Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye’deki satışların düşük olmasından yakınıyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook, iMore’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tim Cook, küresel çapta satış hedefini tutturamayacaklarını ve Türkiye pazarında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bu hafta yeni iPad Pro ve MacBook Air modellerini tanıtan Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlara baktığımızda geçtiğimiz yıla göre pek fark olmadığını görüyoruz. Ancak Tim Cook’un açıklamasına göre firma, yıl sonu satış hedefini tutturamayacak. Cook, borsanın bu duruma hazır olmasını istiyor.

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Cook, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini ifade etti. Cook, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gelişmekte olan bazı ülkelerin pazarında sıkıntı var. Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'da son dönemde yerel para birimleri zayıfladı. Bu da fiyatların yükselmesiyle sonuçlandı. Bu pazarlarda beklediğimiz büyümeyi elde edemedik.”

Apple fiyatları indirdi

Apple CEO’su Tim Cook’un Türkiye ile ilgili diğer ifadelerine göre 3. çeyrekte iPhone satışlarında çift haneli büyümeye ulaşıldı. Ayrıca 2. çeyrekte Mac satışları çift haneli büyüme göstermişti. Apple, geçtiğimiz günlerdeki lansmanın ardından Türkiye'deki ürün fiyatlarında indirime gitti. iPhone ve iPad modelleri de dahil olmak üzere pek çok üründe ortalama yüzde 10'luk indirime gitti.

https://www.imore.com/apple-earnings-q3-2018