Apple Çin pazarında gelir bakımından ev sahibi Lenovo'yu geride bıraktı

Özellikle iPhone ve iPad trendinin dünyayı sarmasıyla gelirlerinde de büyük sıçramalar yaşayan Apple 3. çeyrek sonuçlarıyla da rakiplerine parmak ısırtmıştı. 28,57 milyar dolar gelir, 7,31 milyar dolar net kar, 20,34 milyon iPhone, 9,25 milyon iPad satışı ile önemli bir başarıya imza atan Apple artık dev üreticileri de kendi evinde geride bırakmaya başladı.





Çin’de en büyük 3. akıllı telefon perakendecisi, 7. mobil telefon perakendecisi olan Apple bu pazarı da domine ediyor.





Çin’in yerli üreticisi sayılan Lenovo dünyanın en hızlı büyüyen PC üreticisi ünvanını almış durumda. Son çeyrek mali raporuna göre 5.9 milyar dolar gelir elde eden Lenovo yatırımcılarına da 108 milyon dolar kazandırdı.





Financial Times'ın haberine göre Apple'ın son çeyrek mali raporunda Çin bazlı geliri 3.8 milyar dolar iken Lenovo’nun son çeyrek mali raporunda Çin bazlı geliri 2.8 milyar dolarda kaldı. Bu rakamlarla Çin Apple'ın en iyi performansı gösteren pazarlarından birisi haline geldi.





Lenovo CEO'su Yang Yuanqing mobil telefon segmentinde rakebet edecek güçte olmadıklarını tüm enerjilerini kişisel bilgisayar üretimi konusunda yoğunlaştırdıklarını açıkladı.





Lenovo'nun Çin rakamları aslında özerk ancak Çin'e bağlı Hong Kong ve Tayvan'dan gelen sayıları kapsamıyor. Fakat Yuanqing ikisinin toplamının 1 milyar doları bulmayacağını belirtiyor.





Lenovo’nun PC pazarı ise Çin'de yüzde 31.7 oranında. Apple'ın bu segmentteki payı yüzde 3 civarında. Ancak sadece mobil cihaz satışlarından elde edilen gelirlerin PC üreticilerini bile geride bırakması dikkate değer.