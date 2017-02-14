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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otomobil üreticileri sürücüsüz araç testleri için kolaylık istiyor

Mevcut test kurallarının otonom araç teknolojisindeki ilerlemeyi yavaşlattığı düşünülüyor. GM ve Toyota sürücüsüz otomobilleri kısıtlayan kuralların hafifletilmesi gerektiği yönünde talepte bulundular
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobil üreticileri, mevcut otonom araç test kurallarının ilerlemeyi yavaşlattığı konusunda ortak görüş birliğine varmış durumdalar. Sürücüsüz otomobil teknolojisini ilerletmek için izin verilen otonom araç sayısıyla ilgili sıkı kısıtlamaları kaldırmak artık bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Reuters'a göre bu konunun çözülmesi için ilk adımlar atıldı.
Şu anda 12 aylık bir süre içerisinde sadece 2.500 araç, ABD Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kurallarından muaf tutulabiliyor. Demokratik ve Cumhuriyetçi kanadından iki senatör, ABD yollarında otonom araçlarını test etmek isteyen otomobil üreticilerine kolaylıklar sağlamak için çalışmalar yapmaya başladı.
Michigan'dan Demokratik Senatör Gary Peters ve San Diego'dan Cumhuriyetçi Senatör John Thune, ortak bir bildiri yayınlayarak "engelleri kaldıracak ve sürücüsüz araç teknolojisindeki yeniliği ilerletecek" mevzuat değişikliği arayışında olduklarını duyurdular.
Ayrıca Bkz. "Windows 10 Mobile'daki açık, şifre girmeden fotoğraf galerisine erişim izni veriyor"
General Motors küresel strateji başkan yardımcısı Mike Abelson yaptığı açıklamada "Bu düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde, günümüz teknolojisinin istenen seviyeye ulaşması yıllar alabilir ve kaçınılması muhtemel binlerce önlenebilir ölüm gerçekleşir. Üreticilerin bu araçları daha çok sayıda test edebilmeleri şart" dedi.
Toyota Araştırma Enstitüsü CEO'su Gill Pratt ise federal hükümetin test etmenin ötesine geçerek, otonom araç teknolojisi ile tutarsız ya da uyumsuz olan bir avuç standardı ele alması gerektiğini belirtti. Şirket, araçlarını Michigan'daki halka açık yollarda test ediyor. Bunun yanı sıra Kaliforniya ve Massachusetts'te de test etme planları var. Ancak Pratt'ın ifadesine göre her iki eyalet de daha kısıtlayıcı kurallar uygulamış durumda.

http://www.reuters.com/article/us-autos-selfdriving-idUSKBN15S23F Yorum Yaz
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PsychicPower 2 yıl en beğenilen eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum

iki otonom araç kaza yaptı diyelim
Hata kime verilecek?
kim kimi suçlayacak? haklı ve haksız kim olacak?



Alışmışsınız haklı haksıza. Haklı da haksız da olmazsa ve iki taraf da hasarını sigorta şirketlerinden karşılarsa ne sorun kalıyor ki?
eSSelamuAleykumiki otonom araç kaza yaptı diyelimHata kime verilecek?kim kimi suçlayacak? haklı ve haksız kim olacak?
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Experimentation 2 yıl
kaza olunca bütün masrafları karşılasınla bi zahmet
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redferrari 2 yıl
otorobot araçlarda ehliyete gerek olmasın, herkes rahatca yolculuk etsin,, bırakacaksın evin garajına sabah çocuğunu işe götürecek, evde biri hastalandığında onu hasteneye yada akrabasının yanına götürecek miss gibi olmaz mı?
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zucchero 2 yıl redferrari
Öyle olacak zaten dostum, kaçınılmaz.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
iki otonom araç kaza yaptı diyelim
Hata kime verilecek?
kim kimi suçlayacak? haklı ve haksız kim olacak?
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PsychicPower 2 yıl eSSelamuAleykum
eSSelamuAleykum

iki otonom araç kaza yaptı diyelim
Hata kime verilecek?
kim kimi suçlayacak? haklı ve haksız kim olacak?



Alışmışsınız haklı haksıza. Haklı da haksız da olmazsa ve iki taraf da hasarını sigorta şirketlerinden karşılarsa ne sorun kalıyor ki?
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