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Apple, Microsoft ve Sony önderliğindeki Rockstar Konsorsiyumu'ndan Google'a şok suçlama

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Apple, Microsoft ve Sony önderliğindeki Rockstar Konsorsiyumu'ndan Google'a şok suçlama

Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft ve Sony'den oluşan "Rockstar Konsorsiyumu", Google ile Android dünyasının önde gelen isimlerine patent ihlal davası açtı.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce Rockstar Konsorsiyumu hakkında kısaca bilgi vermekte fayda var. 2011 yılında iletişim ve bilgi alışverişi yöntemleri üzerine çözümler geliştiren Nortel, yaklaşık 6000 adet patentten oluşan patent portföyünü satma kararı almıştı. Aralarında Sony, Apple ve Microsoft'un bulunduğu sektörün dev isimleri başta Nortel'in kapısını tek başlarına çalsa da patent portföyünün yüksek değeri başta olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü  konsorsiyum oluşturmaya yönelmiş; bu çerçevede Apple, BlackBerry, Ericsson, Microsoft ve Sony "Rockstar Konsorsiyumu" olarak anılan konsorsiyumu kurmuştu. Yaşanan uzun soluklu yarıştan sonra Rockstar Konsorsiyumu, Nortel'in patent portföyünü 4,5 milyar dolara satın almayı başarmıştı. Google ise 900 milyon dolar teklifle başladığı yarışta teklifini 4,4 milyar dolara kadar yükseltmişti. Google, Nortel'in patentlerini satın alamadıktan kısa bir süre sonra ise 12,5 milyar dolara Motorola Mobility'yi satın almış; bazı uzmanlar bu satın alımın asıl sebebinin Motorola Mobility'nin elinde bulundurduğu devasa patent portföyü olduğunu iddia etmişti.

Rockstar Konsorsiyumu, Nortel'in patent portföyünü aldıktan sonra "fikri haklarımızı koruyacağız" diyerek sektördeki firmalara patent ihlal davası açabileceğinin sinyalini vermişti. Bugün ise bu açıklama Rockstar Konsorsiyumu'nun, başta Google olmak üzere Android dünyasının önemli isimlere açtığı patent davası ile hayat buldu.

Reuters'in haberine göre Rockstar Konsorsiyumu'nun resmi açıklamasında "Google'ın fikri hakları yasal zeminde lisanslamak yerini, ihlal etmeyi tercih ettiğini ve bu davranışı sürdürdüğü" belirtilirken; firmanın kendilerine ait 7 patenti ihlal ettiği ifade edildi. ABD Texas Bölge Mahkemesi'ne yapılan patent ihlal davasına konu olan ve Google'ın ihlal ettiği iddia edilen patentler, internette arama yapılan kelimelerle bağlantılı reklamların gösterilmesi konusuyla ilgili metotları konu alıyor.

Rockstar Konsorsiyum'unun Google dışında patent ihlali ettiklerini iddia ettiği diğer firmalar arasında Samsung, HTC ve Huawei bulunurken; konsorsiyum, adı geçen firmaların patentlerini ihlal etmesinden ötürü oluşan zararlarının firmalar tarafından karşılanmasını ve ihlallerinin sonlanmasını talep etmekte.

ABD Teksas Bölge Mahkemesi'nde görüşülecek olan davanın önümüzdeki zamanda ilk celsesinin yapılması bekleniyor.


