Apple, Galaxy S4 modelini gelecek yıl ki patent davasına ekleyecek

Son dönemde ardı ardına piyasaya çıkan amiral gemi modelleri ve lansmanlar gündemde sıkça yer tutarken, Apple ile Samsung arasındaki patent davaları ise biraz geri planda kalmıştı.





Bazı davalarda taraflar masada anlaşma sağlarken, Apple'ın geçersiz sayılan patentleri nedeniyle bazı davalardaki tazminat miktarlarının yeniden hesaplanması ihtiyacı ortaya çıktı. Mart 2014 tarihinde Kaliforniya'da başlayacak yeni bir patent davasında ise yargıç Judy Koh taraflara iki aşamalı bir iddia dosyası hazırlanması talebini iletmişti. İlk aşamada taraflar en fazla 5 patent ihlali iddiasında bulunurken, ikinci aşamada ise ihlal konusu cihazlar 10 ile sınırlandırılacak. Koh bu işlemlerin Şubat ayına kadar yerine getirilmesini istiyor.





Bunun yanında iki firmanın da ihlal listelerini oluşturma işlemleri devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Apple, Galaxy S4 modelini de dava kapsamına almak için harekete geçti.





Galaxy S4 modelini inceleyen Apple, ciddi ihlal izlerine rastlayınca onu da listesindeki cihazlara eklemeyi uygun görmüş. Apple listeden bir cihazı çıkararak yerine Galaxy S4'ü ekleyecek. Şu anda her iki taraf da 22 adet ürünü listelemiş durumda.





Apple'ın şu anki listesi; Samsung Admire, Samsung Captivate Glide, Samsung Conquer 4G, Samsung Dart, Samsung Exhibit II 4G, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 10.1, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Player 4.0, Samsung Galaxy Player 5.0, Samsung Galaxy Rugby Pro, Samsung Galaxy S II, Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch, Samsung Galaxy S II Skyrocket, Samsung Galaxy S III, Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus, Samsung Galaxy Tab 8.9, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Illusion, Samsung Stratosphere ve Samsung Transform Ultra şeklinde sıralanıyor.





Samsung'un listesi ise; Apple iPhone 3G, Apple iPhone 3GS, Apple iPhone 4, Apple iPhone 4S, Apple iPhone 5, Apple iPad, Apple iPad 2, Apple iPad 3, Apple iPad 4, Apple iPad mini, Apple iPod Touch 5G, Apple iPod Touch 4G, Apple iPod Touch 3G, Apple MacBook Pro, Apple iMac, Apple Mac mini, Apple Mac Pro, Apple iTunes (iTunes Match dahil), Apple iCloud, Apple TV 3G ve Apple TV 1G şeklinde sıralanıyor.



