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Apple Arcade oyun servisi 5 dolarlık fiyata sahip olacak

Apple Arcade oyun abonelik servisi 5 dolarlık bir fiyat etiketiyle çıkışını gerçekleştirecek. Platformun dünyayla aynı anda Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor.
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Apple'ın iOS, MacOS ve tvOS platformları için hazırladığı oyun abonelik servisi Apple Arcade, önümüzdeki sonbahar aylarında resmi çıkışını gerçekleştirecek. 9to5Mac'ten Guilherme Rambo'nun haberine göre yeni platformun fiyatı da belli oldu: 5 dolar.

Apple Arcade, 100'den fazla kaliteli oyuna herhangi bir reklam veya oyun içi satın alma olmadan erişim imkanı sağlıyor. Apple Arcade aboneliğinizle birlikte iOS, MacOS veya tvOS cihazlarınızda oyunlarınızı sınırsız bir şekilde oynayabileceksiniz. Ayrıca örneğin iOS cihazınızda başladığınız ancak yarıda bıraktığınız oyuna kaldığınız yerden tvOS veya MacOS cihazlarınızda devam edebilme imkanınız da olacak.

9to5Mac'in haberine göre Apple Arcade, bir aylık ücretsiz deneme versiyonunu da sahip olacak. Servisin ayrıca aile içerisinde altı kişiyle paylaşılabileceği belirtiliyor. Bu anlamda 5 dolarlık fiyat gayet uygun sayılabilir.

Apple gelecek planları için abonelik servislerine büyük önem veriyor. Apple Arcade, Apple TV+, Apple Music gibi platformlardan önemli ölçüde gelir elde etme planı var. Şirketin tüm bu servisleri bir araya getirip paket halinde daha uygun abonelik fiyatlarıyla satışa sunabileceği de söyleniyor.

Apple Arcade, dünyayla aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak. Servisin Türkiye fiyatı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. 


https://9to5mac.com/2019/08/19/apple-arcade-subscription-price/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ertech26 53 dk.
5$ lık fiyat ve oyuna ayrıca para vermeden oynayabilme. Google stadianın olması gerekne işte buydu.
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