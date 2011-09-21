"Apple, Dow Jones Sanayi Endeksi için çok güçlü"

70 milyar doları aşkın likiditesiyle teknoloji dünyasının mali açıdan en refahtaki firmalarından biri olan Apple'ın, hisse senetlerinin ekonomik belirsizliğe rağmen yükselişini sürdürmesi, sorunları da beraberinde getiriyor Haberin yayına verildiği saatlerde 418,62 dolardan işlem gören Apple'ın hisselerinin, 105 yaşındaki Dow Jones Sanayi Endeksi'ne dahil edilebileceğiyle ilgili dedikodularına Bespoke yatırım grubundan ilginç bir yorum geldi; Apple, Dow Jones için çok güçlü.

Apple'ın hisselerinin, Kraft Foods Inc.'in yerine Dow Jones endeksine dahil edilmesi halinde; endeks hesabında %22'lik ağırlığa sahip olacağını belirten Bespoke, bu durumun Apple'ı 30 şirket içerisindeki en güçlü şirket konumuna getireceğini vurguluyor. Apple'ın bu şekilde endekste yer almasının IBM'in ağırlığını %11,6'dan %9.2'ye düşüreceği ifade edilirken; Bespoke, Apple'ın hisselerinin bölünmeden (sermaye değişimi olmadan) endekse dahil edilmesinin endeks içerisinde dengesizlik yaratacağını ve 105 yıllık "Dow Jones Industrial Average"'ın (Dow Jones Sanayi Endeksi) Dow Jones Industrial Apple haline geleceğine dikkat çekiyor.

Steve Jobs'un firmaya geri dönüşünden bu yana 97 kat artan Apple'ın hisselerinin ve pazar değerinin artışı, Amerika'nın teknoloji endeksi NASDAQ'ı hesaplayan Nasdaq OMX Group Inc.'i Nisan ayında endeks hesaplamada değişikliğe gitmeye mecbur kılmıştı. Pazar değerleri göz önüne alınarak yapılan yeni hesaplamada Apple'ın ağırlığı %20,99'dan %12.3'e düşürülmüştü.

Dünyanın en önemli endekslerinden biri olan 105 yıllık Dow Jones Endeksi, 30 şirketi kapsarken; bunlar arasında IBM, HP, Microsoft gibi önde gelen teknoloji devleri de bulunuyor.