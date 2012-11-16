Apple Fusion Drive: SSD ve HDD'nin buluşması

Haber Editörü
Bilgisayarlar için kullanılan bir terim vardır, bilgisayar en yavaş bileşeni hangisiyse onun hızında çalışır. Uzun yıllar boyunca bu bileşen sabit diskler olup bilgisayarların genel kullanım deneyimini etkileyen en önemli faktör olarak bilinmekteler.
Son bir kaç yıldır gelişen katı halli disk sürücüler performans çıtasını oldukça ileri taşısalar da maliyet ve sundukları kapasite bakımından hala mekanik disklere alternatif olacak konumda değiller. Bu sebeple çeşitli firmalar hem mekanik disklerin sunduğu yüksek kapasiteyi hemde SSD’lerin hızını harmanlayarak ekonomik çözümler sunmaya çalışıyor.
Benzer fakat daha profesyonel bir çözüm ise SSD üreticileri tarafından sunulmakta. Corsair ve OCZ tampon sürücü adını verdikleri katı halli sürücülerini DataPlex firmasının yazılımıyla sisteme tampon sürücü olarak tanıtıp, çeşitli algoritmalar yardımıyla sık kullanılan verileri mekanik diskten çok daha hızlı olan SSD sürücüye taşıyor ve bu sayede sistem gözle görülür miktarda hızlanıyordu. Biz de zaten Corsair’in 60GB kapasiteli Force Accelerator ürünün video incelemesinde ürünün detaylarını sizlerle paylaşmıştık.
Benzer bir yaklaşımın da geçtiğimiz günlerde ürün gamındaki iMac modellerini güncelleyen Apple tarafından benimsendiğini görmekteyiz. iMacler ev ve ofis kullanımına yönelik olduğundan yüksek kapasiteli SSD sürücülerin maliyeti çok yükseltmesi bu yaklaşımın tercih edilmemesine sebep oldu. Bu noktada hibrit çözümler sunan üreticiler kervanına katılan Apple, SSD+ HDD ikilisini Fusion Drive adı altında iMaclerle standart olarak kullanıcılara sunuyor.
Yeni iMaclerde kullanılmaya başlayan yeni Fusion Drive 128GB SSD’ye ek olarak 1 veya 3TB mekanik disk ile beraber geliyor. Sistemde tek disk olarak çalışan ikili, bu noktada toplam depolama alanı olarak iki diskin toplamını sunuyor.(1.1TB ve 3.1TB) 128GB’lık SSD alanı standart olarak işletim sistemi ve hazır programlar yer alırken, SSD’nin 4GB’lık alanı yazma ön belleği olarak kullanılmakta. Bu noktada 4GB’lık alan günlük hafif kullanımlarda yeterli olsa da, tampon bölgenin kapasitesinin aşılması durumunda, işletim sistemi daha az kullanılan dosyaları mekanik diske kopyalayarak 4GB’lık alanı daha sık kullanılan dosyalar için hazırlıyor.Teorik olarak DataPlex’in çözümüyle Seagate Momentus ailesinin yaklaşımını bir araya getiren Apple Fusion Drive bu noktada kendi ekosistemine sahip olmasının avantajıyla alt yapıyı istediği gibi optimize etme şansına da sahip. Bu da verimlilik konusunda Fusion Drive’ın Windows alternatiflerine kıyasla bir miktar daha başarılı olma ihtimalini de kuvvetlendiriyor. 4GB’lık tampon bölge ise kullanım miktarına göre yetersiz kalmaya başlarsa, işletim sistemine yapılacak müdahalelerle de bu alanın arttırılması mümkün olacakmış gibi gözükmekte...
Apple'ın açıkladığı Fusion Drive Test Sonuçları
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Apple şık ancak o performanstan kısıyor onu işletim sisteminin performansı
telafi ediyor ancak bir oyun aç veya render yap neyin ne olduğu anlaşılıyor
Yazılım ile uyumlu donanım önemli bir şey ancak o özgürlüğü etkiliyor hiç bir şeyin bozulmaması gerek ve bence Microsoft özgür yazılım ile uyumlu donanım üzerinde çalışıyor tercihinizi ne yönde yapacağınızı UEFI BIOS ayarlarından değiştirebiliyoruz . Tabi PC'ler kesinlikle tam yazılımla uyumlu donanım olamaz bunu yalnızca Apple becerir bence Windows PC ve başka bir şey olmalı onu yalnızca Microsoft üretsin ama Linux veya başka birşey yüklenemesin . Surface bunun için kullanılmalı . Bunlar secure boot ile olacak şeyler değil.
Haberle ilgili yaz. Eğer bununla ilgili yorumun yoksa kirlilik yapma zaten rezil oldun burda.
Forumdan atılması gereken insan çok harbiden!
Ben Asrock Fatality Z77 Professional-M modelini kullanıyorum. Smart Response kullanabilmek için Z68 veya üzeri bir çipset (Z77) ve en az 2. nesil Sandy bridge bir işlemci gerekiyor. Tabi bir de İntel Rapid Storage programı. Detaylı bilgi için bu yazıyı okuyabilirsin; pclabs.com.tr/...
Sizin anakart X58 malesef bu özelliği desteklemiyor; intel.com/...
System Requirements
For a system to support Intel® Smart Response Technology it must have the following:
Intel® Z68/Z77/H77/Q77 Express Chipset-based desktop board
Intel® Core™ Processor in the LGA 1155 package
System BIOS with SATA mode set to RAID
Intel Rapid Storage Technology software 10.5 version release or later
Single hard disk drive or multiple drives in a single RAID volume
Solid State Drive (SSD) with a minimum capacity of 18.6GB
Operating system: Microsoft Windows Vista* (32-bit and 64-bit editions), Microsoft Windows 7* (32-bit and 64-bit editions)
Doğru biz paracıklar kazandırırız, siz araba parası verirsiniz hiçbir özelliği olmayan üzerinde elma resmi olan şeylere... Eyvallah ben android sistem tamamen güvenli demiyorum, ama sen ios sisteminde güvende olduğuna inanmaya devam et. Yakında sen ağlamayasında forumda...
kendi hesabiyla gelmeye korktu
Ben vazgeçtim yazmaktan. Devam edenlere bol sabır.
apple ağzıyla kuş tutsa yaranamıcak size kardeş.. allahınızdan bulun bu ne nankörlük
SSD ler daha da ucuzlayana kadar idareten yapılmış, haberde söylendiği gibi amaç maliyet, ama apple bunu gene kazık satar son kullanıcıya. Yani, maliyet hesabı kendi için sadece. :)
Bunu ancak 1 sene kullanılar sistemlerinde, 2014 de SSD standart olur iyice.
Yok hocam baksana devrim devrim
Bana basmışlar hemen eksiyi hay allahım