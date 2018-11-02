Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye’deki satışların düşük olmasından yakınıyor

Bu hafta yeni iPad Pro ve MacBook Air modellerini tanıtan Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlara baktığımızda geçtiğimiz yıla göre pek fark olmadığını görüyoruz. Ancak Tim Cook’un açıklamasına göre firma, yıl sonu satış hedefini tutturamayacak. Cook, borsanın bu duruma hazır olmasını istiyor.
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Cook, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini ifade etti. Cook, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Gelişmekte olan bazı ülkelerin pazarında sıkıntı var. Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'da son dönemde yerel para birimleri zayıfladı. Bu da fiyatların yükselmesiyle sonuçlandı. Bu pazarlarda beklediğimiz büyümeyi elde edemedik.”
Apple fiyatları indirdi
Apple CEO’su Tim Cook’un Türkiye ile ilgili diğer ifadelerine göre 3. çeyrekte iPhone satışlarında çift haneli büyümeye ulaşıldı. Ayrıca 2. çeyrekte Mac satışları çift haneli büyüme göstermişti. Apple, geçtiğimiz günlerdeki lansmanın ardından Türkiye'deki ürün fiyatlarında indirime gitti. iPhone ve iPad modelleri de dahil olmak üzere pek çok üründe ortalama yüzde 10'luk indirime gitti.
https://www.imore.com/apple-earnings-q3-2018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üstelik Amerikayı protesto etmek için iphone larını kıranlar, rahip serbest bırakılınca gidip tekrar iphone satın aldılar.
Yani satışların artmış olması lazım.
İkincisi telefonlar pahalı değil. Paramız değersiz. Telefonun fiyatı 1099 dolar. Bir Avrupalı bu telefonu tek maaşla alabiliyorken biz en az 7 maaşla alabiliyoruz. Güncel kurla vergisiz fiyatı 6000 lira yapıyor. %10 TRT, %25 ÖTV, %18 KDV ile birlikte 9750 lira yapıyor. Aldığın telefona 3750 lira vergi ödüyorsun. Kalkmış firmaları suçluyorsun.
Dolar 1 lira olsa bu telefona ödeyeceğin maksimum para 1800 lira olurdu.