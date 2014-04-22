Apple: Bizi bu konuda taklit edin

Tesislerinin ve kullanıcılara sunulan çevrimiçi hizmetlerin kalbi olan veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını "%100 Yenilenebilir Enerji” ile karşılama misyonunda son dönemde önemli ilerleme kateden Apple, 22 Nisan Dünya Günü için gazetelere verdiği tam sayfa ilanda, patent ihlal davasında “kopyacılıkla” suçladığı Samsung’a gönderme yaptı.

22 Nisan Dünya Günü’nün anısına mağazalarındaki Apple logosunda yer alan yaprağı yeşil renk ile aydınlatan ve mağaza çalışanlarına yeşil renkli özel t-shirt giydiren Apple, çevreye olan duyarlılığını ifade etmek amacıyla İngiltere’de gazetelere tam sayfa ilan verdi. 2 paragraflık bir yazının yer aldığı ilanda en çok büyük puntolarla yer alan cümle dikkat çekiyor: “Her firmanın kopyalamasını istediğimiz bazı fikirler var.”

“Diğerlerinin, bizi taklit etmelerini canı gönülden istediğimiz bir konu var. Çünkü, herkes doğayı ve çevreyi öncelik haline getirirse, hepimiz kazanırız. Dünyadaki tüm veri merkezlerinin %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslendiğini görmek bizleri çok daha mutlu eder. Ve dünyadaki her ürünün, tıpkı bizim ürünlerimizde yaptığımız gibi, çevreye zararlı zehirli maddelerden arınarak üretileceği günün gelmesini büyük bir istekle bekliyoruz.

Tabi ki de daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. İklim değişikliğine olan etkimizi azaltmak; ürünlerimizi daha çevre dostu malzemelerden üretip doğal kaynaklarımızı korumak için bir takım yeni hedefleri hayata geçirdik. Geleceğe, bulduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmamızı sağlayacak mükemmel bir fikrimiz olduğu zaman, onu diğerleriyle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”

Apple, özellikle son yıllarda çevreye duyarlılık konusunda önemli icraatları hayata geçiriyor. Ürünlerinde çevre dostu malzemeleri kullanmayı tercih eden firma, uzun yıllardır ürünlerini zehirli maddelerden (kurşun, BFR, PVC, civa gibi) arındırılmış şekilde üretirken; ürünlerin karbon ayak izlerini düşürmek amacıyla ambalajları her sene küçültüyor, enerji verimliliğini arttırıyor ve tesislerini yenilenebilir enerji kaynakları ile besliyor.

Apple, 22 Nisan Dünya Günü’nün anısına uzun yıllardır yürüttüğü “geri dönüşüm programı”nda da değişikliğe gitti. ABD başta olmak üzere Apple Store’ların yer aldığı tüm ülkelerde tüketiciler, kullanılmış Apple ürünlerini direkt olarak Apple Store’lara götürüp, herhangi bir ücret ödemeksizin geri dönüşüm için teslim edebilecekler. Daha önceleri Apple, ürünlerin geri dönüşümü için 3.parti şirketlerle çalışıyor ve tüketiciler, geri dönüşüm sürecinde bu firmalarla muhattap oluyordu.

Eğer sizin de elinizde kullanılmış (çalışır olup olmaması önemli değil) Apple ürünü var ise, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Apple Store Zorlu Center’a götürüp teslim etmeniz.