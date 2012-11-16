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Apple Fusion Drive: SSD ve HDD'nin buluşması

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
14,3b
1
50
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
enderc
Haber Editörü
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Apple Fusion Drive: SSD ve HDD'nin buluşması
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Bilgisayarlar için kullanılan bir terim vardır, bilgisayar en yavaş bileşeni hangisiyse onun hızında çalışır. Uzun yıllar boyunca bu bileşen sabit diskler olup bilgisayarların genel kullanım deneyimini etkileyen en önemli faktör olarak bilinmekteler.
Son bir kaç yıldır gelişen katı halli disk sürücüler performans çıtasını oldukça ileri taşısalar da maliyet ve sundukları kapasite bakımından hala mekanik disklere alternatif olacak konumda değiller. Bu sebeple çeşitli firmalar hem mekanik disklerin sunduğu yüksek kapasiteyi hemde SSD’lerin hızını harmanlayarak ekonomik çözümler sunmaya çalışıyor.
Apple Fusion Drive: SSD ve HDD'nin buluşması
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Bu mantıkta çalışan ürünlerin son kullanıcıya yönelik örneklerinin başında Seagate’in Momentus serisi sabit disklerini gösterebiliriz. Bu diskler, içerisinde yer alan NAND alanına sık erişilen verileri kopyalayarak istendiğinde hızlı bir biçimde sistemin kullanımına sunuyor.
Benzer fakat daha profesyonel bir çözüm ise SSD üreticileri tarafından sunulmakta. Corsair ve OCZ tampon sürücü adını verdikleri katı halli sürücülerini DataPlex firmasının yazılımıyla sisteme tampon sürücü olarak tanıtıp, çeşitli algoritmalar yardımıyla sık kullanılan verileri mekanik diskten çok daha hızlı olan SSD sürücüye taşıyor ve bu sayede sistem gözle görülür miktarda hızlanıyordu. Biz de zaten Corsair’in 60GB kapasiteli Force Accelerator ürünün video incelemesinde ürünün detaylarını sizlerle paylaşmıştık.
Benzer bir yaklaşımın da geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki iMac modellerini güncelleyen Apple tarafından benimsendiğini görmekteyiz. iMacler ev ve ofis kullanımına yönelik olduğundan yüksek kapasiteli SSD sürücülerin maliyeti çok yükseltmesi bu yaklaşımın tercih edilmemesine sebep oldu. Bu noktada hibrit çözümler sunan üreticiler kervanına katılan Apple, SSD+ HDD ikilisini Fusion Drive adı altında iMaclerle standart olarak kullanıcılara sunuyor.
Yeni iMaclerde kullanılmaya başlayan yeni Fusion Drive 128GB SSD’ye ek olarak 1 veya 3TB mekanik disk ile beraber geliyor. Sistemde tek disk olarak çalışan ikili, bu noktada toplam depolama alanı olarak iki diskin toplamını sunuyor.(1.1TB ve 3.1TB) 128GB’lık SSD alanı standart olarak işletim sistemi ve hazır programlar yer alırken, SSD’nin 4GB’lık alanı yazma ön belleği olarak kullanılmakta. Bu noktada 4GB’lık alan günlük hafif kullanımlarda yeterli olsa da, tampon bölgenin kapasitesinin aşılması durumunda, işletim sistemi daha az kullanılan dosyaları mekanik diske kopyalayarak 4GB’lık alanı daha sık kullanılan dosyalar için hazırlıyor.
Teorik olarak DataPlex’in çözümüyle Seagate Momentus ailesinin yaklaşımını bir araya getiren Apple Fusion Drive bu noktada kendi ekosistemine sahip olmasının avantajıyla alt yapıyı istediği gibi optimize etme şansına da sahip. Bu da verimlilik konusunda Fusion Drive’ın Windows alternatiflerine kıyasla bir miktar daha başarılı olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor. 4GB’lık tampon bölge ise kullanım miktarına göre yetersiz kalmaya başlarsa, işletim sistemine yapılacak müdahalelerle de bu alanın arttırılması mümkün olacakmış gibi gözükmekte...
Apple'ın açıkladığı Fusion Drive Test Sonuçları 

