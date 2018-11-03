Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Samsung'un katlanabilir akıllı telefonunun bu ay yapılacak olan , San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı'nda sergilenmesi bekleniyor. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan bu tanıtım, cihazın 2019'un ilk aylarında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Yüksek fiyat etiketine sahip olacak

Yeni bir rapora göre Galaxy F (muhtemel ismi) olarak adlandırılacak cihaz, F ekini Foldable (katlanabilir) kelimesinden alıyor. SM-F900U model numarası taşıyacak cihaz Galaxy S serisinin isimlendirme şemasıyla benzerlik gösteriyor. Raporda ayrıca üretim öncesi birimlerin ABD'de F900USQU0ARJ5 yazılım numarasıyla test edildiği de belirtilmiş.

https://www.sammobile.com/2018/11/01/exclusive-galaxy-f-series-foldable-phone/

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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonununile ortaklaşa gerçekleştirilen benzersiz birsahip olacağı da öne sürülüyor. Cihazınsunacağı vebandında fiyatlandırılacağı ise sızan diğer bilgiler arasında.