http://www.reuters.com/article/2013/10/31/us-google-rockstar-lawsuit-idUSBRE99U1EN20131031 Yorum Yaz
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Crimson 5 yıl en beğenilen
keşke "konsorsiyum" yerine "birlik" sözcüğünü tercih etseydiniz de okurken ve anlarken sıkıntı çekmeseydik, ne de olsa ekonomi değil teknoloji forumlarındayız
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darkaura 5 yıl ÖmerAykol
bilmem haberiniz varmi dogada milyonlarca yildir kendiliginden var olan genlerin bile patentlerini almaya basladilar. biri gidip sizin vucudunuzda dogal olarak bulunan bir genin patentini aldigi icin diger saglik kuruluslari o alanda calisma yapamiyor. en son adini hatirlayamadim bir firma kansere neden olan bir kac genin patentini aldigi icin bu genler uzerinden kanser testi yapilamaz hale geldi. bu genler icin test hizmeti veren tum lablari dava ettiler. simdi bunun ilerlemeye hizmet ettigini soyliyebilirmisiniz. patent sistemi toptan kaldirilsin demiyorum. mevcut hali ile amacinin tam tersine hizmet ediyor, yeniden duzenlenmesi gerek diyorum. gercekden bulus yapip fikir uretenle, kopru basini tutmaya calisan deli dumrullarin birbirinden ayirt edilmeleri gerek.

ek not: ornekde verdigim sirketi hatirladim. Myriad Genetics. meme kanserine neden olan BRCA1 ve BRCA2 genleri patentledigi icin diger saglik kuruluslari bu genler uzerinde arastirma yapamiyorlar, bu genlerle iliskili tippi tedavide bulunamiyorlar, bu genleri kullanarak kanser testi yapamiyorlar. zaytung haberi gibi ama gercek.
bilmem haberiniz varmi dogada milyonlarca yildir kendiliginden var olan genlerin bile patentlerini almaya basladilar. biri gidip sizin vucudunuzda dogal olarak...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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General. 5 yıl
Google'nin neden Sony'ye Nexus cihaz ürettirmediği şimdi belli oldu
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knnolg 5 yıl
bu kavgalar asla son bulmaz bir türlü paylaşmayı izin almayı beceremeyecekler
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Jlozde 5 yıl
"İnternette arama yapılan kelimelerle bağlantılı reklamların gösterilmesi" konulu patent davasını kaybederse Google mobil platformda inanılmaz bir darbe yer ve zarara uğrar.
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OverClocK1ng 5 yıl
Al işte. Patente bak. Bu patenti veren hakimi ne yapmak lazım...
Yahu. İnternet'te aradığın kelime ile ilgili reklam gösterme için patent mi olur.
Adam İnternet'te binek otomobil arıyorsa, adama tatil tur reklamları gösterilecek değil ya.
Allah Allah ya. Teknoloji böyle saçma şeyler yüzünden gelişmiyor.
Uyuz oluyorum.
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JoeyBane 5 yıl
''Google'ın ihlal ettiği iddia edilen patentler, internette arama yapılan kelimelerle bağlantılı reklamların gösterilmesi konusuyla ilgili metotları konu alıyor.''
Artık basit konularda bile patent davaları da arttı ama vurdumduymaz tavırlar devam ediyor.
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kudret1984 5 yıl
darkaura
bilmem haberiniz varmi dogada milyonlarca yildir kendiliginden var olan genlerin bile patentlerini almaya basladilar. biri gidip sizin vucudunuzda dogal olarak bulunan bir genin patentini aldigi icin diger saglik kuruluslari o alanda calisma yapamiyor. en son adini hatirlayamadim bir firma kansere neden olan bir kac genin patentini aldigi icin bu genler uzerinden kanser testi yapilamaz hale geldi. bu genler icin test hizmeti veren tum lablari dava ettiler. simdi bunun ilerlemeye hizmet ettigini soyliyebilirmisiniz. patent sistemi toptan kaldirilsin demiyorum. mevcut hali ile amacinin tam tersine hizmet ediyor, yeniden duzenlenmesi gerek diyorum. gercekden bulus yapip fikir uretenle, kopru basini tutmaya calisan deli dumrullarin birbirinden ayirt edilmeleri gerek. ek not: ornekde verdigim sirketi hatirladim. Myriad Genetics. meme kanserine neden olan BRCA1 ve BRCA2 genleri patentledigi icin diger saglik kuruluslari bu genler uzerinde arastirma yapamiyorlar, bu genlerle iliskili tippi tedavide bulunamiyorlar, bu genleri kullanarak kanser testi yapamiyorlar. zaytung haberi gibi ama gercek.

