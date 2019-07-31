Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple CEO'su Tim Cook: Mac Pro'yu ABD'de üretmeye devam edeceğiz

Çin'den ithal edilen bileşenlere uygulanan ithalat vergileri nedeniyle Apple'ın Mac Pro üretimini Çin'e taşıyabileceği söyleniyordu. İddialara şirketin bir numaralı ismi cevap verdi.
3 sa.
661
3
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, yeni Mac Pro'yu WWDC 2019 etkinliğinde duyurdu. Cihazın Quanta isimli şirket tarafından Çin'de üretileceğine dair söylentiler çıkmıştı ancak Apple CEO'su Tim Cook üretime ABD'de devam etmek istediklerini açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu"
Deneyimli yönetici konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mac Pro'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiyoruz ve bunu yapmaya devam etmek istiyoruz. Şu anda bunun gerçekleştirebilme kapasitesi için çalışıyoruz ve yatırım yapıyoruz" dedi.

Vergi muafiyeti talebi reddedildi

Tim Cook, Apple'ın ABD'deki üretim tesislerine yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. Cupertinolu şirket Çin'den ithal ettiği Mac Pro parçaları için tarife uygulaması ile karşı karşıya kalabilir. Apple kısa süre önce Çin'den gelen Mac Pro parçaları için ithalat vergisi muafiyeti talebinde bulunmuştu.
Ancak bu talep Donald Trump tarafından reddedildi. ABD Başkanı konuyla ilgili olarak "Apple’a Çin’de üretilen Mac Pro parçaları için tarife indirimi yapılmayacak. Onları ABD'de üret, tarife yok!" ifadelerini kullandı.

https://www.macrumors.com/2019/07/30/apple-mac-pro-united-states/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 46 dk. Eski Audi CEO'suna dizel skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldı 1 sa. XFX’in özelleştirilmiş tasarımlı RX 5700 modeli görüntülendi 1 sa. ASUS tüm AM4 soketli anakartlarına 3. nesil Ryzen işlemci desteği ekledi 2 sa. The Irishman: Al Pacino ve Robert De Niro'lu Netflix filminden ilk fragman 2 sa. AMD X590 yongaseti hazırlığında 3 sa. RTX 2060/2070 Super’den bir üst model elde edilebilir mi? GPU ID’lerindeki ince detay 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple CEO'su Tim Cook: Mac Pro'yu ABD'de üretmeye devam edeceğiz Sonraki AMD yeni EPYC işlemcilerini tanıtmak için bir etkinlik planlıyor 5 sa. Porsche fiyatına Renault: İşte yeni Megane RS Trophy-R'ın fiyatı 5 sa. Samsung Galaxy Fold'un çıkış tarihi netleşti 5 sa. PS Plus Ağustos 2019 oyunları açıklandı 6 sa. AMD geçen yıla göre büyük düşüş yaşıyor 6 sa. DH Android uygulaması gelişmiş arama özelliği ve birçok yeni özellik ile güncellendi 6 sa. Oyna Kazan toplamda 1BTC ve 50 000 XRP ödül dağıtacak 7 sa. Görüntüyü yakınlaştıran kontakt lens geliştirildi 7 sa. Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan, 30.000 ön sipariş aldı 8 sa. Eco Wave Power, dalgadan enerji üreten ikinci santrali kuruyor 8 sa. Microsoft, Windows 10 Hesap Makinesi uygulamasına gelen yenilikleri duyurdu 9 sa. Üç arka kameralı LG Q60'ın Türkiye fiyatı belli oldu 9 sa. Yeni Opel Combo'ya 130 beygirlik 1.2 benzinli otomatik takviyesi 10 sa. PlayStation 5 çok yüksek seviyeden ön siparişe başladı 10 sa. Black Shark 2 Pro resmen tanıtıldı: Snapdragon 855 Plus işlemci + 12 GB RAM 11 sa. Huawei her şeye rağmen 118 milyon telefon sattı 11 sa. Temassız ödeme limiti 90 liradan 120 liraya yükseltildi 12 sa. Tat algısı normal kilolu ve obez kişiler arasında farklılık gösteriyor 12 sa. Apple, Google'ın iOS'ta bulduğu güvenlik açıklarından birini henüz kapatmadı 13 sa. Sony açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı PlayStation fiyatlarını yükseltebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Japonya’da sistem toplayanların %68.6’sı AMD işlemci tercih etti
DonanımHaber
Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişele...
DonanımHaber
★ Xiaomi Mi 9T ★ Ana Konu ★ İlk mesajda yararlı bilgiler!!!
DH Forum
5 Yıldır İzole Bir Hayat Yaşıyorum
DH Forum
ABD'de Gündeme Gelen Loot-Box Yasağı FIFA 20 İçin Kabus Olabilir
Bölüm Sonu Canavarı
FIFA 20 Kapak Yıldızları Eden Hazard (Standart Sürüm) ve Virgi...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim