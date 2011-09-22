Apple, DRAM ve NAND alımında Samsung'un payını düşürüyor

7.8 milyar dolarlık bileşen alımı ile 2011'de Samsung'un en büyük müşterisi olan Apple, bileşen tedarikçilerini çeşitlendirerek Samsung'a olan bağımlılığını azaltıyor.
Digitimes'ın sektördeki isimlerine dayandırdığı haberine göre Apple, DRAM ve NAND için Japon firmaları Toshiba ve Elpida Memory'den aldığı bileşen tedarik oranlarını arttırarak, Samsung Electronics'e bu konuda olan bağımlılığını da azaltmış durumda.
Apple ile Samsung arasında dünya genelinde süren ve Almanya ayağı Galaxy Tab 10.1'in satışının yasaklanmasıyla sona eren mahkeme sürecinden sonra Apple'ın en büyük müşterisi olduğu Samsung'dan ayrılmak için diğer tedarikçilere yönelerek Samsung ile olan iş birliğini azaltmaya gittiği, resmi ağızlardan doğrulanmasa da, biliniyor. Ayrıca, Apple'ın kendi geliştirdiği A serisi işlemcilerin üretiminde Samsung'dan ayrılarak TMSC'ye yöneldiği birçok kaynak tarafından dile getirilmişti.
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Samsung Electronics'in yarı iletken departmanının 2011 ilk çeyrek "Cirosu" = 7.7 milyar dolar!*
Yani sen diyorsunki ben Samsung Electronics'in sahibi olsam yarı iletken departmanımın yıllık cirosunun 4 de birini tek başına karşılayan müşteriyi sepetlerim!
Sakın ilerde ticarete falan atılayım deme...
Cevap ise; işin asıl boyutu Apple donanım pazarında yazılım pazarında olduğu gibi söz sahibi değil kendi donanımını daha yeni geliştirme çabası içerisine girdi(A4 işlemcileri). Bu nedenle işin bir ucu Samsung'a dayanıyor. Donanım pazarında da söz sahibi olsa yazılım dayatmaları gibi donanım dayatmaları ile de karşı karşıya kalırdık.
Apple'a mail atında yol yakınken dönsün bu yoldan. Uyarmak lazım koskoca şirketi di mi?
Farkında olmayabilirler bu yaptıklarının ne gibi sonuçlar doğuracağını.
Yazık adamlara.