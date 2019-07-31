Apple CEO'su Tim Cook: Mac Pro'yu ABD'de üretmeye devam edeceğiz

Apple, yeni Mac Pro'yu WWDC 2019 etkinliğinde duyurdu. Cihazın Quanta isimli şirket tarafından Çin'de üretileceğine dair söylentiler çıkmıştı ancak Apple CEO'su Tim Cook üretime ABD'de devam etmek istediklerini açıkladı.

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Deneyimli yönetici konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Mac Pro'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiyoruz ve bunu yapmaya devam etmek istiyoruz. Şu anda bunun gerçekleştirebilme kapasitesi için çalışıyoruz ve yatırım yapıyoruz" dedi.

Vergi muafiyeti talebi reddedildi

Tim Cook, Apple'ın ABD'deki üretim tesislerine yatırım yapmaya devam ettiğini söyledi. Cupertinolu şirket Çin'den ithal ettiği Mac Pro parçaları için tarife uygulaması ile karşı karşıya kalabilir. Apple kısa süre önce Çin'den gelen Mac Pro parçaları için ithalat vergisi muafiyeti talebinde bulunmuştu.

Ancak bu talep Donald Trump tarafından reddedildi. ABD Başkanı konuyla ilgili olarak "Apple’a Çin’de üretilen Mac Pro parçaları için tarife indirimi yapılmayacak. Onları ABD'de üret, tarife yok!" ifadelerini kullandı.

https://www.macrumors.com/2019/07/30/apple-mac-pro-united-states/