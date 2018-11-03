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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği biliniyor. Gelen haberler cihazın detaylarını yavaş yavaş su yüzüne çıkarıyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun bu ay yapılacak olan , San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda sergilenmesi bekleniyor. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan bu tanıtım, cihazın 2019'un ilk aylarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Yüksek fiyat etiketine sahip olacak

Yeni bir rapora göre Galaxy F (muhtemel ismi) olarak adlandırılacak cihaz, F ekini Foldable (katlanabilir) kelimesinden alıyor. SM-F900U model numarası taşıyacak cihaz Galaxy S serisinin isimlendirme şemasıyla benzerlik gösteriyor. Raporda ayrıca üretim öncesi birimlerin ABD'de F900USQU0ARJ5 yazılım numarasıyla test edildiği de belirtilmiş.
Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun Google ile ortaklaşa gerçekleştirilen benzersiz bir Android kullanıcı arayüzüne sahip olacağı da öne sürülüyor. Cihazın 512 GB depolama kapasitesi sunacağı ve 2 bin dolar bandında fiyatlandırılacağı ise sızan diğer bilgiler arasında.

https://www.sammobile.com/2018/11/01/exclusive-galaxy-f-series-foldable-phone/ Yorum Yaz
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Deiyonize 6 ay en beğenilen Ekrem71.5
Paran kalırsa
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Ekrem71.5 6 ay
cüzdan niyetine arasına para koyarız...
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Her isi ters giden adam 6 ay
Ne gereği var?
Al sana katlanabilen telefon
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maxmania 6 ay
kusura bakmasınlar ama 2000$ n** tutar, tutsa tutsa samsung o fiyata başka şeyi tutar.
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yunusaticioglu 6 ay
görseldeki gibi gelsin tutar
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Emin KOÇ 6 ay
Katlanması işlevelliğini arttırmıyorki başka ne vaad ediyorlar bu teknoloji ile
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yaki83 6 ay
arasina kasar koyariz
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Ekrem71.5 6 ay
cüzdan niyetine arasına para koyarız...
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Deiyonize 6 ay Ekrem71.5
Paran kalırsa
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