Apple Car projesi iPad'in arkasındaki mühendise emanet

Amerikalı teknoloji devi Apple merakla beklenen ilk otomobil projesi hakkında sessizliğini koruyor olsa da, proje hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak da projenin başında kimin yer aldığı ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Wall Street Journal'in haberine göre Apple Car projesinin başına, Apple'ın en önemli mühendislerinden biri olan Bob Mansfield getirildi.

1999 yılında, Steve Jobs hala Apple CEO'su iken şirkete katılan Bob Mansfiled; iPad, MacBook Air ve iMac gibi birçok popüler ürünün mühendis ekibinin başındaki isimdi. Mansfield, 2013 yılında şirketin reklam departmanına geçmiş olsa da, bazı özel projelerde Tim Cook'a danışmanlık yapmaya devam ediyordu. Apple'ın otomobil alanındaki ilk denemesine liderlik etmesi için daha önce şirkette başarılı işler çıkarmış tecrübeli bir mühendise yönelmesi, son derece yerinde bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Mansfield, Project Titan adlı "gizli" bir proje üzerinde çalışan 600 kişilik ekibe liderlik edecek. Her ne kadar Project Titan hala gizli bir proje olarak anılıyor olsa da, bunun aslında Apple'ın otomobil projesi olduğunu bilmeyen kalmadı heralde. Hatırlayacağınız gibi Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada Apple'ın bir otomobil üzerinde çalıştığına inandığını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama da Mercedes'in ana firması Daimler'den geldi. Daimler CEO'su da, Apple'ın bir otomobil üzerinde çalıştığına inandığını ve bu projenin tahmin edilenden de ileri bir aşamada olabileceğini belirtmişti.

http://mashable.com/2016/07/25/ipad-engineer-apple-car/#hgUIgZnjOEqB