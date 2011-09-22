Apple, DRAM ve NAND alımında Samsung'un payını düşürüyor

7.8 milyar dolarlık bileşen alımı ile 2011'de Samsung'un en büyük müşterisi olan Apple, bileşen tedarikçilerini çeşitlendirerek Samsung'a olan bağımlılığını azaltıyor.

Digitimes'ın sektördeki isimlerine dayandırdığı haberine göre Apple, DRAM ve NAND için Japon firmaları Toshiba ve Elpida Memory'den aldığı bileşen tedarik oranlarını arttırarak, Samsung Electronics'e bu konuda olan bağımlılığını da azaltmış durumda.

Apple ile Samsung arasında dünya genelinde süren ve Almanya ayağı Galaxy Tab 10.1'in satışının yasaklanmasıyla sona eren mahkeme sürecinden sonra Apple'ın en büyük müşterisi olduğu Samsung'dan ayrılmak için diğer tedarikçilere yönelerek Samsung ile olan iş birliğini azaltmaya gittiği, resmi ağızlardan doğrulanmasa da, biliniyor. Ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği A serisi işlemcilerin üretiminde Samsung'dan ayrılarak TMSC'ye yöneldiği birçok kaynak tarafından dile getirilmişti.

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