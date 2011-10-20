Apple, GLONASS navigasyon desteğini iPhone 4S'e koydu

Haber Editörü
Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve ilk hafta satışlarıyla rekor kıran iPhone 4S modelinde standart GPS desteği yanında Rus uydu navigasyon sistemi GLONASS desteği de olduğu ortaya çıktı.
iPhone 4S teknik özellik sayfasında GPS desteğinin yanında GLONASS desteğinin de olduğu işaret ediliyor. Cihaz duyurulduğunda daha gelişmiş navigasyon özellikleri sunacağı belirtilmişti.
GLONASS Rus “Global Navigation Satellite System” adlı uydu navigasyon sisteminin kısaltması. Soğuk savaş dönemlerinde uydu vasıtasıyla güzergah belirleme amacıyla başlatılmış ancak SSCB'nin dağılmasından sonra durdurulmuştu. 90'lı yıllarda Putin'in talimatıyla yeniden devreye alınan sistem 2010 yılında tüm Rusya'yı kapsamış, bu ay ise toplam 24 uydunun desteğini bünyesinde toplamıştı.
ABD navigasyon sistemi GPS 31 uydu desteğiyle daha akıcı veriler sağlarken GLONASS 24 adet uydusuyla özellike kuzey yarımkürede daha başarılı sonuçlar veriyor. İki sistemin hibrid kullanımı da 55 uyduluk muazzam bir navigasyon sistemini iPhone 4S kullanıcılarına sunacak. GLONASS'ın iPhone 4S üzerinde ne tür uygulamalarda kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.
iPhone 4S, ~ 800MHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.
Okuyucularımıza hatırlatmak gerekirse 14 Ekim'de ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya sürülen ve iki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:
16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)
32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)
64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)
SIM kilitsiz olarak bazı mağazalarda satışa sunulan genel itibariyle Kasım ayında piyasada olacak iPhone 4S modelleri ise şöyle:
16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)
32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)
64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)
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Neden geri kalıyoruz sorusunun cevaı için iyi bir örnek olur sanırım...
aynen, kim bilir belki 30 yaşında kocaman adamdır bilemeyiz :)
Telefon iPhone4S tanıtıldığı zaman hemen önsiparişteydi bu biiiiir..
Garanti yok diyorsun, Apple'ın tüm ürünlerinde yurtdışından da getirsen Türkiye'de 1 yıl garanti var bu ikiiiiiiiiiiiiiiiiii....
Orada fiyat 2099 yazıyor. Ne alakası var ki 2500 olur , KDV eklenir gibi şeyler diyorsun. KDV niye eklenecekmiş.
5-10 liralık eski bir telefon alıyorsun, telefoncuda iMEi numarasını bununmuş gibi işletiyorsun, eski telefonu çöpe atıyorsun bitiyor, eski telefon kayıtlı olduğu için de problem çıkmıyor bu da üüüççççç...
Daha yaş ortalamasının ne olduğunu bilmiyorsun. Tek kişinin yaş ortalaması olmaz, hadi desen zeka yaşın kaç demek istedim diye, daha ne diyeceğini bilmiyorsun bu da döööööörrtt...
Yaşım da 36 bu arada. Profilime tıklasaydın orada yaşım yazıyor görürdün..
Galileo GPS in güvenilmezliğinden çıkan bir sistem GPS uyduları istendiğinde sivil kullanımdaki hata oranını arttırabilme hatta tamamen kapatilme esasına göre tasarlanmıştır. Ülkemiz ABD nin istediği dışında bir savaşa girerse elimizdeki GPS aletler hiç bir işe yaramaz hale gelir.
soru işareti ne o ortadaki?
Haritacılıkta kullanılan gps aletleri bile önce abd uyduları sonra abd+rus uyduları ile pazara sürülmüştür.
Bana kalırsa telefon için çok gerekli olmayan ama nadir de olsa kullanacağımız bir uygulama. O nedenle galileo 'ya da gerek yok...
GLONASS desteği verilmesinin sebebi bence 2008 krizinden sonra ABD GPS uydularında yeterli güncellemeyi yapamadığı için bazı sorunlar ortaya çıkma durumundan olabilir.
Umut bey ona liseyi bitir diyorsunuz da tek kişinin yaş ortalaması hesabı olmayacağını öğrenemedenmi mezun oldunuz :))
arkadaş ortalama zeka yaşını sormuş sanırım, zeka yaşı birçok farklı kriterin ortalaması alınarak hesaplanır genelde
senin yaş ortalaman kaç yahu.yurtdışından getirilen telefon kayıt yok garanti yok vergi yok. bu şartlarda 2099 ise kfv eklenince 2500 tl olur :D derslerine iyi girde şu liseyi bitir artık.
haberi okuyana kadar biliyor muydunuz da bu yuzden diyorsunuz? yeni ozellikler ekleme olayina dokundurmaya calisiyorsan oncelikle cok daha onemli ve talep edilen ozellikleri eklesinler madem.
ha su yuzden apple diyebilirsiniz "Apple hic ihtiyaciniz olmayan bir ozelligi hayatinizin anlami imis gibi sunar" , bunu soylememdeki kasit anlamsiz ozellikler degil, cok basit seyleri bile insanlara sevdirebilmedeki basarisi.
O iğne başı gibi 1\3.2 sensörle ne kadar foto çekebiliyorsa artık
Aynı kasalı ürünü aynı adama 2 kez satmak büyük başarı gibi gözüksede ,kullanıcı enayi olduğu zaman aslında çok kolay olduğunu söyleyebilirim :))
Bu dünyada 4 ü satıp 4s alan adamlar var.
Acaba ben mi yanlış yere bakıyorum orada koskoca aynı gün kargo yazıyor.