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DH Misafiri 2 yıl
Apple stabil neden çünkü yazılımla uyumlu donanım var ancak bu fiyata bu performansı veren pc dünya kadar var , Apple kendini beğenmişlik etmesin
Apple şık ancak o performanstan kısıyor onu işletim sisteminin performansı
telafi ediyor ancak bir oyun aç veya render yap neyin ne olduğu anlaşılıyor
Yazılım ile uyumlu donanım önemli bir şey ancak o özgürlüğü etkiliyor hiç bir şeyin bozulmaması gerek ve bence Microsoft özgür yazılım ile uyumlu donanım üzerinde çalışıyor tercihinizi ne yönde yapacağınızı UEFI BIOS ayarlarından değiştirebiliyoruz . Tabi PC'ler kesinlikle tam yazılımla uyumlu donanım olamaz bunu yalnızca Apple becerir bence Windows PC ve başka bir şey olmalı onu yalnızca Microsoft üretsin ama Linux veya başka birşey yüklenemesin . Surface bunun için kullanılmalı . Bunlar secure boot ile olacak şeyler değil.
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1080p 7 yıl
Mac alan 1000-1500 dolara 1 Tb SSD alsin.
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Narthyard 7 yıl
Güzel bir hibrit yapı ortaya çıkmış. Bu kadar hafıza ürünü bayağı götürür. Ama bir koyduk derler 5'le fiyatını çarparlar şimdi.
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-Ege 7 yıl
murdocklawless

Haberle ilgili yaz. Eğer bununla ilgili yorumun yoksa kirlilik yapma zaten rezil oldun burda.
Forumdan atılması gereken insan çok harbiden!
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Denorath 7 yıl
enohpİ

Denorath Bende 60GB SSD ve 1 TB HDD ile Intelin Smart Response teknolojisini kullanıyorum. Tam bir SSD hızı olmasada boot süreleri ve uygulama yükleme süreleri ciddi bir biçimde hızlanmış durumda. Uygun çipsete sahip olan arkadaşlar 64GBa kadar olan bir SSDyi tampon olarak kullanabilirler.
hangi anakart ile yapıyorsunuz.bende imzamdaki anakart ile yapabilirmiyim acaba


Ben Asrock Fatality Z77 Professional-M modelini kullanıyorum. Smart Response kullanabilmek için Z68 veya üzeri bir çipset (Z77) ve en az 2. nesil Sandy bridge bir işlemci gerekiyor. Tabi bir de İntel Rapid Storage programı. Detaylı bilgi için bu yazıyı okuyabilirsin; pclabs.com.tr/...

Sizin anakart X58 malesef bu özelliği desteklemiyor; intel.com/...

System Requirements

For a system to support Intel® Smart Response Technology it must have the following:

Intel® Z68/Z77/H77/Q77 Express Chipset-based desktop board
Intel® Core™ Processor in the LGA 1155 package
System BIOS with SATA mode set to RAID
Intel Rapid Storage Technology software 10.5 version release or later
Single hard disk drive or multiple drives in a single RAID volume
Solid State Drive (SSD) with a minimum capacity of 18.6GB
Operating system: Microsoft Windows Vista* (32-bit and 64-bit editions), Microsoft Windows 7* (32-bit and 64-bit editions)
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DH Misafiri 7 yıl
SANALKAPTAN
murdocklawless
SANALKAPTAN Harbi sıktınız ama. İşi gücü olmayan android fanboyları doluşmuş konuya. hadi canlarım siz root ederek rom aramaya devam edin. bu konular sizi aşar. bari bilmediğiniz anlamadığınız konulara mesaj atarak post kasmayın.
kedi ciğer meselesi diyeceğim ayıp olacak.
bildiğimiz hatta neredeyse herkesin bildiği hibrit depolama çözümüne apple her zaman ki gibi ben buldum ben buldum edası ile havalara girmiş. android kullanan rom arıyorsa siz jb yapınca ne oluyor? kaldı ki android 4.0 ve sonrası için rom aramaya gerek yok. zira stock rom stabil ve sorunsuz. o rom arayışları androidin 4.0 dan önceki versiyonları içindi, artık gereksiz. ama yinede özgürlük güzel şey be. bak bak aynı ekran sıkar adamı biliyormusun? hele ki o ekran beş seneden beri aynıysa.
dediğim gibi bilmediğin konularda yazma bari. hibrit ne fusion ne bir araştır o ulu google amcandan sonra gel yaz buraya.. ayrıca konu ile alakası yok ama madem girdin droid şeysine. sen özgürlüğün tadını çıkar. ekranını değiştir dur. oyna oyuncak gibi. stabilite yerlere inince 4 değil 8 çekirdeğe geçer (sonra 16 sonra 32 ) donanım bağımlısı sizleri çok seven üreticilerinize paracıklar kazandırmaya devam edersin. ama apple a laf atmayıda ihmal etmezsin. işim icabı sık sık androidli tablet kullanıyorum. ama asla kişisel bilgilerimi ve mail hesaplarımı kurmuyorum. özgürüm diye sistemime giren ve bilgilerimi çalanlara geçit vermem. başına iş açılınca yazarsın andorid konularına yardım edinnnnn diye.... kolay gelsin. şimdiden geçmiş olsun. umarım banka ve kredi kartı bilgilerinide tutmuyorsun o hacker lar için sebil ve özgür sistemde.

Doğru biz paracıklar kazandırırız, siz araba parası verirsiniz hiçbir özelliği olmayan üzerinde elma resmi olan şeylere... Eyvallah ben android sistem tamamen güvenli demiyorum, ama sen ios sisteminde güvende olduğuna inanmaya devam et. Yakında sen ağlamayasında forumda...
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multiTYRT 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
SANALKAPTAN
Orijinalden alıntı: murdocklawless
Orijinalden alıntı: SANALKAPTAN Harbi sıktınız ama. İşi gücü olmayan android fanboyları doluşmuş konuya. hadi canlarım siz root ederek rom aramaya devam edin. bu konular sizi aşar. bari bilmediğiniz anlamadığınız konulara mesaj atarak post kasmayın.
kedi ciğer meselesi diyeceğim ayıp olacak.
bildiğimiz hatta neredeyse herkesin bildiği hibrit depolama çözümüne apple her zaman ki gibi ben buldum ben buldum edası ile havalara girmiş. android kullanan rom arıyorsa siz jb yapınca ne oluyor? kaldı ki android 4.0 ve sonrası için rom aramaya gerek yok. zira stock rom stabil ve sorunsuz. o rom arayışları androidin 4.0 dan önceki versiyonları içindi, artık gereksiz. ama yinede özgürlük güzel şey be. bak bak aynı ekran sıkar adamı biliyormusun? hele ki o ekran beş seneden beri aynıysa.
dediğim gibi bilmediğin konularda yazma bari. hibrit ne fusion ne bir araştır o ulu google amcandan sonra gel yaz buraya.. ayrıca konu ile alakası yok ama madem girdin droid şeysine. sen özgürlüğün tadını çıkar. ekranını değiştir dur. oyna oyuncak gibi. stabilite yerlere inince 4 değil 8 çekirdeğe geçer (sonra 16 sonra 32 ) donanım bağımlısı sizleri çok seven üreticilerinize paracıklar kazandırmaya devam edersin. ama apple a laf atmayıda ihmal etmezsin. işim icabı sık sık androidli tablet kullanıyorum. ama asla kişisel bilgilerimi ve mail hesaplarımı kurmuyorum. özgürüm diye sistemime giren ve bilgilerimi çalanlara geçit vermem. başına iş açılınca yazarsın andorid konularına yardım edinnnnn diye.... kolay gelsin. şimdiden geçmiş olsun. umarım banka ve kredi kartı bilgilerinide tutmuyorsun o hacker lar için sebil ve özgür sistemde.

Doğru biz paracıklar kazandırırız, siz araba parası verirsiniz hiçbir özelliği olmayan üzerinde elma resmi olan şeylere... Eyvallah ben android sistem tamamen güvenli demiyorum, ama sen ios sisteminde güvende olduğuna inanmaya devam et. Yakında sen ağlamayasında forumda...

kendi hesabiyla gelmeye korktu
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SANALKAPTAN 7 yıl
Allahım kimlerle hangi konuda tartışıyoruz.
Ben vazgeçtim yazmaktan. Devam edenlere bol sabır.

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dh1999 7 yıl
SSD'leri birbirine bağlarsanız daha ucuz olur gibi.
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Prequel 7 yıl
Apple'ınki de normali de gereksiz. Neyi sık kullandığını bilip SSD'ye kurmak, taşımak normal bir insan zekasına sahip herkesçe yapılabilir. Bunlar bağımsız bir SSD'den kötü sonuç veriyorlar. Performanssız SSD'leri koyup "hem boyut hem performans bir arada" ayağına hak ettiğinden pahalıya bu ürünleri satıyorlar. Ve tahminimce bu işlem de bir miktar performansı düşürüyordur. Hibrit diskler saf SSDlere karşı testlerde hep çuvallıyor. Hani şöyle HDD kısmına da katkı sağlayacak birşey olsa, gerçek bir kaynaşma olsa, saf SSD'nin veremeyeeceğini verse neyse ama bu tamamen bir söğüşleme tekniğinden ibaret. Alırım Vertex 4'ümü bakarım keyfime.
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vitor reis 7 yıl Prequel
Prequel

Apple'ınki de normali de gereksiz. Neyi sık kullandığını bilip SSD'ye kurmak, taşımak normal bir insan zekasına sahip herkesçe yapılabilir. Bunlar bağımsız bir SSD'den kötü sonuç veriyorlar. Performanssız SSD'leri koyup "hem boyut hem performans bir arada" ayağına hak ettiğinden pahalıya bu ürünleri satıyorlar. Ve tahminimce bu işlem de bir miktar performansı düşürüyordur. Hibrit diskler saf SSDlere karşı testlerde hep çuvallıyor. Hani şöyle HDD kısmına da katkı sağlayacak birşey olsa, gerçek bir kaynaşma olsa, saf SSD'nin veremeyeeceğini verse neyse ama bu tamamen bir söğüşleme tekniğinden ibaret. Alırım Vertex 4'ümü bakarım keyfime.

apple ağzıyla kuş tutsa yaranamıcak size kardeş.. allahınızdan bulun bu ne nankörlük
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veteriner69 7 yıl
Tıpkı şu andaki hibritler gibi çok ara bir çözüm.
SSD ler daha da ucuzlayana kadar idareten yapılmış, haberde söylendiği gibi amaç maliyet, ama apple bunu gene kazık satar son kullanıcıya. Yani, maliyet hesabı kendi için sadece. :)
Bunu ancak 1 sene kullanılar sistemlerinde, 2014 de SSD standart olur iyice.
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YordleKing 7 yıl
La bildiğin hibrit işte.Yine allayıp pullayıp piyasaya sürmüşler.
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LegendM 7 yıl YordleKing
exp16

La bildiğin hibrit işte.Yine allayıp pullayıp piyasaya sürmüşler.

Yok hocam baksana devrim devrim

Bana basmışlar hemen eksiyi hay allahım
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