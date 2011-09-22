Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, DRAM ve NAND alımında Samsung'un payını düşürüyor

7 yıl
16,7b
1
68
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

7.8 milyar dolarlık bileşen alımı ile 2011'de Samsung'un en büyük müşterisi olan Apple, bileşen tedarikçilerini çeşitlendirerek Samsung'a olan bağımlılığını azaltıyor.

Digitimes'ın sektördeki isimlerine dayandırdığı haberine göre Apple, DRAM ve NAND için Japon firmaları Toshiba ve Elpida Memory'den aldığı bileşen tedarik oranlarını arttırarak, Samsung Electronics'e bu konuda olan bağımlılığını da azaltmış durumda.

Apple ile Samsung arasında dünya genelinde süren ve Almanya ayağı Galaxy Tab 10.1'in satışının yasaklanmasıyla sona eren mahkeme sürecinden sonra Apple'ın en büyük müşterisi olduğu Samsung'dan ayrılmak için diğer tedarikçilere yönelerek Samsung ile olan iş birliğini azaltmaya gittiği, resmi ağızlardan doğrulanmasa da, biliniyor. Ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği A serisi işlemcilerin üretiminde Samsung'dan ayrılarak TMSC'ye yöneldiği birçok kaynak tarafından dile getirilmişti.


<a href="http://www.digitimes.com/news/a20110921PD216.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Erasmus78 7 yıl en beğenilen
saijero

Samsungun yerinde olsam hiç satmam :) geçici bi mali krizle kendimi kurtarır appleın prestijini daha da düşürürdüm :) zaten git gide düşüyo.

Samsung Electronics'in yarı iletken departmanının 2011 ilk çeyrek "Cirosu" = 7.7 milyar dolar!*

Yani sen diyorsunki ben Samsung Electronics'in sahibi olsam yarı iletken departmanımın yıllık cirosunun 4 de birini tek başına karşılayan müşteriyi sepetlerim!

Sakın ilerde ticarete falan atılayım deme...
saijeroSamsungun yerinde olsam hiç satmam :) geçici bi mali krizle kendimi kurtarır appleın prestijini daha da düşürürdüm :) zaten git ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 7 yıl
Asıl soru şu 'Apple, niye tamamen vazgeç(e)miyor, azaltmakla yetiniyor? Madem Samsung'un ürünlerini taklit ettiğini düşünüyor donanım alımını tamamen bırakması gerekir.'

Cevap ise; işin asıl boyutu Apple donanım pazarında yazılım pazarında olduğu gibi söz sahibi değil kendi donanımını daha yeni geliştirme çabası içerisine girdi(A4 işlemcileri). Bu nedenle işin bir ucu Samsung'a dayanıyor. Donanım pazarında da söz sahibi olsa yazılım dayatmaları gibi donanım dayatmaları ile de karşı karşıya kalırdık.
Asıl soru şu 'Apple, niye tamamen vazgeç(e)miyor, azaltmakla yetiniyor? Madem Samsung'un ürünlerini taklit ettiğini düşünüyor donanım alımını tamamen bırakması...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertgraph1979 7 yıl
Yine çok bilen insanımızın, üstün ticari zekasıyla 75 Milyar dolar nakit paraya sahip bir şirket hakkındaki naçizane yorumları.
Apple'a mail atında yol yakınken dönsün bu yoldan. Uyarmak lazım koskoca şirketi di mi?
Farkında olmayabilirler bu yaptıklarının ne gibi sonuçlar doğuracağını.
Yazık adamlara.
Yine çok bilen insanımızın, üstün ticari zekasıyla 75 Milyar dolar nakit paraya sahip bir şirket hakkındaki naçizane yorumları.Apple'a mail atında yol ya...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
furkant1 7 yıl
saijero
3- Applein kasasındaki nakit para Samsung Mobilei satın almaya yetecek güçtedir. Kaynak



Sen galiba Samsungu sadece telefon üretiyor sanıyorsun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engurlu 7 yıl
Açıkçası bu durum ne samsung un umrunda olur nede apple in..apple bir şekilde işlemcisini iyi yada kötü birilerine urettirir..Samsungunda bu durumda batacak hali yok..

4 sene öncesine kadar iphone mu vardı da Samsung onun sayesinde mi ayakta kaldı...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 7 yıl
başlık şaka gibi ya, en büyük müşteriniz size mi bağımlı bir düşünün bakalım; özellikle özel sektörde çalışanlara soruyorum, pazarlamacı fln vardır aramızda??

