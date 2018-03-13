Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor

Apple Haritalar'a eklenen yeni özellik sayesinde kullanıcılar harita üzerinde bisiklet kiralama istasyonlarını görüntüleyebilecek. Bisiklet paylaşımı özelliği hangi şehirde kullanılabiliyor?
1 yıl
1,7b
1
18
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple Haritalar uygulaması güncellendi ve bisiklet kullanmayı sevenler için güzel bir özellik eklendi. Kullanıcılar artık harita üzerinde bisiklet kiralama istasyonlarını görüntüleyebilecek. İstasyon verilerini sağlaması için Ito World ile iş birliği yapıldı.


Ito World firması tarafından sağlanan veride 36 ülkeden 179 şehrin bisiklet istasyonu bilgisi bulunuyor. Türkiye’deki kullanıcılar Konya ve İzmir’deki bisiklet istasyonlarını harita üzerinde görüntüleyip istasyon hakkında bilgi alabilecek.

İstasyon bilgilerinde bisiklet bilgisi ve hangilerinin boş olduğu bilgisi gösterilmiyor. Sadece bisiklet kiralayan şirketin iletişim bilgileri ve çalışma saatleri görüntülenebiliyor.

Konya’da Nextbike firmasının bisiklet istasyonları, İzmir’de Karbis firmasının bisiklet istasyonları listeleniyor. Bisiklet istasyonu listeleme özelliği şuan için az sayıda şirketin bilgilerini gösteriyor. Bu durum sadece Türkiye için değil yabancı ülkeler için de geçerli. Desteklenen şehir ve firma sayısının artması gerekiyor.

Bisiklet istasyonu bilgilerine erişmek için arama bölümüne "bisiklet paylaşımı" ya da "bike sharing" yazmak yeterli. Fakat bu özellik, kademeli olarak sunuluyor. İlerleyen günlerde tüm iOS kullanıcıları, bisiklet istasyonu bilgilerine erişebilecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
If you my star 1 yıl en beğenilen
İzmir’de bisiklet kiralama saatlik ücreti 3₺ öğrenci otobüs bileti 1.65₺ sonra neden insanlarda bisiklet kültürü oluşmuyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karamemis 1 yıl
VAAAV ..YAPMIŞLARMI SONUNDA ..YILLARDIR BU UYGULAMAYI BEKLİYORDUM..İYİ Kİ YAPMIŞLAR..OHH BE RAHATLADIM SABAH AKŞAM ŞÖYLE Bİ UYGULAMA YAPSALAR DİYODUM..ATOM U PARÇALAMAKTAN DAHA ÖNEMLİ ÇÜNKÜ..İŞİMİZ GÜCÜMÜZ BİTTİ BİSİKLETÇİ ARIYODUK SOKAK SOKAK..MAL LA BU İOS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Himm, guzelmis. Bizde de bu var.
play.google.com/...
Su islere yariyor :
* Bisiklet Yollari
* Bisiklet Tamircileri
* Bisiklet Dostu Isletmeler
* Kiralik Bisikletler
* Bisiklet Park Noktalari
* Tehlikeli Mazgallar
* Toplu Tasima Noktalari
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NakahNiyesuh 1 yıl
Apple Maps Türkiye'de oldukça kötü. Kullanmayı çok isterim ama gerçekten iyi çalışmıyordu, bu güncellemeyle bir umudum oldu belki güzelleştirmişlerdir arada bir deneyeyim bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 1 yıl
İBB'nin bisikletlerini de gösterse iyi olurmuş. Gerçi İstanbul'da bisiklet yolu yok...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 1 yıl AirSupport
Anadolu yakasında kartal- kaynarca arasında varda ne oluyor hocam. Bisiklet yolundan gidiyorsun bir bakıyorsun hanzonun biri gelmiş bisiklet yoluna araba park etmiş.sağından solundan zar zor geçmeye çalışıyorsun az ilerde çimenlerin üstünde yellediği mangalının başından bağırıyor;
-laa arabayı ciziyorsun.
Senin arabanın bisiklet yolunda ne işi var diyince
-koca adamsın pisikletle ne işin var.
Malesef durum bundan ibaret
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Backspace7 1 yıl
Apple haritalar bence önce komple kendini güncellemeli. Harita resimleri 7-8 sene önceki resimler. Yoolar değişiyor soka ve caddeler değişiyor bunlar apple haritalarda çok eski kalıyor. Oysaki apple haritaları kullanmayı gercekten seviyorum ama ne yazık ki güncelleme şart hemde çok acil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartal172 1 yıl Backspace7
Backspace7
Apple haritalar bence önce komple kendini güncellemeli. Harita resimleri 7-8 sene önceki resimler. Yoolar değişiyor soka ve caddeler değişiyor bunlar apple haritalarda çok eski kalıyor. Oysaki apple haritaları kullanmayı gercekten seviyorum ama ne yazık ki güncelleme şart hemde çok acil.

Adamlar global yani sadece bize göre çalışmıyorlar. Çünkü bizde önce binalar, sonra altyapı ve yollar yapılıyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 1 yıl
Apple haritalar nasıl güncelleniyor yeni ios versiyonu ile filan mı? Hiç marketten güncellediğimi hatırlamıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl ~Lion King~
Ön yüklü iOS servisleri gibi yeni özellik ve fonksiyonlar yeni iOS güncellemesiyle oluyor. Lakin sadece yeni lokasyon-ulaşım hatları gibi şeyler için sistem güncellemesine gerek yok sanırım. Şuan sadece lokasyon bazlı etiket olarak erkenden eklenmiş. Önümüzdeki iOS güncellemesinde kenara-köşeye bisiklet kiralamanın sembolünü ekleyerek daha rahat bir erişim sağlanacakmış.
Edit: Marketle ilgisi yok. Sanırım editörün yazımından dolayı yanlış anladınız. Haberin orjinali bu techcrunch.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 1 yıl
Konya dümdüz şehir, çoğu noktada bisiklet kiralama noktası da bulunuyor. Bisiklet yolları da yaygın. Güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 1 yıl
çevremde bir kaç yere kurulduğunu görüyorum yeni yeni ama ortalarda bisiklet yok sadece istasyon. açılsın ilk kullananlardan olurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
If you my star 1 yıl en beğenilen
İzmir’de bisiklet kiralama saatlik ücreti 3₺ öğrenci otobüs bileti 1.65₺ sonra neden insanlarda bisiklet kültürü oluşmuyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Gözler ekremi aradı ama yoktu acaba neredeydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1711 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
apple haritalar, bisiklet ve
10 etiket daha bisiklet istasyonu bisiklet paylaşımı uygulama haber Türkiye Gündemi Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş iPhone iPad iOS / OS X / tvOS / watchOS
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman 1 yıl iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor 1 yıl Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu 1 yıl Kripto para madenciliği yapan takvim uygulaması Mac App Store'dan kaldırıldı 1 yıl BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak 1 yıl YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi 1 yıl LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor 1 yıl 2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı 1 yıl Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı 1 yıl Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi 1 yıl İncehesap bilgisayar toplama sihirbazı ile istediğiniz sistemi hızlıca toplayın 1 yıl Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu 1 yıl Uçan otonom taksi Cora, Yeni Zelanda'da testlere başlıyor 1 yıl UBER'e trafikte über ceza 1 yıl Oppo F7, çentikli tasarım ve 25 MP ön kamerayla geliyor 1 yıl Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu 1 yıl MIT uçaklara yıldırım çarpmasını önleyecek sistem geliştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor Sonraki Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme 1 yıl Lenovo S5'in yeni teaser görseli telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl Snapdragon 660 yonga setli Asus ZenFone 5 Max göründü 1 yıl Aralarında Aras ve MNG'nin bulunduğu 9 kargo şirketine soruşturma açıldı 1 yıl Snapchat uygulamasına kullanıcıların tasarladığı AR Lensler eklenecek 1 yıl Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal 1 yıl Çiftlik Bank mağdurları, şirketin tesisini basarak hayvanlara el koymak istedi 1 yıl FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor 1 yıl Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi 1 yıl Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları 1 yıl Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak 1 yıl Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi 1 yıl Samsung Galaxy S9'da çentik olsaydı nasıl görünürdü? 1 yıl 7nm Threadripper işlemcisi 32 çekirdekli olabilir 1 yıl Xiaomi Mi 7, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 yıl Apple Music, 38 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 1 yıl Donald Trump emir çıkardı: Broadcom'un Qualcomm'u satın alması yasak! 1 yıl Samsung'un çılgın televizyonları: 8K ve yapay zeka 1 yıl Westworld mobil oyunu ön kayıtlara başladı 1 yıl Amazon'un patronu dakikada 230 bin, ayda 10 milyar dolar kazanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim