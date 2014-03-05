Apple CFO'su Peter Oppenheimer, emekliye ayrılıyor

Apple yönetiminin en güçlü isimlerinden, firmanın finansal kontrolünü yıllardır başarıyla yürüten finanstan sorumlu üst düzey yönetici Peter Oppenheimer, emeklilik gerekçesiyle Apple'a veda ediyor.

1996 yılında "Kıdemli Yönetici ve Denetçi" olarak Apple'ın kapısından içeri giren ve 2004'den sonra firmanın "Finanstan Sorumlu Üst Düzey Yöneticiliğine" kadar yükselen Peter Oppenheimer, Apple'ın iflasın eşiğinden dönüp yıllık geliri 171 milyar dolara kadar yükselen bir firma olmasında önemli rol oynamıştı. Peter Oppenheimer, aldığı finansal kararlar ile şirketin nakit ya da benzeri varlıklarının değerini, iş dünyasının alışık olmadığı bir seviye olan 160 milyara kadar yükseltmişti.

Kendisine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırmak için Apple'daki aktif görevini bırakma kararı alan Peter Oppenheimer, emeklilik dönemindeki çalışmalarını ise ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs'ın yönetim kurulunda yürütecek. Peter Oppenheimer'dan boşalan Apple'ın CFO koltuğuna ise firmanın Finans ve Kurumsal Denetim'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Luca Maestri oturacak.

Peter Oppenheimer'ın ayrılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tim Cook, şunları dile getirdi:

"Peter, yıllık gelirin 8 milyar dolardan 171 milyara yükselerek küresel çaptaki büyümemizi içine alan son 10 yılda firmamız CFO olarak önemli katkılarda bulundu. Sadece CFO olarak değil, finans dışındaki konularda aldığı etkin roller ile yol göstericiliği, liderliği ve deneyimi Apple'ın başarısında önemli rol oynadı. CFO olarak yaptıkları ise, halka açık şirketlerde CFO'nun nasıl olması gerektiğini ortaya koydu.

Peter, her zaman güvenebileceğim sevgili arkadaşım. Apple'dan ayrılmasından üzüntü duysam da, kendisine ve ailesine daha çok vakit ayıracak olmasından dolayı da bir o kadar mutluyum. "