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Apple, GLONASS navigasyon desteğini iPhone 4S'e koydu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
1
32
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve ilk hafta satışlarıyla rekor kıran iPhone 4S modelinde standart GPS desteği yanında Rus uydu navigasyon sistemi GLONASS desteği de olduğu ortaya çıktı.

iPhone 4S teknik özellik sayfasında GPS desteğinin yanında GLONASS desteğinin de olduğu işaret ediliyor. Cihaz duyurulduğunda daha gelişmiş navigasyon özellikleri sunacağı belirtilmişti.

GLONASS Rus “Global Navigation Satellite System” adlı uydu navigasyon sisteminin kısaltması. Soğuk savaş dönemlerinde uydu vasıtasıyla güzergah belirleme amacıyla başlatılmış ancak SSCB'nin dağılmasından sonra durdurulmuştu. 90'lı yıllarda Putin'in talimatıyla yeniden devreye alınan sistem 2010 yılında tüm Rusya'yı kapsamış, bu ay ise toplam 24 uydunun desteğini bünyesinde toplamıştı.

ABD navigasyon sistemi GPS 31 uydu desteğiyle daha akıcı veriler sağlarken GLONASS 24 adet uydusuyla özellike kuzey yarımkürede daha başarılı sonuçlar veriyor. İki sistemin hibrid kullanımı da 55 uyduluk muazzam bir navigasyon sistemini iPhone 4S kullanıcılarına sunacak. GLONASS'ın iPhone 4S üzerinde ne tür uygulamalarda kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

iPhone 4S, ~ 800MHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.

Okuyucularımıza hatırlatmak gerekirse 14 Ekim'de ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya sürülen ve iki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:

16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)
32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)
64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)

SIM kilitsiz olarak bazı mağazalarda satışa sunulan genel itibariyle Kasım ayında piyasada olacak iPhone 4S modelleri ise şöyle:

16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)
32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)
64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)

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DH Misafiri 7 yıl
Elin oğlu telefon üretiyor, bizim evlatlarımızda ne kadar ironik ki bu telefonun altında münakaşa ediyor...
Neden geri kalıyoruz sorusunun cevaı için iyi bir örnek olur sanırım...
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umutarslan.com 8 yıl
dreampowder
hanjin
umutarslan.com
OverClocK1ng
aspirin_00türkiyede satış fiyatı 2200 tl den aşağı olmaz
Allahım yaa.Arkadaşlar. Türkiyede telefon 15 gündür satılıyor ve şu ana kadar 31 tane de satıldı zaten. Fiyatı da belli. Hâlâ niye şu kadar olur bu kadar olur diye konuşuyorsunuz ki ?16Gb fiyat 2099 TL. Bu....http://www.sanalpazar.com/Iphone-4s-Beyaz-16gb-Faturali-Iphone-Iphone__isp1760442?gclid=CNmQsY6S16sCFcZXmAodxW6dNg
senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.
Umut bey ona liseyi bitir diyorsunuz da tek kişinin yaş ortalaması hesabı olmayacağını öğrenemedenmi mezun oldunuz :))
arkadaş ortalama zeka yaşını sormuş sanırım, zeka yaşı birçok farklı kriterin ortalaması alınarak hesaplanır genelde

aynen, kim bilir belki 30 yaşında kocaman adamdır bilemeyiz :)
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OverClocK1ng 8 yıl
umutarslan.com

dreampowder

hanjin
umutarslan.com
OverClocK1ng
aspirin_00türkiyede satış fiyatı 2200 tl den aşağı olmaz
Allahım yaa.Arkadaşlar. Türkiyede telefon 15 gündür satılıyor ve şu ana kadar 31 tane de satıldı zaten. Fiyatı da belli. Hâlâ niye şu kadar olur bu kadar olur diye konuşuyorsunuz ki ?16Gb fiyat 2099 TL. Bu....http://www.sanalpazar.com/Iphone-4s-Beyaz-16gb-Faturali-Iphone-Iphone__isp1760442?gclid=CNmQsY6S16sCFcZXmAodxW6dNg
senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.
Umut bey ona liseyi bitir diyorsunuz da tek kişinin yaş ortalaması hesabı olmayacağını öğrenemedenmi mezun oldunuz :))
arkadaş ortalama zeka yaşını sormuş sanırım, zeka yaşı birçok farklı kriterin ortalaması alınarak hesaplanır genelde


aynen, kim bilir belki 30 yaşında kocaman adamdır bilemeyiz :)


Telefon iPhone4S tanıtıldığı zaman hemen önsiparişteydi bu biiiiir..

Garanti yok diyorsun, Apple'ın tüm ürünlerinde yurtdışından da getirsen Türkiye'de 1 yıl garanti var bu ikiiiiiiiiiiiiiiiiii....

Orada fiyat 2099 yazıyor. Ne alakası var ki 2500 olur , KDV eklenir gibi şeyler diyorsun. KDV niye eklenecekmiş.
5-10 liralık eski bir telefon alıyorsun, telefoncuda iMEi numarasını bununmuş gibi işletiyorsun, eski telefonu çöpe atıyorsun bitiyor, eski telefon kayıtlı olduğu için de problem çıkmıyor bu da üüüççççç...

Daha yaş ortalamasının ne olduğunu bilmiyorsun. Tek kişinin yaş ortalaması olmaz, hadi desen zeka yaşın kaç demek istedim diye, daha ne diyeceğini bilmiyorsun bu da döööööörrtt...

Yaşım da 36 bu arada. Profilime tıklasaydın orada yaşım yazıyor görürdün..
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nehuse 8 yıl
müntekim
GPS ve GLONASS her ikiside askeri tabanlı konumalndırma sistemi ama kimse Galileo desteği sunmaya çalışmıyor.Gelileo sivil bir konumlandırma sistemi ve savaş anında kapanması gibi öngörülmüş bir durum yok.GLONASS desteği verilmesinin sebebi bence 2008 krizinden sonra ABD GPS uydularında yeterli güncellemeyi yapamadığı için bazı sorunlar ortaya çıkma durumundan olabilir.

Galileo GPS in güvenilmezliğinden çıkan bir sistem GPS uyduları istendiğinde sivil kullanımdaki hata oranını arttırabilme hatta tamamen kapatilme esasına göre tasarlanmıştır. Ülkemiz ABD nin istediği dışında bir savaşa girerse elimizdeki GPS aletler hiç bir işe yaramaz hale gelir.
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Brumack 8 yıl
gun
Acaba aynı anda hem Gps hemde Glonass sistemini birleştirip daha kesin sonuçlar verecek ise ? Müthiş bir yenilik birde buna baz istasyonlarını eklersek daha da hızlı ve kesin sonuçlar bekleyebiliriz.

soru işareti ne o ortadaki?
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FRAPS 8 yıl
Bu konu milletin birbirine laf sokma konusu olmuş
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major24 8 yıl
müntekim
GPS ve GLONASS her ikiside askeri tabanlı konumalndırma sistemi ama kimse Galileo desteği sunmaya çalışmıyor.Gelileo sivil bir konumlandırma sistemi ve savaş anında kapanması gibi öngörülmüş bir durum yok.GLONASS desteği verilmesinin sebebi bence 2008 krizinden sonra ABD GPS uydularında yeterli güncellemeyi yapamadığı için bazı sorunlar ortaya çıkma durumundan olabilir.

Haritacılıkta kullanılan gps aletleri bile önce abd uyduları sonra abd+rus uyduları ile pazara sürülmüştür.
Bana kalırsa telefon için çok gerekli olmayan ama nadir de olsa kullanacağımız bir uygulama. O nedenle galileo 'ya da gerek yok...
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müntekim 8 yıl
GPS ve GLONASS her ikiside askeri tabanlı konumalndırma sistemi ama kimse Galileo desteği sunmaya çalışmıyor.Gelileo sivil bir konumlandırma sistemi ve savaş anında kapanması gibi öngörülmüş bir durum yok.
GLONASS desteği verilmesinin sebebi bence 2008 krizinden sonra ABD GPS uydularında yeterli güncellemeyi yapamadığı için bazı sorunlar ortaya çıkma durumundan olabilir.
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hanjin 8 yıl
umutarslan.com
OverClocK1ng
aspirin_00türkiyede satış fiyatı 2200 tl den aşağı olmaz
Allahım yaa.Arkadaşlar. Türkiyede telefon 15 gündür satılıyor ve şu ana kadar 31 tane de satıldı zaten. Fiyatı da belli. Hâlâ niye şu kadar olur bu kadar olur diye konuşuyorsunuz ki ?16Gb fiyat 2099 TL. Bu....http://www.sanalpazar.com/Iphone-4s-Beyaz-16gb-Faturali-Iphone-Iphone__isp1760442?gclid=CNmQsY6S16sCFcZXmAodxW6dNg
senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.

Umut bey ona liseyi bitir diyorsunuz da tek kişinin yaş ortalaması hesabı olmayacağını öğrenemedenmi mezun oldunuz :))
1 Yanıt Yanıtla +2
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dreampowder 8 yıl hanjin
hanjin

umutarslan.com

OverClocK1ng
aspirin_00türkiyede satış fiyatı 2200 tl den aşağı olmaz
Allahım yaa.Arkadaşlar. Türkiyede telefon 15 gündür satılıyor ve şu ana kadar 31 tane de satıldı zaten. Fiyatı da belli. Hâlâ niye şu kadar olur bu kadar olur diye konuşuyorsunuz ki ?16Gb fiyat 2099 TL. Bu....http://www.sanalpazar.com/Iphone-4s-Beyaz-16gb-Faturali-Iphone-Iphone__isp1760442?gclid=CNmQsY6S16sCFcZXmAodxW6dNg
senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.


Umut bey ona liseyi bitir diyorsunuz da tek kişinin yaş ortalaması hesabı olmayacağını öğrenemedenmi mezun oldunuz :))



arkadaş ortalama zeka yaşını sormuş sanırım, zeka yaşı birçok farklı kriterin ortalaması alınarak hesaplanır genelde
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umutarslan.com 8 yıl
OverClocK1ng
aspirin_00türkiyede satış fiyatı 2200 tl den aşağı olmaz
Allahım yaa.Arkadaşlar. Türkiyede telefon 15 gündür satılıyor ve şu ana kadar 31 tane de satıldı zaten. Fiyatı da belli. Hâlâ niye şu kadar olur bu kadar olur diye konuşuyorsunuz ki ?16Gb fiyat 2099 TL. Bu....http://www.sanalpazar.com/Iphone-4s-Beyaz-16gb-Faturali-Iphone-Iphone__isp1760442?gclid=CNmQsY6S16sCFcZXmAodxW6dNg

senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.
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nejat_80 8 yıl
bu yüzden IPHONE 4s diyoruz.
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zengier 8 yıl nejat_80
nejat_80

bu yüzden IPHONE 4s diyoruz.

haberi okuyana kadar biliyor muydunuz da bu yuzden diyorsunuz? yeni ozellikler ekleme olayina dokundurmaya calisiyorsan oncelikle cok daha onemli ve talep edilen ozellikleri eklesinler madem.

ha su yuzden apple diyebilirsiniz "Apple hic ihtiyaciniz olmayan bir ozelligi hayatinizin anlami imis gibi sunar" , bunu soylememdeki kasit anlamsiz ozellikler degil, cok basit seyleri bile insanlara sevdirebilmedeki basarisi.
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FRAPS 8 yıl
Saçma sapan işler bunlar , Alıp bir kere bakacağım bir sistem için neden o kadar para vereyim.Birde Gitmişler 4s yi canon fotoğraf makinasıyla yarıştırmışlar çok güldüm.Heralde kullanıcılar o kadar para bayılıyor bari kendilerini tatmin etsinler diye karşılaştırma yapmışlar :))
O iğne başı gibi 1\3.2 sensörle ne kadar foto çekebiliyorsa artık




Aynı kasalı ürünü aynı adama 2 kez satmak büyük başarı gibi gözüksede ,kullanıcı enayi olduğu zaman aslında çok kolay olduğunu söyleyebilirim :))
Bu dünyada 4 ü satıp 4s alan adamlar var.
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VeZiLay 8 yıl
ozkarah
ayrıca linke baktım 15 gün içinde yollarım, pasaport kaydı da size aittir diyor. açıkçası hiç güvenilir gelmedi bana. DİKKATT !! diyorum

Acaba ben mi yanlış yere bakıyorum orada koskoca aynı gün kargo yazıyor.
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