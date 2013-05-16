Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Galaxy S4 modelini gelecek yıl ki patent davasına ekleyecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
1
62
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple, Galaxy S4 modelini gelecek yıl ki patent davasına ekleyecek

Son dönemde ardı ardına piyasaya çıkan amiral gemi modelleri ve lansmanlar gündemde sıkça yer tutarken, Apple ile Samsung arasındaki patent davaları ise biraz geri planda kalmıştı.

Bazı davalarda taraflar masada anlaşma sağlarken, Apple'ın geçersiz sayılan patentleri nedeniyle bazı davalardaki tazminat miktarlarının yeniden hesaplanması ihtiyacı ortaya çıktı. Mart 2014 tarihinde Kaliforniya'da başlayacak yeni bir patent davasında ise yargıç Judy Koh taraflara iki aşamalı bir iddia dosyası hazırlanması talebini iletmişti. İlk aşamada taraflar en fazla 5 patent ihlali iddiasında bulunurken, ikinci aşamada ise ihlal konusu cihazlar 10 ile sınırlandırılacak. Koh bu işlemlerin Şubat ayına kadar yerine getirilmesini istiyor.

Bunun yanında iki firmanın da ihlal listelerini oluşturma işlemleri devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Apple, Galaxy S4 modelini de dava kapsamına almak için harekete geçti.

Galaxy S4 modelini inceleyen Apple, ciddi ihlal izlerine rastlayınca onu da listesindeki cihazlara eklemeyi uygun görmüş. Apple listeden bir cihazı çıkararak yerine Galaxy S4'ü ekleyecek. Şu anda her iki taraf da 22 adet ürünü listelemiş durumda. 

Apple'ın şu anki listesi; Samsung Admire, Samsung Captivate Glide, Samsung Conquer 4G, Samsung Dart, Samsung Exhibit II 4G, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Player 4.0, Samsung Galaxy Player 5.0, Samsung Galaxy Rugby Pro, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch, Samsung Galaxy S II Skyrocket, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus, Samsung Galaxy Tab 8.9, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Illusion, Samsung Stratosphere ve Samsung Transform Ultra şeklinde sıralanıyor.

Samsung'un listesi ise; Apple iPhone 3G, Apple iPhone 3GS, Apple iPhone 4, Apple iPhone 4S, Apple iPhone 5, Apple iPad, Apple iPad 2, Apple iPad 3, Apple iPad 4, Apple iPad mini, Apple iPod Touch 5G, Apple iPod Touch 4G, Apple iPod Touch 3G, Apple MacBook Pro, Apple iMac, Apple Mac mini, Apple Mac Pro, Apple iTunes (iTunes Match dahil), Apple iCloud, Apple TV 3G ve Apple TV 1G şeklinde sıralanıyor.


http://www.fosspatents.com/2013/05/apple-wants-to-add-galaxy-s4-to-second.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
stalker(1979) 6 yıl
Apple Galaxy s5'i de şimdiden eklesin listeye. Hey Allah'ım ya gülsem mi? ağlasam mı? Sadece Samsung android işletim sistemini kullanmadığı halde neden Samsung dava konusu Çünkü Samsung'un telefonları daha iyi ve satışları çok çok iyi eeee geriye ne çare kaldı. Ne yapayım ben bu Samsung'u dava edeyim o zaman satılmaz satılmayınca da millet benim telefonumu almak zorunda kalır. Apple'ın bu kafayı değiştirmesi lazım.
Not: APPLE fanları şimdi eksileyebilir doğru söyledim yaaaa :)
Apple Galaxy s5'i de şimdiden eklesin listeye. Hey Allah'ım ya gülsem mi? ağlasam mı? Sadece Samsung android işletim sistemini kullanmadığı halde neden Samsung ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maho2306 6 yıl
Apple eziledur emi. Adamlar artık nasıl korkuyolarsa Samsungtan telefonuma yeni bişeyler yapıyım devrim yaratayım çok satayım umudunu kaybetti bari davalardan para kazanayım derdine düştü. İos 7 de ekranı ikiye bölmeyi felanda düşünüyor diye duydum artık roller değişti sanırım önden giden Samsung takip eden Apple oldu ama iş işten geçti sevgili elma çok büyük yenilikler yapmadığın sürece artık samsungu geçmen imkansız.
Apple eziledur emi. Adamlar artık nasıl korkuyolarsa Samsungtan telefonuma yeni bişeyler yapıyım devrim yaratayım çok satayım umudunu kaybetti bari davalardan ...
Devamını Gör
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Samsung tüm apple ürünlerini listeye eklemiş.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
OverClocK1ng 6 yıl
kanatkanat
Apple gibi fanları da tutuştu. S4 bomba gibi telefon oldu. Hepiniz almamak için kendinizi zor tutuyorsunuzdur.




Hem de ne biçim. Geçenlerde haberi vardı Chip'te. iPhone kullanıcılarının %50 si Galaxy S4 sahibi olmak istiyormuş.
Ama Apple kullanıcılarına da hak vermiyor değilim be.
Adamlar 2007 den beri yani 6 yıldır aynı menü aynı görünümü kullanıyorlar.
Ben de olsam ben de sıkılırım.
Neyse. Ben Android'imle mutlu mesutum. Şimdi kapatıyorum. Az sonra SPB Launcher yükleyeceğim de. Biraz kurcalayayım. Değişiklik olsun.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 6 yıl
Parasi cebimdeydi ama S3'u gecen sene cebime ve avcuma sigmadigi icin almamistim.simdi s4 de ayni boyutta,bir de ustune fm radyosu yok.acikcasi benim gozumde s4 gelismedi,geriledi.umudum s4 mini.

Ama samsung, iphone'a gore cok daha daha hizli gelistidigi icin ios'un stabilite ve hiz farkini kapatti.gecen gun meraktn galaxy duo karistirdim.o bile gayet akici ve hizli calisiyordu.gercekten takdir ettim samsung'u hakederek apple'i geciyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reepla 6 yıl
Arkadaslar samsung iphone den iyidir veya degildir bu farkli konuda tartisilir patent davalariyla kalite parelel degildir konumuz bu degil ama sunu belirteyim bundan cok degil bir kac sene oncesine kadar telefon firmalari yillarca insanlari kandirmaktaydi nokia dan ornek vereyim her yil piyasaya cihazlarin tus takimini,kasasini ve kamerasi degistirerek yeni teknoloji diye binlerce liraya sattilar apple 3g yi piyasaya cikarttiktan sonra telefon dunyasi devrim yasadi insanlarin gozu acildi nokia batti korelilerin argesi kuvvetliydi samsung ve lg de bu isin icine girdi ortada guclu bir rekabet olustu dolayisiyla eskiden 2-3 yilda ufak degisiklikle yeni teknoloji diye insanlar kandirilirken suandan itibaren yilin her ceyreginde buyuk degisimlerle yeni modeller piyasaya suruluyor bu rekabet inanin biz kullanicilarin isine yaradi birakin birbirlerini dava etsinler bizde meyvelerini yiyelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BayLiKuDiLi 6 yıl
Rekabet ve yıpratma benim bu haberden anladığım,
ürün piyasasını kaybetmeme gayretinde her iki firmada
Ve karşı saldırı önemli olan onlarda davalar hali hazırda patlayıcı gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vtea 6 yıl
Yaw hu neyin kafasında sınız anlAmıyorum :(
Adamlar her şeyi bilinçli yapıyor siz burada samsung apple, yahu arkadaşım madem samsung seviyorsun git samsung al, apple seviyorsan git apple al... Ha apple almaya bütçen mi uygun değil o zaman samsung al, alamadım diye apple a laf atma.

Adamlar asıl reklamı bu davalar ile yapıyor. Şimdi her güncel türk gazetesinde teknoloji forumlarında, yabancı gazetelerde bu haber vardır. Oturupta adamlar neden o kadar uğraşsınlar ellerinin altında milyon tane avukat. Diyorlar aç bir dava tamam ilk sayfaya çıkıyorlar.

Apple yeni telefon çıkartıcak onun için şu anda daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor fazlasıylada başarıyor...

Samsung da apple kullandım ikisinin de çok güzel yönleri vardı :) ancak tercihimi sadelikten yana yaptım. Tabii. Ben bunu severim bir başkası daha karmaşık bir menü kişiselleştirme ister o zaman gider, samsung alır.

O bitiyor bu bitti gibi laflarla hiç bir şirket bitmez koskoca apple dan bahsediyoruz neymiş 5 senede batarmış, o şirketler lafla kapanmıyor.

Hepcinize ii akşamlar kolay gele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
İyice baydın apple. 3 kuruş kazancam diye dev gibi firmayı erittin gitti. Adam akıllı telefon çıkartıp sat da biraz hakkıyla para kazan. Nasılsa ne çıkarsan satın alan bi kitlen var ne kasıyosun ki. Gerçi artık devrim yaratacak birşey de çıkaramayacaksın bu gidişat onu gösteriyo.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barocker 6 yıl
bazı arkadaşlar çok saçma yorumlar yapmış dayanamadım,

S4 artık çıktı iş işten geçti diyen kişiler olmuş güldüm bunlara:D yahu herifler zaten tazminat peşinde , piyasadan telefon toplayacak halleri yok ya:D yeni bi modelin çıkmasını dahi engelleyemezler, adamlar icabında cezası neyse veririm yoluma bakarım kafasında, bu arada da koparabildiği kadar tazminat koparma derdindeler hepsi bu.

bir de apple ilk değilmiş işte falanca marka daha önce akıllı telefon ya da mp3 player yapmış diyenler olmuş bunlara da güldüm:D

yahu biraz kafanızı çalıştırın evinizde kek yapmıyosunuz, teknoloji harikası bir cihaz yapıyosunuz ve bunun reklamı da tanıtımı da en az cihazın kalitesi kadar önemli, bana bu cihazı ilk kim tanıtıp ulaştırdıysa ben onu bilirim, yoksa bilmem nerde falanca daha önce yapmış mış bırakın butik garaj üretimlerini. sonuçta büyük bir marka olmak sadece cihaz yapmak değil bunu tüm dünyaya tanıtmak yani reklamla ve ürünlerinizi dünyanın heryerine ulaştırmak ile mümkün oluyor.

birde samsung listeye 3G yi ne yüzle eklediki acaba:D en çok buna güldüm :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Steve Jobs 6 yıl
Samsung, iPhone'u iPad'i anladim da iTunes'da hangi patentin ihlal edildi. Herkes Apple davadan artik goturuyor isleri demis, bir bakin hele Samsung neleri yazmis. Utanmasalar Apple'daki tum urunleri biz yaptik diyecekler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl Steve Jobs
(eren)

Samsung, iPhone'u iPad'i anladim da iTunes'da hangi patentin ihlal edildi. Herkes Apple davadan artik goturuyor isleri demis, bir bakin hele Samsung neleri yazmis. Utanmasalar Apple'daki tum urunleri biz yaptik diyecekler.

Amcan Uncle Sam olunca borun her yerde ötüyor ne yapacaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
Apple Samsung'a bulaştıkça her darbesinde Samsung daha da fazla mutasyona uğruyor boy boy Galaxy ler Dünya'ya geliyor.
Teşekkürler Apple
Sen olmasaydın Kapasitif ekranlardan bihaber devam ediyor olacaktık.
Tekrar Teşekkürler Samsung'u mobil alanda 1. yaptığın için.
Sen içine kapalı bir şekilde olmaya devam et ve
sakın büyük ekranlı bir iphone yapma hatta dikine
2:35:1 aspect ratio lu cihazla yoluna devam et.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pasolvon 6 yıl
Yıl olmuş 2013 hala ayfon diyen var yahu.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 6 yıl
Bir çok dalda Apple'ın ilk kez ortaya çıkardığı ürünler var zannediliyor, komik gerçekten. Steve Jobs'ın tek yaptığı reklam ve pazarlama oldu. İlk akıllı telefon, ilk mp3 çalar, ilk tablet, ilk dokunmatik vs vs. aklınıza ne gelirse bunları hep başka firmalar yapmıştır, araştırın görürsünüz. Apple'ın tek yaptığı bu firmaları parası ile bitirerek bu teknolojileri kendi bünyesinde geliştirip ortaya çıkmaktı. Ama Samsung son bir kaç yılda Apple'a gerçek darbeyi indirmiş oldu. Teknolojiyi gerçekten üretmek neymiş gösterdi. Apple böyle dava açarak falan Samsung'un çıkışını durdurmaya çalışıyor ama asıl bu durum insanların Apple'a karşı bakışını değiştiriyor. Sonuç olarak Apple ürünü kullananlar ellerindeki o ürünün ilk versiyonlarını hep başka firmaların ürettiklerini sakın unutmasınlar. Hatta Iphone ismini ilk alan Brezilyalı bir şirket...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RainKnight 6 yıl
Samsung iphone serisini niye dava etmiski nerde patent ihlal etmis applr o telefonlarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
3 etiket daha patent samsung apple samsung patent
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Pioneer A3 (XW-SMA3-K) Apple ve HTC uyumlu ses sistemi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim