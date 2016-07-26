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Apple Car projesi iPad'in arkasındaki mühendise emanet

Apple'ın kapalı kapılar arkasında geliştirdiği ilk otomobilinin yapım ekibine, iPad ve iMac'in de mühendislik ekibinin başındaki isim olan Bob Mansfield liderlik edecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,1b
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11
Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerikalı teknoloji devi Apple merakla beklenen ilk otomobil projesi hakkında sessizliğini koruyor olsa da, proje hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak da projenin başında kimin yer aldığı ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. Wall Street Journal'in haberine göre Apple Car projesinin başına, Apple'ın en önemli mühendislerinden biri olan  Bob Mansfield getirildi.
1999 yılında, Steve Jobs hala Apple CEO'su iken şirkete katılan Bob Mansfiled; iPad, MacBook Air ve iMac gibi birçok popüler ürünün mühendis ekibinin başındaki isimdi. Mansfield, 2013 yılında şirketin reklam departmanına geçmiş olsa da, bazı özel projelerde Tim Cook'a danışmanlık yapmaya devam ediyordu. Apple'ın otomobil alanındaki ilk denemesine liderlik etmesi için daha önce şirkette başarılı işler çıkarmış tecrübeli bir mühendise yönelmesi, son derece yerinde bir hamle olarak değerlendiriliyor.
Mansfield, Project Titan adlı "gizli" bir proje üzerinde çalışan 600 kişilik ekibe liderlik edecek. Her ne kadar Project Titan hala gizli bir proje olarak anılıyor olsa da, bunun aslında Apple'ın otomobil projesi olduğunu bilmeyen kalmadı heralde. Hatırlayacağınız gibi Tesla CEO'su Elon Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada Apple'ın bir otomobil üzerinde çalıştığına inandığını söylemişti.
Geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama da Mercedes'in ana firması Daimler'den geldi. Daimler CEO'su da, Apple'ın bir otomobil üzerinde çalıştığına inandığını ve bu projenin tahmin edilenden de ileri bir aşamada olabileceğini belirtmişti.

http://mashable.com/2016/07/25/ipad-engineer-apple-car/#hgUIgZnjOEqB Yorum Yaz
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GreyParrot 3 yıl en beğenilen
Arabayı da böyle şarj etmeye kalkmasınlar sonra.
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Vw fanları zaten yetiyordu bir de Apple fanları çıkarsa yandık
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the_zula 3 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Araba mause a benzıyor

Onun gerçek bir araba olduğuna inandın ? mouse a benzediğinemi inanamadın ?
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Sharparrow 3 yıl
haberde ki resim çok mu güzel acaba onu koymuşlar temsili resim diye? söyliyim o resim bi b.ka benzemiyor. hçbirşeyin temsili olamaz
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BARIŞ55 3 yıl
Ortada ürün yok ama maşallah propagandalar gırla.

Ürün koyamadıktan sonra daha çok propaganda yaparsın.

Tesla Model 3 ahanda bu dedi, bir günde rekor ön sipariş aldı.

BMW ye bakıyorsun 2020'de rakip oluruz, biz koskoca bmw yiz nidaları atıyor.

Yok abi karbon bunların vizyonunu sönümlemiş.
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Ters Adam 3 yıl
Once Icar cikar sonra bunun goldunu piyasadan silip 2 beygir daha ekledik diye Icar SE cikarip 2 kati para isterler.Nasil olsa taktik tutuyor.
Sonra ver eline Icar mini,micro vites,nano vites.
Vites kuculdukce giren kolda ters orantili buyur
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kadirirdem 3 yıl
hahahah yukarıda şarja bağlı mause gibi olmasın da :D...
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12 Angry Men 3 yıl
Araba mause a benzıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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the_zula 3 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Araba mause a benzıyor

Onun gerçek bir araba olduğuna inandın ? mouse a benzediğinemi inanamadın ?
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Şıh Hazretleri 3 yıl
Vw fanları zaten yetiyordu bir de Apple fanları çıkarsa yandık
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
iPad'in arkasındaki isimse tamam o zaman.
Araba nerde tablet nerde hey allahım..
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GreyParrot 3 yıl
Arabayı da böyle şarj etmeye kalkmasınlar sonra.
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apple car, project titan ve
6 etiket daha apple otomobil bob mansfield Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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