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Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor

Apple'ın çevrimiçi müzik hizmeti Music'in Android platformundaki versiyonu, yeni güncelleme ile müzik listelerini hafıza kartına aktarma ve çevrimdışı dinleme özelliğini kazanıyor.
3 yıl
5,2b
1
3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor


Apple'ın Android tarafındaki ilk içerik uygulaması olan Apple Music, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Uygulamada uzun süredir beklenen hafıza kartı desteği, 0.9.5 güncellemesi ile Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Müzik listelerinin hafıza kartına kaydedilerek, çevrimdışı olarak dinlenebilmesi farklı hizmetlerde mevcuttu. Apple Music de rekabette geri kalmadı ve bu eksikliği gidermiş oldu. Güncellemede kart desteği yanında Beats 1 yapımlarının tam rehberi ve My Music kısmında besteciye göre gezinti imkanı da sunuluyor. 


Apple Music, 10 milyondan fazla ücretli kullanıcısı ile artık sektörün devlerinden birisi. Her ne kadar halen ülkemizde faaliyette olmasa da, kullanıcı sayısını hızla artırıyor ve yıl sonuna kadar sektörde en fazla ücretli kullanıcıya sahip çevrimiçi müzik hizmeti olması bekleniyor. 


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Pi 3 yıl
Bosver eypili falan da. Bu spotifyden falan muzik indirme yok mu acaba?
1 Yanıt Yanıtla
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KuvvetMira27 3 yıl Pi
eren15935
Bosver eypili falan da. Bu spotifyden falan muzik indirme yok mu acaba?

Var zaten çevrimdışı modu
1 Yanıt Yanıtla
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