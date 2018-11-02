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Apple CEO’su Tim Cook, Türkiye’deki satışların düşük olmasından yakınıyor

Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve çeşitli pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyledi. Cook, firmanın yıl sonu satış hedefini tutturamayacağını ifade etti ve borsayı buna hazırladı.
6 ay
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iPhone
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, iMore’a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tim Cook, küresel çapta satış hedefini tutturamayacaklarını ve Türkiye pazarında sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Bu hafta yeni iPad Pro ve MacBook Air modellerini tanıtan Apple, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Rakamlara baktığımızda geçtiğimiz yıla göre pek fark olmadığını görüyoruz. Ancak Tim Cook’un açıklamasına göre firma, yıl sonu satış hedefini tutturamayacak. Cook, borsanın bu duruma hazır olmasını istiyor.

Ayrıca Bkz. "Apple üçüncü çeyrek rakamlarını açıkladı: İşte detaylar!"

Cook, gelişmekte olan bazı ülkelerdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı hedefin tutmasını beklemediğini ifade etti. Cook, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gelişmekte olan bazı ülkelerin pazarında sıkıntı var. Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'da son dönemde yerel para birimleri zayıfladı. Bu da fiyatların yükselmesiyle sonuçlandı. Bu pazarlarda beklediğimiz büyümeyi elde edemedik.”

Apple fiyatları indirdi

Apple CEO’su Tim Cook’un Türkiye ile ilgili diğer ifadelerine göre 3. çeyrekte iPhone satışlarında çift haneli büyümeye ulaşıldı. Ayrıca 2. çeyrekte Mac satışları çift haneli büyüme göstermişti. Apple, geçtiğimiz günlerdeki lansmanın ardından Türkiye'deki ürün fiyatlarında indirime gitti. iPhone ve iPad modelleri de dahil olmak üzere pek çok üründe ortalama yüzde 10'luk indirime gitti.


https://www.imore.com/apple-earnings-q3-2018 Yorum Yaz
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Aslanhan. 6 ay en beğenilen
Ala ala neden acaba, halbuki fiyatlarda çok uygun.
Üstelik Amerikayı protesto etmek için iphone larını kıranlar, rahip serbest bırakılınca gidip tekrar iphone satın aldılar.
Yani satışların artmış olması lazım.
Ala ala neden acaba, halbuki fiyatlarda çok uygun.Üstelik Amerikayı protesto etmek için iphone larını kıranlar, rahip serbest bırakılınca gidip tekrar iphon...
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pyrotechnician 6 ay
Bizim paramız pul olmuş, üstüne de hükümet vergiyi bindirdikçe bindirmiş. Adamcağız ne yapsın?
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Mr. Jingles 6 ay erdemefe
Araba parası mı? Hangi araba? Araba fiyatlarından haberin var mı? Sıfır Clio bile 100 bin oldu. 10 bin liralık nuh nebiden kalma arabalarla mı kıyaslıyorsun?
İkincisi telefonlar pahalı değil. Paramız değersiz. Telefonun fiyatı 1099 dolar. Bir Avrupalı bu telefonu tek maaşla alabiliyorken biz en az 7 maaşla alabiliyoruz. Güncel kurla vergisiz fiyatı 6000 lira yapıyor. %10 TRT, %25 ÖTV, %18 KDV ile birlikte 9750 lira yapıyor. Aldığın telefona 3750 lira vergi ödüyorsun. Kalkmış firmaları suçluyorsun.
Dolar 1 lira olsa bu telefona ödeyeceğin maksimum para 1800 lira olurdu.
Araba parası mı? Hangi araba? Araba fiyatlarından haberin var mı? Sıfır Clio bile 100 bin oldu. 10 bin liralık nuh nebiden kalma arabalarla mı kıyaslıyorsun?
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3 Yanıt Yanıtla +108
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ø 6 ay
Türkiye pahalı bu ayrı bir şey ama Apple bunun üzerine kendi kazığını ekliyor. iPhone çerçevesiz oldu diye 4 telefon parası veremeyiz kimse kusura bakmasın. 2,5 sene önce aldığım iPhone SE telefonum şu an idare ediyor. Bir sonra ki telefonum muhtemelen Apple olmayacak.
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sis651 6 ay
Fiyatların yükselmesi mi? Fiyatlar hep yüksekti kuk amca. :D
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Kulak Misafiri 6 ay
Öyle bir resim koymuşsunuz ki herifin haline ben üzüleceğim. İçim acıdı. Yardım edin şu adama hedefi tuttursun.
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eyoruk 6 ay
Konu ile ilgili okuduğum en net en doğru yazı..
Tim Cook Türk Apple satışlarının nesinden memnun değil?
teknosafari.com/...
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sniper23 6 ay
Fiyatlar çok yüksek, özellikle yeni Iphone telefonlar ABD'de bile artık sınırı aştı. O yüzden satışlarda düşme olması normaldir.
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klongs 6 ay
enflasyonla mücadele kapsamında %10 indirim yaptılar bizim çomarlar kırdıkları iphoneleri nie geri almıyorlar ????
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patronizm 6 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mtasin 6 ay
biz de yüksek fiyatlardan yakınıyoruz ama nafile :)
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Manchester United 6 ay
5 ay çalışıp yemez içmezsek anca telefon alabiliyoruz. Adamlarda pahalı değil açıkçası.
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BlackLead 6 ay Manchester United
sen burada recep tayyip erdogan için çalışıyorsun onun saray masrafları için.
yurtdışında ki adam hem kendi karnını hem de devlet ve sarayperest birinin karnını doyurmaya çalışmıyor.
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tugays77 6 ay
Beyler macbook forumlarina bi bakin hala forumda alan var. Biri bana lutfen macbook u 20000 e almak icin bi neden soylesin.
Yirmibini dogru yazdim umarım
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Y-ZiyA 6 ay tugays77
20 bin tane neden sıralayabilenler var demek ki :)
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