üretmek ile keşfetmek de aynı şey değildir ayrıca, keşfeden samsung değil, samsung sadece bildiğiniz fason üretim yapıyor..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
apple can çekişiyor artık yağmurdan kaçsa da doluya tutulacak.
Donanım konusunda kalitesini düşürmeye niyetlenmiş oldu bu girişimleriyle yani donnaım konusunda temmeli battı iosuda android bitirecek eh ne diyelim bakalım apple telefon sektöründen nereye kaçacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blizzard3 7 yıl
apple fan boyları gene cirit atıyor :) simdi benimde bitane akraba var ben diyorum samsung oda diyorki iphone bana diyorki samsung ne lan diyor onun işi tv yapmak biraksın telefon yapmayı tv yapsın 5 para etmez diyor bende diyordumki yıllardır telefon yapıyor iphone daha dun cıktı o yokken samsung vardı hemde kendi işlmecisini felan butun parcalarını kendisi uretiyor felan diyordum bu haberle birlikte apple işlmeciyi samsungtan aldıgını ogrendim simdi gidicem dicemki o kullandıgın telefonun içinde samsung işlmeciis var :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl blizzard3
blizzard3

apple fan boyları gene cirit atıyor :) simdi benimde bitane akraba var ben diyorum samsung oda diyorki iphone bana diyorki samsung ne lan diyor onun işi tv yapmak biraksın telefon yapmayı tv yapsın 5 para etmez diyor bende diyordumki yıllardır telefon yapıyor iphone daha dun cıktı o yokken samsung vardı hemde kendi işlmecisini felan butun parcalarını kendisi uretiyor felan diyordum bu haberle birlikte apple işlmeciyi samsungtan aldıgını ogrendim simdi gidicem dicemki o kullandıgın telefonun içinde samsung işlmeciis var :)

İşlemci Samsung'un değil. Bizzat Apple'in. Samsung sadece üretiyor.
Sen Ati veya Nvidia'nun GPU larına bunlar TMSC nin GPU ları diyor musun?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Erasmus78
mert1907 ...Ayrıca Apple bu kadar zengin ise gitsin kendi fabrikasını kursunda kendi üretimini kendisi gerçekleştirsin...
Zaten öyle yapıyor sayılır. Misalen; Toshibaya sırf Applea ürün yetiştirsin diye 4 milyar dolar verip yeni bir fabrika kurmasını sağlıyor. Bu fabrika sadece APPLEa çalışacak! 1 Sharpa ekran yetiştirebilsinler diye yine 1 Milyar dolarlık para verip fabrika kurduruyor. Bu fabrikalar da sırf Applea çalışacak! 2 1- chip.com.tr/... 2- donanimhaber.com/... Fabrikaları niye kendisi kursun? Param var! Bastırırım parayı dünyanın en büyük firmalarına sırf bana üretim yapacakları fabrikalar kurdururum diyor. İşte paranın gücü.

Yapımdanmıdır bilemiyorum ama ben herşeyin tamamen benim kontrolümde olmasını isteyen bi insanım.Yani Apple gibi bir şirkete sahip olsam aynen yazılımda olduğu gibi gider kendim yaparım donanımımı.Başkalarına iş yaptırmak ancak bi yere kadar en azından içim rahat eder kendim yaparsam :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Erasmus78
saijero 1- Samsung alamayan müşteri değişik ürünlere yöneliyor bunların içinde apple da var. 2- Evet haddi sayılır bi miktarda azaldı çünkü zamanında appleda erişilmez denen teknoloji varken şimdi diğer firmalar onu geçti. 3- Para ilgili sorunu olmasa sosyal yardım projeleri insanları güldürmez. 4- Para sadece samsungun ödediği tazminatlardan değil satışınında artmasına neden oluyo. Büyük çerçeveyi göremiyorsunuz dimi
apple gözünüzü boyuyoooooo dipnot: hemde sizin paranızla
1- Hayır! Para için yapmıyor. Ürününü, emeğini yatırdığı ar-geyi korumak için yapıyor. Zaten oradan gelecek para çerez parası Apple için. 2- Ne alakas? Hem iPad hem de iPhone satışları tarihleri boyunca hiç bir zaman bir önceki yıldan az olmadı. Hatta ortalama %80 daha fazla sattı. Bu sene geçen seneye oranla iPhone satışları %142 artarken, iPad satışları geçen seneye oranla %183 artmıştır. Kaynak 3- Applein kasasındaki nakit para Samsung Mobilei satın almaya yetecek güçtedir. Kaynak 4- Devede kulak...