Çok güzel bir bilgi paylaşımında bulunmuşsun doğru myriad bunu patentini aldı fakat aldığı patent mahkeme tarafından kısmi olarak iptal edildi. Doğada kendiliğinden var olan, tespit edilmiş bir şey patentlenemez, yani kendi yaratmadığı için insan vucudundaki o gen patentlenmedi. Kendi labaratuar ortamında ürettiği ürettiği sentetik gen (cDNA) patentlendi.
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darkaura 5 yıl kudret1984
kudret1984

Çok güzel bir bilgi paylaşımında bulunmuşsun doğru myriad bunu patentini aldı fakat aldığı patent mahkeme tarafından kısmi olarak iptal edildi. Doğada kendiliğinden var olan, tespit edilmiş bir şey patentlenemez, yani kendi yaratmadığı için insan vucudundaki o gen patentlenmedi. Kendi labaratuar ortamında ürettiği ürettiği sentetik gen (cDNA) patentlendi.

evet en sonunda akli selim hakim gelmis ve mahkeme patentleri iptal etmis. bu karara ragmen myriadin bu genlere bakarak kanser yapan 5 tane labi dava ettigine dair haberler geliyor. neyse olay myriadin ne yaptigi yapmadigi degil. sirket bilancosunun kar hanesindeki %1 artisi insan hayatinin uzerinde gorenler her zaman olacaktir. olay gen gibi somut elle tutulur net bir konuda bile patent kanunlarinin bu kadar muallak kalmasi, birilerinin kanunlardaki aciklari kullanarak rant sagliyabilmesi, gelismeyi ilerlemeyi yavaslatabilmesi. bide is yazilim gibi soyut saf fikre dayanan bir nokta olunca isler iste tamda bugun bulundugumuz noktaya geliyor. patent kanunlarinin buna uygun olarak elden gecirip duzeltilmesi gerek.

not: myriadin calismasini tam incelemedim. kansere neden olan mutasyona ugramis genlerin sentetiginin yapilmasinin ne gibi espirisi olabilir o kisim aklima yatmadi. kaldiki sentetigi yapilsa bile orjinalinin kopyasi olur. yeni bir sey degil. burda olay myriad bu genler uzerinde calisma yapilmasina engel oluyor, kanser testeleri yapilmasina musade etmiyor, kanser test yapanlari dava ediyor. sanki insan vucudundaki o genler kendi fikri mulkuymus gibi.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Oha
apple, sony, microsoft, BlackBerry, ericcson
Vs
Google, samsung , htc, huawei
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esenkaya20 5 yıl
sony kaşınıyor gibime geldi
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okan_cehapelioglu 5 yıl
işin içinde sony'de varsa bedelini ağır öder tüm ürettiği telefonlar android
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Turkforce 5 yıl
internette arama yapılan kelimelerle bağlantılı reklamların gösterilmesi

Her seferinde aynı mesajı yazmaktan sıkıldım. Sorun patent başvurusu yapıp alanda değil, böyle aptalca şeylere patent veren kurumlarda.
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kımyasal 5 yıl
2. dünya savaşında iki kutup vardı.Bu senaryo sanki şirket bazlı bir yapıya bürünmüş gibi.Artık ekonomi savaşları diyebiliriz,ülkeler hikaye kalır yanlarında.
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corwen 5 yıl
Hiç birinin cümrü yetmez google bu saatten sonra durdurulamaz :))
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akgun2347 5 yıl
hawloo
İşin içinde bir Nokia yok. Gerçi onun patentlerini de yiyorlar HTC başta Google ikinci sırada olmak üzere.

microsof nokianın patentlerini ve şirketi satın aldı mobil bölümü artık nokia yok lumia var
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