomobil üreticileri, mevcut otonom araç test kurallarının ilerlemeyi yavaşlattığı konusunda ortak görüş birliğine varmış durumdalar. Sürücüsüz otomobil teknolojisini ilerletmek için izin verilen otonom araç sayısıyla ilgili sıkı kısıtlamaları kaldırmak artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Reuters'a göre bu konunun çözülmesi için ilk adımlar atıldı.

Şu anda 12 aylık bir süre içerisinde sadece 2.500 araç, ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kurallarından muaf tutulabiliyor. Demokratik ve Cumhuriyetçi kanadından iki senatör, ABD yollarında otonom araçlarını test etmek isteyen otomobil üreticilerine kolaylıklar sağlamak için çalışmalar yapmaya başladı.

Michigan'dan Demokratik Senatör Gary Peters ve San Diego'dan Cumhuriyetçi Senatör John Thune, ortak bir bildiri yayınlayarak "engelleri kaldıracak ve sürücüsüz araç teknolojisindeki yeniliği ilerletecek" mevzuat değişikliği arayışında olduklarını duyurdular.

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General Motors küresel strateji başkan yardımcısı Mike Abelson yaptığı açıklamada "Bu düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, günümüz teknolojisinin istenen seviyeye ulaşması yıllar alabilir ve kaçınılması muhtemel binlerce önlenebilir ölüm gerçekleşir. Üreticilerin bu araçları daha çok sayıda test edebilmeleri şart" dedi.

Toyota Araştırma Enstitüsü CEO'su Gill Pratt ise federal hükümetin test etmenin ötesine geçerek, otonom araç teknolojisi ile tutarsız ya da uyumsuz olan bir avuç standardı ele alması gerektiğini belirtti. Şirket, araçlarını Michigan'daki halka açık yollarda test ediyor. Bunun yanı sıra Kaliforniya ve Massachusetts'te de test etme planları var. Ancak Pratt'ın ifadesine göre her iki eyalet de daha kısıtlayıcı kurallar uygulamış durumda.

http://www.reuters.com/article/us-autos-selfdriving-idUSKBN15S23F