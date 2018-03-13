Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor

Apple Haritalar uygulaması güncellendi ve bisiklet kullanmayı sevenler için güzel bir özellik eklendi. Kullanıcılar artık harita üzerinde bisiklet kiralama istasyonlarını görüntüleyebilecek. İstasyon verilerini sağlaması için Ito World ile iş birliği yapıldı.





Ito World firması tarafından sağlanan veride 36 ülkeden 179 şehrin bisiklet istasyonu bilgisi bulunuyor. Türkiye’deki kullanıcılar Konya ve İzmir’deki bisiklet istasyonlarını harita üzerinde görüntüleyip istasyon hakkında bilgi alabilecek.

İstasyon bilgilerinde bisiklet bilgisi ve hangilerinin boş olduğu bilgisi gösterilmiyor. Sadece bisiklet kiralayan şirketin iletişim bilgileri ve çalışma saatleri görüntülenebiliyor.

Konya’da Nextbike firmasının bisiklet istasyonları, İzmir’de Karbis firmasının bisiklet istasyonları listeleniyor. Bisiklet istasyonu listeleme özelliği şuan için az sayıda şirketin bilgilerini gösteriyor. Bu durum sadece Türkiye için değil yabancı ülkeler için de geçerli. Desteklenen şehir ve firma sayısının artması gerekiyor.

Bisiklet istasyonu bilgilerine erişmek için arama bölümüne "bisiklet paylaşımı" ya da "bike sharing" yazmak yeterli. Fakat bu özellik, kademeli olarak sunuluyor. İlerleyen günlerde tüm iOS kullanıcıları, bisiklet istasyonu bilgilerine erişebilecek.