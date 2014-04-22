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Apple: Bizi bu konuda taklit edin

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,2b
1
49
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple: Bizi bu konuda taklit edin
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Tesislerinin ve kullanıcılara sunulan çevrimiçi hizmetlerin kalbi olan veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını "%100 Yenilenebilir Enerji” ile karşılama misyonunda son dönemde önemli ilerleme kateden Apple, 22 Nisan Dünya Günü için gazetelere verdiği tam sayfa ilanda, patent ihlal davasında “kopyacılıkla” suçladığı Samsung’a gönderme yaptı.

22 Nisan Dünya Günü’nün anısına mağazalarındaki Apple logosunda yer alan yaprağı yeşil renk ile aydınlatan ve mağaza çalışanlarına yeşil renkli özel t-shirt giydiren Apple, çevreye olan duyarlılığını ifade etmek amacıyla İngiltere’de gazetelere tam sayfa ilan verdi. 2 paragraflık bir yazının yer aldığı ilanda en çok  büyük puntolarla yer alan cümle dikkat çekiyor: “Her firmanın kopyalamasını istediğimiz bazı fikirler var.”

“Diğerlerinin, bizi taklit etmelerini canı gönülden istediğimiz bir konu var. Çünkü, herkes doğayı ve çevreyi öncelik haline getirirse, hepimiz kazanırız. Dünyadaki tüm veri merkezlerinin %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslendiğini görmek bizleri çok daha mutlu eder. Ve dünyadaki her ürünün, tıpkı bizim ürünlerimizde yaptığımız gibi, çevreye zararlı zehirli maddelerden arınarak üretileceği günün gelmesini büyük bir istekle  bekliyoruz.

Tabi ki de daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. İklim değişikliğine olan etkimizi azaltmak; ürünlerimizi daha çevre dostu malzemelerden üretip doğal kaynaklarımızı korumak için bir takım yeni hedefleri hayata geçirdik. Geleceğe, bulduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmamızı sağlayacak mükemmel bir fikrimiz olduğu zaman, onu diğerleriyle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

Apple, özellikle son yıllarda çevreye duyarlılık konusunda önemli icraatları hayata geçiriyor. Ürünlerinde çevre dostu malzemeleri kullanmayı tercih eden firma, uzun yıllardır ürünlerini zehirli maddelerden (kurşun, BFR, PVC, civa gibi) arındırılmış şekilde üretirken; ürünlerin karbon ayak izlerini düşürmek amacıyla ambalajları her sene küçültüyor, enerji verimliliğini arttırıyor ve tesislerini yenilenebilir enerji kaynakları ile besliyor.

Apple, 22 Nisan Dünya Günü’nün anısına uzun yıllardır yürüttüğü “geri dönüşüm programı”nda da değişikliğe gitti. ABD başta olmak üzere Apple Store’ların yer aldığı tüm ülkelerde tüketiciler, kullanılmış Apple ürünlerini direkt olarak Apple Store’lara götürüp, herhangi bir ücret ödemeksizin geri dönüşüm için teslim edebilecekler. Daha önceleri Apple, ürünlerin geri dönüşümü için 3.parti şirketlerle çalışıyor ve tüketiciler, geri dönüşüm sürecinde bu firmalarla muhattap oluyordu.

Eğer sizin de elinizde kullanılmış (çalışır olup olmaması önemli değil) Apple ürünü var ise, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Apple Store Zorlu Center’a götürüp teslim etmeniz.

Apple: Bizi bu konuda taklit edin
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fukox 5 yıl en beğenilen
Foxconn fabrikalarından çıkan tonlarca zehirli gaz ve atık konusunda ne diyorlar?
6 Yanıt Yanıtla +94
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Peregrino 5 yıl
Ayrica Musteri Memnuniyeti konusunda da taklit edilmeli.
Yanıtla +25
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FBcoskunFB 5 yıl likeable
likeable

madem öyle geçen internette yazıyordu bir iphone buzdolabından daha çok elektrik tüketiyor muş önce ona çözüm bulsunlar su gibi şarj yiyor stabil sistem flash da yok üstelik çözsün batarya sorununu o zaman... laf salatasına gerek yok

buna inandım deme
likeablemadem öyle geçen internette yazıyordu bir iphone buzdolabından daha çok elektrik tüketiyor muş önce ona çözüm bulsunlar su gibi ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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1 Avatar
Utku 5 yıl
Sanyo'yu taklit etmişler.
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Virtual Reality 5 yıl
Çin de kendisi için çalışan insanları, kölelik düzenine hapsetmiş veya hapsedilmesine göz yummuş, bir Apple dan bahsediyoruz. Çevreci olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Önce insana değer vermeyi, insanı insan yerine koymayı öğrensin.
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dreampowder 5 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Çin de kendisi için çalışan insanları, kölelik düzenine hapsetmiş veya hapsedilmesine göz yummuş, bir Apple dan bahsediyoruz. Çevreci olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Önce insana değer vermeyi, insanı insan yerine koymayı öğrensin.

zaten apple dışındaki diğer bütün teknoloji firmaları işçilerini kaldıkları müstakil dublex villalarından alıp klimalı, wifi li otobüslerle 4 saatlik vardiyalarına götürüyor. bu klişeleri söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?
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rvn_10 5 yıl
Faxconn bunları yapmıyosa Apple mi suçlu saçma saçma cevaplar teslimat yapan tırlarında kontrolünü yapsın oldu olcak cevre dostu tır olmayana sevkiyat vermesin
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cceviz 5 yıl
İki rekat namaz kılıp hacı hoca kesilen karakterler gibi iki yeşilci hareket yapıp millete yeşilcilik ile ilgili nasihat vermeye kalkıyor.
Apple ın yaptığı duyarlı hareketlerin çevreye olan katkılarının apple ın gram umurunda olmadığını, sadece itibar amaçlı olduğunu apple ı iyi tanıyan herkes çok iyi bilir.
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Hunter_C 5 yıl
Güney Koreli arkadaşlar bırakın tesisin kopyasını bu gazetede yayınlanan yazının kopyasını yapamaz bence... Akıllıca...
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Guest-D7F4BA6BC 5 yıl
iphone kullananların gunde 2 defa şarja takması başlı başına bi elektrik katliamı zaten. ne doğasından bahsediyosun sen apple ?
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Blood Money 5 yıl
Evet o yüzden Iphone kutuları geri dönüştürülebilir.

Geçen Iphone 5C üretiminde zehirlenerek işçi ölmüştü.
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carter 5 yıl
Zaten tükettiğinizi tükettiniz. Görende bu şirketlerin hepsini çevre dostu sanır. Burada da amaçladıkları tek şey yüksek karlılık.
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DraJeS 5 yıl
Kim ne derse desin Apple
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ardabeyim 5 yıl
Arkadaşın okuduğu bir iphone üretilirken kulanılan enerji buzdolabınınkinden fazla olabilir
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waltran 5 yıl
reklam yapma geç
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, samsung ve
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