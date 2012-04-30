Apple, Android için Chomp uygulamasını kaldırdı

Android ve iOS platformlarının en popüler uygulamalarından birisi olan Chomp, mağaza içerisinde belirli filtrelere göre uygulamaları arayan motoruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fazla geçmeden de Apple tarafında satın alındığı açıklanmıştı.





Şubat ayındaki bu satın almadan sonra Apple uygulamanın arama ve keşfetme fonksiyonlarını daha da geliştirdi. Ancak uygulamanın sitesini ziyaret edenler Android uygulamaları için arama seçeneğinin kaldırıldığını fark etti.





Aynı şekilde Google Play mağazası üzerinde de uygulama kaldırılmış durumda. Apple konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bununla birlikte Verizon operatörünün kendi Android tabanlı uygulama mağazası için Chomp ile yaptığı ortaklığın ne olacağı da merak konusu.