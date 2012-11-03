Apple, Meksika'da iFone firmasına açtığı davayı kaybetti





Apple, 2009 yılında Meksika'da "iFone" adlı bir firmaya açtığı davayı kaybetti. Halihazırda bu ülkede mobil iletişim aygıtları ve video oyun cihazlarını kapsayan iki farklı sınıfta iPhone markasını tescilleyen Amerikan teknoloji devi, söz konusu davayı iFone'un 2003'te patentlediği isminin popüler akıllı telefon serisiyle olan okunuş benzerliği sebebiyle açmıştı. Bu markanın o dönemde aktif bir şekilde kullanılmadığını öne sürerek iFone için alınan patentin düşmesini talep eden Apple'ın isteği reddedildi.

Aralarında Microsoft'un da bulunduğu önemli iş ortakları olan iFone, iletişim sistemleri ve servisleri satan bir şirket. El Universal gazetesine konuşan iFone'un CEO'su Antonio Trevino, patentli markalarını savunmaya odaklandıkları için büyümelerinin durduğunu, fakat buna rağmen Meksika'da 100'ün üzerinde arama merkezi ve 400'den fazla çalışanları olduğunu dile getiren üst düzey yönetici, teknolojilerinin 100 milyonu aşkın kullanıcıya fayda sağladığını belirtti. Markalarını aktif bir şekilde kullandıklarını kanıtlayan iFone, yıllar önce aldıkları telekomünikasyon hizmetlerini kapsayan bu patent ile Apple'ın üçüncü iPhone marka başvurusunun reddedilmesine sebep oldu.





iFone'un Apple ile olan yasal mücadelesi bu davayla son bulmayacak gibi görünüyor. Firmanın avukatı Eduardo Gallástegui, açtıkları karşı dava ile 2007'den beri Cupertino merkezli üreticinin iPhone markasıyla sattığı akıllı telefonlardan elde edilen gelirin en az %40'ını ve hatta iPhone satışlarının durmasını talep ettiklerini ifade etti. Bugün ülkenin büyük operatörleriyle çıkışını yapan iPhone 5 satışlarının bu davadan etkilenip etkilenmeyeceği hususunda bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak bu davanın da iFone lehine sonuçlanması halinde Apple, Meksika'da iPhone adıyla iletişim servisi sağlayan çözümler satamayabilir. Yine de durumun bu kademeye ulaşmadan iki firma arasındaki yasal mücadelenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılması bekleniyor.

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/98620.html