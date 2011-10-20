Apple, GLONASS navigasyon desteğini iPhone 4S'e koydu

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı ve ilk hafta satışlarıyla rekor kıran iPhone 4S modelinde standart GPS desteği yanında Rus uydu navigasyon sistemi GLONASS desteği de olduğu ortaya çıktı.





iPhone 4S teknik özellik sayfasında GPS desteğinin yanında GLONASS desteğinin de olduğu işaret ediliyor. Cihaz duyurulduğunda daha gelişmiş navigasyon özellikleri sunacağı belirtilmişti.





GLONASS Rus “Global Navigation Satellite System” adlı uydu navigasyon sisteminin kısaltması. Soğuk savaş dönemlerinde uydu vasıtasıyla güzergah belirleme amacıyla başlatılmış ancak SSCB'nin dağılmasından sonra durdurulmuştu. 90'lı yıllarda Putin'in talimatıyla yeniden devreye alınan sistem 2010 yılında tüm Rusya'yı kapsamış, bu ay ise toplam 24 uydunun desteğini bünyesinde toplamıştı.





ABD navigasyon sistemi GPS 31 uydu desteğiyle daha akıcı veriler sağlarken GLONASS 24 adet uydusuyla özellike kuzey yarımkürede daha başarılı sonuçlar veriyor. İki sistemin hibrid kullanımı da 55 uyduluk muazzam bir navigasyon sistemini iPhone 4S kullanıcılarına sunacak. GLONASS'ın iPhone 4S üzerinde ne tür uygulamalarda kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.





iPhone 4S, ~ 800MHz hızında çift çekirdekli Apple A5 işlemci, 7 kat daha fazla grafik performansı, 3.5 inç Retina Display ekran, Siri sesli komut ve etkileşim platformu, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesi, Full HD kayıt, 8MP flaşlı kamera gibi özellikler sunuyor.





Okuyucularımıza hatırlatmak gerekirse 14 Ekim'de ABD ve İngiltere gibi 7 ülkede piyasaya sürülen ve iki yıllık yeni kontrat ile satılacak iPhone 4S modelleri şöyle:





16GB iPhone 4S; 199$ (~360 TL)

32GB iPhone 4S; 299$ (~540 TL)

64GB iPhone 4S; 399$ (~720 TL)





SIM kilitsiz olarak bazı mağazalarda satışa sunulan genel itibariyle Kasım ayında piyasada olacak iPhone 4S modelleri ise şöyle:





16GB iPhone 4S; 649$ (~1200 TL)

32GB iPhone 4S; 749$ (~1385 TL)

64GB iPhone 4S; 849$ (~1570 TL)