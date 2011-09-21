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"Apple, Dow Jones Sanayi Endeksi için çok güçlü"

7 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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70 milyar doları aşkın likiditesiyle teknoloji dünyasının mali açıdan en refahtaki firmalarından biri olan Apple'ın, hisse senetlerinin ekonomik belirsizliğe rağmen yükselişini sürdürmesi, sorunları da beraberinde getiriyor Haberin yayına verildiği saatlerde 418,62 dolardan işlem gören Apple'ın hisselerinin, 105 yaşındaki Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil edilebileceğiyle ilgili dedikodularına Bespoke yatırım grubundan ilginç bir yorum geldi; Apple, Dow Jones için çok güçlü.

Apple'ın hisselerinin, Kraft Foods Inc.'in yerine Dow Jones endeksine dahil edilmesi halinde; endeks hesabında %22'lik ağırlığa sahip olacağını belirten Bespoke, bu durumun Apple'ı 30 şirket içerisindeki en güçlü şirket konumuna getireceğini vurguluyor. Apple'ın bu şekilde endekste yer almasının IBM'in ağırlığını %11,6'dan %9.2'ye düşüreceği ifade edilirken; Bespoke, Apple'ın hisselerinin bölünmeden (sermaye değişimi olmadan) endekse dahil edilmesinin endeks içerisinde dengesizlik yaratacağını ve 105 yıllık "Dow Jones Industrial Average"'ın (Dow Jones Sanayi Endeksi) Dow Jones Industrial Apple haline geleceğine dikkat çekiyor.

Steve Jobs'un firmaya geri dönüşünden bu yana 97 kat artan Apple'ın hisselerinin ve pazar değerinin artışı, Amerika'nın teknoloji endeksi NASDAQ'ı hesaplayan Nasdaq OMX Group Inc.'i Nisan ayında endeks hesaplamada değişikliğe gitmeye mecbur kılmıştı. Pazar değerleri göz önüne alınarak yapılan yeni hesaplamada Apple'ın ağırlığı %20,99'dan %12.3'e düşürülmüştü.

Dünyanın en önemli endekslerinden biri olan 105 yıllık Dow Jones Endeksi, 30 şirketi kapsarken; bunlar arasında IBM, HP, Microsoft gibi önde gelen teknoloji devleri de bulunuyor.


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Rainbow6 7 yıl
bosuna hayatta tutmuyolar adami 97 kat artmis sirkete dondugunden beri .. appleye bakin yaw amerkadaki en guclu borsayi sarsacak guc var
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k@l-el 7 yıl
uzun zamandır aslında aklımda olan fakat nedense yazmadığım bir görüşümü bu haber vesilesiyle paylaşmak istiyorum. iphone 4 kullanan ve hackintosh yöntemiyle laptopumda da snow leopard kullanan biri olarak, gün aşırı apple'ın mali gücü ile ilgili haberleri ismi donanım haber olan bir forumda görmek bana anlamsız geliyor. yeni iphone ne zaman çıkacak, yeni ios yeni mac os yeni mac bilgisayarlar ve buna benzer haberlere elbette ki hiç bir itirazım olamaz ancak apple dünyanın ikinci en değerli şirketi oldu, apple 5 saatliğine de olsa exxon'u geçerek dünyanın en pahalı şirketi oldu, apple'in şu kadar milyar dolar nakiti kasasında, apple borsa da şu kadar yükseldi, ve şu anda okuduğumuz haber gibi daha çok işin ekonomi kısmını ilgilendiren haberlerin sürekli olarak önümüze getirilmesi bana gereksiz gelmekte. gereksiz diye düşünme nedenim de sitenin ve forumun genel formatıyla pekte ilişkili olmaması. burayı takip eden arkadaşlar daha çok işin teknolojik kısmı ile ilgileniyorlar. şirketlerin ekonomik güçleri ile ilgili haberleri, formatlarını bu cins konulara ayırmış sitelerden takip edebilirler diye düşünüyorum. bunlar elbette benim tamamen şahsi görüşümdür, diğer forum kullanıcıları ne düşünüyor bilemem ama bu konudaki fikirlerimi paylaşmak istedim.
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acmtncy 7 yıl
millet böyle haberleri okuyup "apple'ın amerika'dan daha çok parası var yeaa" diye geziyor ortalıkta :D
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