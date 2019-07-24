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Apple, App Store aramalarında kendi uygulamalarını üst sıraya çıkarmakla suçlanıyor

Teknoloji devi Apple, kullanıcılar tarafından App Store'da yapılan arama sonuçlarında, kendi uygulamalarını ilk sırada göstermesi konusunda suçlanıyor. Şirket ise bu iddiaları reddediyor.
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple şu sıralar App Store politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ateş altında. Wall Street Journal'da yayınlanan yeni bir habere göre, şirket kullanıcı arama sonuçlarında kendi uygulamalarını ilk sıralara çıkararak haksız rekabet yaratıyor.

Apple'a göre iddialar yersiz

Bu durum bir kullanıcı 'Müzik' veya 'Podcasts' için arama yaptığında, Spotify veya Overcast gibi diğer uygulamalardan önce Apple'ın kendi seçeneklerini göreceği anlamına geliyor. Dolayısı ile bu da Apple'a diğer uygulama geliştiricileri karşısında haksız bir avantaj sunuyor. Apple her ne kadar App Store arama algoritmasının kendi ürünlerini ön plana çıkarmadığını savunsa da, arama sonuçlarının aynı şeyi göstermediğini söylemek mümkün.
Apple ise konuyla ilgili olarak Wall Street Journal'a verdiği demeçte bu iddiaların kötü niyetli olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı: "Apple müşterileri ürünlerimizle çok güçlü bir bağa sahipler ve birçoğu aramaları, uygulamalarını bulmak ve açmak için bir yol olarak kullanıyor. Bu kullanım şekli de, Apple'ın aramalarda güçlü bir sıralamaya sahip olmasını sağlıyor. Tıpkı Uber, Microsoft ve diğer pek çok şirketin uygulamalarının her zaman üst sıralarda yer alması gibi."

https://www.wsj.com/articles/apple-dominates-app-store-search-results-thwarting-competitors-11563897221?shareToken=st44e68b42ce5f45f5bd573dae5f8f0f5c Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tanreall 1 sa.
Böyle bir suçlama olabilir mi ya.
Şakaysa çok komik, gerçekse daha da komik.
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haQQo 2 sa.
Olması gerektiği gibi. Napacaktı, sona mı atacaktı?
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dddjmslspsnffb 2 sa.
Bu gayet normal birşey degilmi zaten
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