Olay sadece para değil.Ayrıca Apple bu kadar zengin ise gitsin kendi fabrikasını kursunda kendi üretimini kendisi gerçekleştirsin.Samsung gerek teknoloji gerekse yenilikler açısından iyi işlere imza atıyor.Ayrıca yukarıda bi arkadaşında dediği gibi Apple artık erişilmez değil ve onlarda bunun farkındalar.Hem benim gözümde Samsung Apple'dan daha prestijli bir firmadır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl mert1907
mert1907

...Ayrıca Apple bu kadar zengin ise gitsin kendi fabrikasını kursunda kendi üretimini kendisi gerçekleştirsin...


Zaten öyle yapıyor sayılır. Misalen;

Toshiba'ya sırf Apple'a ürün yetiştirsin diye 4 milyar dolar verip yeni bir fabrika kurmasını sağlıyor. Bu fabrika sadece APPLE'a çalışacak! 1
Sharp'a ekran yetiştirebilsinler diye yine 1 Milyar dolarlık para verip fabrika kurduruyor. Bu fabrikalar da sırf Apple'a çalışacak! 2



1- chip.com.tr/...
2- donanimhaber.com/...


Fabrikaları niye kendisi kursun? Param var! Bastırırım parayı dünyanın en büyük firmalarına sırf bana üretim yapacakları fabrikalar kurdururum diyor. İşte paranın gücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suvarsahayatvar 7 yıl
kazanan : APPLE hadi dağılın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 7 yıl
ne olmuş ki samsunga birşey olmaz,samsung başka bir ürünü başka bir firmaya satar apple a muhtaç değil apple samsunga muhtaç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Erasmus78 7 yıl Deníz
Allen Walker

ne olmuş ki samsunga birşey olmaz,samsung başka bir ürünü başka bir firmaya satar apple a muhtaç değil apple samsunga muhtaç

Piyasaki müşteri potansiyeli belli! Piyasadaki üretici psayısı da belli!
Şimdi soru şu;

Bir X firması, öyle bir firma ki; Yarı iletken endüstrisinin açık ara en büyük müşterisi. Hatta pazarın %10 u direkt ona çalışıyor. Tüm yarı iletken sekötrünün %10 dur bu haa! Sakın sadece mobil sistemler olarak düşünmeyin. Grafik kartı GPU'sunda. Araç motorlarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü chipin dahil olduğu sektörün %10 u bu. Sadece Mobil telefon pazarı derseniz %50 si falandır tahminen...

Şidmi bu firmanın yeni bir üretici bulması mı zordur yoksa bu firmanın terkettiği üreticinin bu firmanın boşalttığı yeri doldurması mı zordur?

Ben inşaatçıyım. O mantıkla yaklaşacağım biraz. Bizim şirketin en büyük müşterisi Sabancı Şirketler Grubu ve Sabancı Ailesidir. Bu grubun inşaatlarının %90 ını biz yaparız. Şimdi biz Samsung gibi artistik yapıp Sabancı'ya: "Size daha iş yapmıyoruz lan!" deyip resti çeksek; Sabancı'nın işi yaptıracak birini bulması mı kolaydır yoksa bizim Sabancı gibi bir müşteri bulmamız mı kolaydır?

Akıl var mantık var yav.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbsahan 7 yıl
SGS2 birebir değişiklik olmadan Samsung değilde Apple tarafından İP5 olarak piyasaya sürülseydi iphone cular satın alırmıydı acaba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senatorlines 7 yıl
Hayır almazadım Samsung'un S2'ni arkasında kamera çıkıntısı var, çok geniş ve büyük-kütük kadar, en çok korede satılıyor çünkü kore malı, sadece işlemci hızı önemli değil-işletim sisteminin satabil çalışması önemli, ARM işlemci hızı teknolojisi çok hızlı gelişti işlemci boyutları büğüdü, telefon ölçüleri büğüdü, buna karşılık diğer tel.parçaları küçülmedi, htc ile samsung qualcomm'um çıkardığı işlemcilerin ilk testçileri oldu adeta...:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16692 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, dram ve
4 etiket daha iPad nand Apple samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik 7 yıl Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim