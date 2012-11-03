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Apple, Meksika'da iFone firmasına açtığı davayı kaybetti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple, 2009 yılında Meksika'da "iFone" adlı bir firmaya açtığı davayı kaybetti. Halihazırda bu ülkede mobil iletişim aygıtları ve video oyun cihazlarını kapsayan iki farklı sınıfta iPhone markasını tescilleyen Amerikan teknoloji devi, söz konusu davayı iFone'un 2003'te patentlediği isminin popüler akıllı telefon serisiyle olan okunuş benzerliği sebebiyle açmıştı. Bu markanın o dönemde aktif bir şekilde kullanılmadığını öne sürerek iFone için alınan patentin düşmesini talep eden Apple'ın isteği reddedildi.
Aralarında Microsoft'un da bulunduğu önemli iş ortakları olan iFone, iletişim sistemleri ve servisleri satan bir şirket. El Universal gazetesine konuşan iFone'un CEO'su Antonio Trevino, patentli markalarını savunmaya odaklandıkları için büyümelerinin durduğunu, fakat buna rağmen Meksika'da 100'ün üzerinde arama merkezi ve 400'den fazla çalışanları olduğunu dile getiren üst düzey yönetici, teknolojilerinin 100 milyonu aşkın kullanıcıya fayda sağladığını belirtti. Markalarını aktif bir şekilde kullandıklarını kanıtlayan iFone, yıllar önce aldıkları telekomünikasyon hizmetlerini kapsayan bu patent ile Apple'ın üçüncü iPhone marka başvurusunun reddedilmesine sebep oldu. 

iFone'un Apple ile olan yasal mücadelesi bu davayla son bulmayacak gibi görünüyor. Firmanın avukatı Eduardo Gallástegui, açtıkları karşı dava ile 2007'den beri Cupertino merkezli üreticinin iPhone markasıyla sattığı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin en az %40'ını ve hatta iPhone satışlarının durmasını talep ettiklerini ifade etti. Bugün ülkenin büyük operatörleriyle çıkışını yapan iPhone 5 satışlarının bu davadan etkilenip etkilenmeyeceği hususunda bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bu davanın da iFone lehine sonuçlanması halinde Apple, Meksika'da iPhone adıyla iletişim servisi sağlayan çözümler satamayabilir. Yine de durumun bu kademeye ulaşmadan iki firma arasındaki yasal mücadelenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılması bekleniyor.

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98620.html Yorum Yaz
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bilalyakut 7 yıl en beğenilen
benim anlamadigim,elmanin bu cesareti nereden geliyo?adamlar 2003 yilinda boyle isimlendirmisler.o yilda apple telefonundan bir iz varmiydi ki .kendilerinden daha once o ismi kullananlari dava ediyorlar,anlamiyorum.bu tur seyler soguttu beni apple'dan.steve jobs "telefon tutmayi ogrenin"dedigi zaman,maaslesef bende telefon tutmayi bilmeyenlerdendim.ama hemen ertesi gun gidip cok ucuzada olsa sattim apple marka telefonumu.gectim androide,rahatim,en azindan koskoca firmalarin ceolari,benim icin cocukca seyler soylemiyorlar.android 1 numara))
benim anlamadigim,elmanin bu cesareti nereden geliyo?adamlar 2003 yilinda boyle isimlendirmisler.o yilda apple telefonundan bir iz varmiydi ki .kendilerinden da...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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chaluri 7 yıl
Sabah uyandığımda ilk bu haberi gördüm. Afyonu patlamamış bir kişinin kahkahalarını dinledi millet. Çok iyi yaaa :):):):)
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OverClocK1ng 7 yıl
Ne çirkef şirketmiş şu Apple Allah'ım ya.
Ufak tefek şirketlerle bile uğraşıyor. Neymiş okunuşu iPhone a benziyormuş.
Gidip kıllık olsun diye Ayfon diye patent alacaksın ülkemizde. Sonra uğraşsın dursun. Onla bile uğraşır bunlar.
Intel de çok büyük şirket. Bizde de Intel Bilgisayar var. Hiç mahkemeye verdiğini falan görmedim yani...
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Public_Enemy 7 yıl
artık apple'ın açtığı davalarla ilgili haberler midemi bulandırmaya başladı.
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BlackeR 7 yıl
tamam elma nın ürünleri iyi, güzel ve de kazıktır fakat bu elma nın son derece aşağılık bir firma olmasına mani değil malesef.
peşin edit: hiç bir şeyin fanı değilim, etik olmayan herşeye karşıyım.
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FERFEROS 7 yıl
Biz duymaktan sıkıldık, adamlar dava açmaktan sıkılmadı.
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asdemre 7 yıl
Ne yani, benim babaannem leğene iLeğen diyor diye dava mı açacaksın Apple?
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doktormert 7 yıl
o değil ingiltere mahkemesi apple'ı samsungdan özür diletti hiç haber maber yapmadınız. gazetelerde bile yayınlanmış :S
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SystemApps 7 yıl
highgen
ulan ne gerizekalı bi firmadır bu eypıl gözünüz doysun be öhh

Adı üstünde iphone=idiot phone :)
Sen heralde smart phoneler ile karıştırdın ayfonu :)
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Yafoo 7 yıl SystemApps
SystemApps

highgen

ulan ne gerizekalı bi firmadır bu eypıl gözünüz doysun be öhh


Adı üstünde iphone=idiot phone :)

Sen heralde smart phoneler ile karıştırdın ayfonu :)


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Nerevarine 7 yıl SystemApps
SystemApps

highgen

ulan ne gerizekalı bi firmadır bu eypıl gözünüz doysun be öhh


Adı üstünde iphone=idiot phone :)

Sen heralde smart phoneler ile karıştırdın ayfonu :)

ingilizce öğretmenini anıyorum aşırı saçma bir benzetme olmuş.
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teramit 7 yıl
myhotyro
Adamlar Applea rakip bile değiller, kulvarları farklı. iPhonedan yıllar önce iFone ismini ülkelerinde tescillemişler, patentini almışlar. Buna rağmen Apple dava açıyor. Bu nasıl bir cürret, bu ne kadar çirkin ve iğrenç bir şeydir. Daha önce iPhone kullanmış ve halen iPad dahibi biri olarak utanıyorum. Verdiğim paralar haram olsun.

adam açmış haklı değil diye kaybetmiş dava açma masrafları ve uğraşıları boşa gitmiş bu apple ı ilgilendirir.apple şansını denemiş ve tutmamış o tarz firmaların işi bu bunlarla uğraşırlar, bu donanım haber tayfası neden rahatsız onu çözemedim.
bir anti-apple lık söz konusu holigan salak taraftarların beynin futbolla yemesi gibi rakip takıma ne olsa debelenip duruyorlar.
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fornaks 7 yıl
Apple'ın kendine gelip bu tarz şeylerle uğraşacağına tasarım ve yazılım problemleriyle uğraşması gerekiyor.
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