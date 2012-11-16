Apple Fusion Drive: SSD ve HDD'nin buluşması

Bilgisayarlar için kullanılan bir terim vardır, bilgisayar en yavaş bileşeni hangisiyse onun hızında çalışır. Uzun yıllar boyunca bu bileşen sabit diskler olup bilgisayarların genel kullanım deneyimini etkileyen en önemli faktör olarak bilinmekteler.

Son bir kaç yıldır gelişen katı halli disk sürücüler performans çıtasını oldukça ileri taşısalar da maliyet ve sundukları kapasite bakımından hala mekanik disklere alternatif olacak konumda değiller. Bu sebeple çeşitli firmalar hem mekanik disklerin sunduğu yüksek kapasiteyi hemde SSD’lerin hızını harmanlayarak ekonomik çözümler sunmaya çalışıyor.

Bu mantıkta çalışan ürünlerin son kullanıcıya yönelik örneklerinin başında Seagate’in Momentus serisi sabit disklerini gösterebiliriz. Bu diskler, içerisinde yer alan NAND alanına sık erişilen verileri kopyalayarak istendiğinde hızlı bir biçimde sistemin kullanımına sunuyor.

Benzer fakat daha profesyonel bir çözüm ise SSD üreticileri tarafından sunulmakta. Corsair ve OCZ tampon sürücü adını verdikleri katı halli sürücülerini DataPlex firmasının yazılımıyla sisteme tampon sürücü olarak tanıtıp, çeşitli algoritmalar yardımıyla sık kullanılan verileri mekanik diskten çok daha hızlı olan SSD sürücüye taşıyor ve bu sayede sistem gözle görülür miktarda hızlanıyordu. Biz de zaten Corsair’in 60GB kapasiteli Force Accelerator ürünün video incelemesinde ürünün detaylarını sizlerle paylaşmıştık.

Benzer bir yaklaşımın da geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki iMac modellerini güncelleyen Apple tarafından benimsendiğini görmekteyiz. iMacler ev ve ofis kullanımına yönelik olduğundan yüksek kapasiteli SSD sürücülerin maliyeti çok yükseltmesi bu yaklaşımın tercih edilmemesine sebep oldu. Bu noktada hibrit çözümler sunan üreticiler kervanına katılan Apple, SSD+ HDD ikilisini Fusion Drive adı altında iMaclerle standart olarak kullanıcılara sunuyor.

Yeni iMaclerde kullanılmaya başlayan yeni Fusion Drive 128GB SSD’ye ek olarak 1 veya 3TB mekanik disk ile beraber geliyor. Sistemde tek disk olarak çalışan ikili, bu noktada toplam depolama alanı olarak iki diskin toplamını sunuyor.(1.1TB ve 3.1TB) 128GB’lık SSD alanı standart olarak işletim sistemi ve hazır programlar yer alırken, SSD’nin 4GB’lık alanı yazma ön belleği olarak kullanılmakta. Bu noktada 4GB’lık alan günlük hafif kullanımlarda yeterli olsa da, tampon bölgenin kapasitesinin aşılması durumunda, işletim sistemi daha az kullanılan dosyaları mekanik diske kopyalayarak 4GB’lık alanı daha sık kullanılan dosyalar için hazırlıyor.

Teorik olarak DataPlex’in çözümüyle Seagate Momentus ailesinin yaklaşımını bir araya getiren Apple Fusion Drive bu noktada kendi ekosistemine sahip olmasının avantajıyla alt yapıyı istediği gibi optimize etme şansına da sahip. Bu da verimlilik konusunda Fusion Drive’ın Windows alternatiflerine kıyasla bir miktar daha başarılı olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor. 4GB’lık tampon bölge ise kullanım miktarına göre yetersiz kalmaya başlarsa, işletim sistemine yapılacak müdahalelerle de bu alanın arttırılması mümkün olacakmış gibi gözükmekte...

Apple'ın açıkladığı Fusion Drive Test Sonuçları