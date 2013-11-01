Apple, Microsoft ve Sony önderliğindeki Rockstar Konsorsiyumu'ndan Google'a şok suçlama

Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft ve Sony'den oluşan "Rockstar Konsorsiyumu", Google ile Android dünyasının önde gelen isimlerine patent ihlal davası açtı.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce Rockstar Konsorsiyumu hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. 2011 yılında iletişim ve bilgi alışverişi yöntemleri üzerine çözümler geliştiren Nortel, yaklaşık 6000 adet patentten oluşan patent portföyünü satma kararı almıştı. Aralarında Sony, Apple ve Microsoft'un bulunduğu sektörün dev isimleri başta Nortel'in kapısını tek başlarına çalsa da patent portföyünün yüksek değeri başta olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü konsorsiyum oluşturmaya yönelmiş; bu çerçevede Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft ve Sony "Rockstar Konsorsiyumu" olarak anılan konsorsiyumu kurmuştu. Yaşanan uzun soluklu yarıştan sonra Rockstar Konsorsiyumu, Nortel'in patent portföyünü 4,5 milyar dolara satın almayı başarmıştı. Google ise 900 milyon dolar teklifle başladığı yarışta teklifini 4,4 milyar dolara kadar yükseltmişti. Google, Nortel'in patentlerini satın alamadıktan kısa bir süre sonra ise 12,5 milyar dolara Motorola Mobility'yi satın almış; bazı uzmanlar bu satın alımın asıl sebebinin Motorola Mobility'nin elinde bulundurduğu devasa patent portföyü olduğunu iddia etmişti.

Rockstar Konsorsiyumu, Nortel'in patent portföyünü aldıktan sonra "fikri haklarımızı koruyacağız" diyerek sektördeki firmalara patent ihlal davası açabileceğinin sinyalini vermişti. Bugün ise bu açıklama Rockstar Konsorsiyumu'nun, başta Google olmak üzere Android dünyasının önemli isimlere açtığı patent davası ile hayat buldu.

Reuters'in haberine göre Rockstar Konsorsiyumu'nun resmi açıklamasında "Google'ın fikri hakları yasal zeminde lisanslamak yerini, ihlal etmeyi tercih ettiğini ve bu davranışı sürdürdüğü" belirtilirken; firmanın kendilerine ait 7 patenti ihlal ettiği ifade edildi. ABD Texas Bölge Mahkemesi'ne yapılan patent ihlal davasına konu olan ve Google'ın ihlal ettiği iddia edilen patentler, internette arama yapılan kelimelerle bağlantılı reklamların gösterilmesi konusuyla ilgili metotları konu alıyor.

Rockstar Konsorsiyum'unun Google dışında patent ihlali ettiklerini iddia ettiği diğer firmalar arasında Samsung, HTC ve Huawei bulunurken; konsorsiyum, adı geçen firmaların patentlerini ihlal etmesinden ötürü oluşan zararlarının firmalar tarafından karşılanmasını ve ihlallerinin sonlanmasını talep etmekte.

ABD Teksas Bölge Mahkemesi'nde görüşülecek olan davanın önümüzdeki zamanda ilk celsesinin yapılması bekleniyor.

http://www.reuters.com/article/2013/10/31/us-google-rockstar-lawsuit-idUSBRE99U1EN20131031