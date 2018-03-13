Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor

Ito World firması tarafından sağlanan veride 36 ülkeden 179 şehrin bisiklet istasyonu bilgisi bulunuyor. Türkiye’deki kullanıcılar Konya ve İzmir’deki bisiklet istasyonlarını harita üzerinde görüntüleyip istasyon hakkında bilgi alabilecek.
İstasyon bilgilerinde bisiklet bilgisi ve hangilerinin boş olduğu bilgisi gösterilmiyor. Sadece bisiklet kiralayan şirketin iletişim bilgileri ve çalışma saatleri görüntülenebiliyor.
Konya’da Nextbike firmasının bisiklet istasyonları, İzmir’de Karbis firmasının bisiklet istasyonları listeleniyor. Bisiklet istasyonu listeleme özelliği şuan için az sayıda şirketin bilgilerini gösteriyor. Bu durum sadece Türkiye için değil yabancı ülkeler için de geçerli. Desteklenen şehir ve firma sayısının artması gerekiyor.
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play.google.com/...
Su islere yariyor :
* Bisiklet Yollari
* Bisiklet Tamircileri
* Bisiklet Dostu Isletmeler
* Kiralik Bisikletler
* Bisiklet Park Noktalari
* Tehlikeli Mazgallar
* Toplu Tasima Noktalari
-laa arabayı ciziyorsun.
Senin arabanın bisiklet yolunda ne işi var diyince
-koca adamsın pisikletle ne işin var.
Malesef durum bundan ibaret
Adamlar global yani sadece bize göre çalışmıyorlar. Çünkü bizde önce binalar, sonra altyapı ve yollar yapılıyor...
Edit: Marketle ilgisi yok. Sanırım editörün yazımından dolayı yanlış anladınız. Haberin orjinali bu techcrunch.com/...
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apple haritalar, bisiklet ve