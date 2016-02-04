Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor





Apple'ın Android tarafındaki ilk içerik uygulaması olan Apple Music, yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor. Uygulamada uzun süredir beklenen hafıza kartı desteği, 0.9.5 güncellemesi ile Android kullanıcılarına sunulmaya başlandı.





Müzik listelerinin hafıza kartına kaydedilerek, çevrimdışı olarak dinlenebilmesi farklı hizmetlerde mevcuttu. Apple Music de rekabette geri kalmadı ve bu eksikliği gidermiş oldu. Güncellemede kart desteği yanında Beats 1 yapımlarının tam rehberi ve My Music kısmında besteciye göre gezinti imkanı da sunuluyor.









Apple Music, 10 milyondan fazla ücretli kullanıcısı ile artık sektörün devlerinden birisi. Her ne kadar halen ülkemizde faaliyette olmasa da, kullanıcı sayısını hızla artırıyor ve yıl sonuna kadar sektörde en fazla ücretli kullanıcıya sahip çevrimiçi müzik hizmeti olması bekleniyor.



