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Apple, Android için Chomp uygulamasını kaldırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,5b
1
63
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS platformlarının en popüler uygulamalarından birisi olan Chomp, mağaza içerisinde belirli filtrelere göre uygulamaları arayan motoruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fazla geçmeden de Apple tarafında satın alındığı açıklanmıştı.

Şubat ayındaki bu satın almadan sonra Apple uygulamanın arama ve keşfetme fonksiyonlarını daha da geliştirdi. Ancak uygulamanın sitesini ziyaret edenler Android uygulamaları için arama seçeneğinin kaldırıldığını fark etti.

Aynı şekilde Google Play mağazası üzerinde de uygulama kaldırılmış durumda. Apple konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Verizon operatörünün kendi Android tabanlı uygulama mağazası için Chomp ile yaptığı ortaklığın ne olacağı da merak konusu.

http://gigaom.com/apple/apple-owned-chomp-kills-android-app/ Yorum Yaz
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Bamya Avcisi 7 yıl en beğenilen
Google da Apple'ın g*tü b*klu uygulamalarına kalmadı.Apple, Google Maps'i geçen seneye kadar paşa paşa kullanıyordu.Bir anda bir yerleri kalktı yandexle anlaştı.Madem öyle Google da ios için olan youtube uygulamasını kaldırsın.
Google da Apple'ın g*tü b*klu uygulamalarına kalmadı.Apple, Google Maps'i geçen seneye kadar paşa paşa kullanıyordu.Bir anda bir yerleri kalktı yandexle anlaşt...
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5 Yanıt Yanıtla +34
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redplay 7 yıl
apple: top benim oynatmiyorum!
Google: la bi yürü git liseli.
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YordleKing 7 yıl
Elmacının biri gelip alayınıza eksiyi basmış.
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E_Aydin35 7 yıl
Neyi anlatmak yada göstermek istiyor anlamadım Apple'ın yanı ben kendi kendime yeterim sen kullanamazsın falan, resmi bir açıklama gelmediği sürece bizlerin gözünde Apple kompleksli bir çocuk görünücek.:)
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Erasmus78 7 yıl
l3ortacine16
Google;Youtube,Gmail,Google Earth(?),Google Maps gibi uygulamalari kaldirsa ne olacak?

Yahu arkadaş! Siz ne içiyorsunuz da böyle epic fail derecesinde saçmalıyorsunuz aklım almıyor bazen.
Google bu saydıklarının hiç birisini kaldırmaz. Çünkü bunlar iOS da olsun diye Apple'a her sene yüklü miktarlarda para ödüyor. Buna rağmen Apple Maps'i attı iostan. Earth ve gmail zaten yok iOs'da. Geriye Youtube ile Google arama motoru kaldı. Mesela microsoft Google'dan daha yüksek para ödese iOS'da varsayılan arama motoru Bing olur. Bu kadar basit.
Sonuç olarak Apple Google'a yalvarmıyor aksine Google bu servislerini iOS'da varsayılan yapsın diye Apple'a üstüne para ödüyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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SANALKAPTAN 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

l3ortacine16

Google;Youtube,Gmail,Google Earth(?),Google Maps gibi uygulamalari kaldirsa ne olacak?


Yahu arkadaş! Siz ne içiyorsunuz da böyle epic fail derecesinde saçmalıyorsunuz aklım almıyor bazen.

Google bu saydıklarının hiç birisini kaldırmaz. Çünkü bunlar iOS da olsun diye Apple'a her sene yüklü miktarlarda para ödüyor. Buna rağmen Apple Maps'i attı iostan. Earth ve gmail zaten yok iOs'da. Geriye Youtube ile Google arama motoru kaldı. Mesela microsoft Google'dan daha yüksek para ödese iOS'da varsayılan arama motoru Bing olur. Bu kadar basit.

Sonuç olarak Apple Google'a yalvarmıyor aksine Google bu servislerini iOS'da varsayılan yapsın diye Apple'a üstüne para ödüyor.


okumadan araştırmadan hatta sadece yazmış olmak için yazarsan böyle cevap alır oturursun yerine. Google olmasa apple olmazmış. doğru haklısınız google olmasa apple batar
aşağıdaki link bunu gösteriyor.



9to5mac.com/...

