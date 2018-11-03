Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun bu ay yapılacak olan , San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda sergilenmesi bekleniyor. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan bu tanıtım, cihazın 2019'un ilk aylarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
Yüksek fiyat etiketine sahip olacak
Yeni bir rapora göre Galaxy F (muhtemel ismi) olarak adlandırılacak cihaz, F ekini Foldable (katlanabilir) kelimesinden alıyor. SM-F900U model numarası taşıyacak cihaz Galaxy S serisinin isimlendirme şemasıyla benzerlik gösteriyor. Raporda ayrıca üretim öncesi birimlerin ABD'de F900USQU0ARJ5 yazılım numarasıyla test edildiği de belirtilmiş.Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun Google ile ortaklaşa gerçekleştirilen benzersiz bir Android kullanıcı arayüzüne sahip olacağı da öne sürülüyor. Cihazın 512 GB depolama kapasitesi sunacağı ve 2 bin dolar bandında fiyatlandırılacağı ise sızan diğer bilgiler arasında.
https://www.sammobile.com/2018/11/01/exclusive-galaxy-f-series-foldable-phone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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