şimdi birileri gelir yok yok 9to5mac teki resimler sahte, üstünde oynanmış der...
2 Yanıt Yanıtla
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Bamya Avcisi 7 yıl
teramit
Orijinalden alıntı: ezimuseApple, Androidi çekemiyor.
o zaten dünden belli ,app market olayını apple başlattı google kopyaladı ve ücretsiz dağıtıyor adamlar kızmasın da ne yapsın
.
Bir sorun cikti ben eksileyemiyorum. Ama yine de -1
1 Yanıt Yanıtla
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Psycna 7 yıl Bamya Avcisi
korkuadam

teramit

ezimuseApple, Androidi çekemiyor.
o zaten dünden belli ,app market olayını apple başlattı google kopyaladı ve ücretsiz dağıtıyor adamlar kızmasın da ne yapsın
.
Bir sorun cikti ben eksileyemiyorum. Ama yine de -1

sizin gibi adamlarin derdi gucu eksi vermek zaten. eksi veremedi diye deli olmus mesajla eksi veriyor. sanki eksi verince androzort ios'den daha iyi mi olacak? veya dandik play store appstore'dan daha mi iyi olacak?
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-mehmet- 7 yıl
etik bir hareket olmamış.
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Dangerousx 7 yıl
işte ben buna apple Yusuf Yusuf derim
gelişen android marketteki uygulamaları, sırf aratarak bulamayalım die g.. korkusundan android aramasını kaldırmış
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Fan olmak kötü bişi gibi sanki her an en küçük bir haberde kavga çıkabiliyor...aman heri kaldırdıysa kaldırdı umrumda değil.. Nokta ( . )
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Zuko 7 yıl
telliibrahim
bu da demektir ki dünyada birçok insan koyun gibi varsayılan neyse onunla devam ediyor kendisine ne verilirse onu alıyor, çok ilginç gerçekten, demek ki varsayılan olarak bizim ara.com.tr yi koysalar millet google ı aramayacak, toplum psikolojisi tabii...

Koyun sürüsü olmakla ilgisi yok. Varsayılan arama motoru kullanıcının ihtiyacını karşılıyorsa neden başkasını denemeye ihtiyaç duysun ki insan?
1 Yanıt Yanıtla +1
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telliibrahim 7 yıl Zuko
Erchamion

telliibrahim



bu da demektir ki dünyada birçok insan koyun gibi varsayılan neyse onunla devam ediyor kendisine ne verilirse onu alıyor, çok ilginç gerçekten, demek ki varsayılan olarak bizim ara.com.tr yi koysalar millet google ı aramayacak, toplum psikolojisi tabii...






Koyun sürüsü olmakla ilgisi yok. Varsayılan arama motoru kullanıcının ihtiyacını karşılıyorsa neden başkasını denemeye ihtiyaç duysun ki insan?

ben de onu diyorum para verdiğine göre insanlar çok kötü bir arama motoru varsayılan olduğunda google a ayarlamıyorlar demekki. Öyle olsa google niye para versin ki, demek ki insanlar üstünde ne varsa onu kullanıyor, öyle olmasa para vermezdi nasılsa ben tartışmasız en iyisiyim insanlar beni ayarlar kullanır zaten derdi, hatta üstüne para bile isteyebilirdi. Tıpkı ünlü markaların süpermarketlere girmek için para istemesi gibi
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Zuko 7 yıl
yeasen
korkuadamGoogle da Appleın g*tü b*klu uygulamalarına kalmadı.Apple, Google Mapsi geçen seneye kadar paşa paşa kullanıyordu.Bir anda bir yerleri kalktı yandexle anlaştı.Madem öyle Google da ios için olan youtube uygulamasını kaldırsın.
Lan bi yuru git. O zaman madem g. B. Klu uygulamalarina kalmadi niye instagrami aldi o zaman
Google u hala savunanlr var

Google mı satın aldı Instagram'ı? Aferin, böyle devam et.
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Zuko 7 yıl
telliibrahim
@egirgin37 safaride arama motorunu değiştiremiyoz mu? Ya da farklı bir tarayıcı yükleyemiyoz mu ki bu kadar para döküyo adamlar arama motoru olmak için?

Varsayılan olarak Google'ın bulunması bile yeterli sebep para vermek için.
1 Yanıt Yanıtla +2
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telliibrahim 7 yıl
bu da demektir ki dünyada birçok insan koyun gibi varsayılan neyse onunla devam ediyor kendisine ne verilirse onu alıyor, çok ilginç gerçekten, demek ki varsayılan olarak bizim ara.com.tr yi koysalar millet google ı aramayacak, toplum psikolojisi tabii...
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GhoryWarrior 7 yıl Zuko
Erchamion

telliibrahim



@egirgin37 safaride arama motorunu değiştiremiyoz mu? Ya da farklı bir tarayıcı yükleyemiyoz mu ki bu kadar para döküyo adamlar arama motoru olmak için?




Varsayılan olarak Google'ın bulunması bile yeterli sebep para vermek için.





+1
benden önce cevap vermişsin arkadaşa söylüyorum reklamdan kazanan bir şirket için bu gibi şeyler çooook önemli.
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MrHxor 7 yıl
Ben beklemezdim böyle bir şeyi. Android i sevmem ama yanlış bir sey bu.
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