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Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı

Apple Music, çevrimiçi müzik dinleme alanındaki rakiplerini tehdit etmeye devam ediyor. Bu alandaki en büyük isim olan Spotify’ın altı yılda ulaştığı başarıya Apple Music altı ayda ulaştı.
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı
Apple’ın çevirim içi müzik servisi Apple Music, hem Android hem de iOS platformunda yer alıyor oluşu ile ilgi uyandırmıştı. Spotify, Deezer gibi bu alandaki eski oyuncular için çok ciddi bir rakip olan servis, yayınlandıktan sadece altı ay sonra 10 Milyon Premium kullanıcı sayısını yakaladı.

Spotify’ın altı yılda elde ettiği 20 Milyon ücretli abonelik rakamı düşünüldüğünde Apple’ın rakiplerini alt etmesinin çok uzun sürmeyeceği açık görünüyor. An itibariyle 100’den fazla ülkede yer alan Apple Music, bu rakama karşın Spotify kadar geniş bir coğrafyaya hükmetmiyor ne yazık ki. Mesela ülkemizde henüz gerekli anlaşmalar sağlanamadığı için hizmet sunulmaya başlanabilmiş değil. Buna rağmen elde edilen 10 Milyon abone gerçekten önemli.

Analistler 2017 yılına kadar Apple Music hizmetinin alanındaki lider servis olacağını iddia ediyor. Nielsen Music verilerine göre çevrimiçi müziğe ilgi 2014 yılında %50’den fazla artarken, lisanslı albüm indirme oranları %9 düşüş gösterdi. 2014’te çevirim içi olarak dinlenen parça sayısı ise 164 milyarın üzerinde.

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alperenxx 3 yıl en beğenilen Niklaus1864
Niklaus1864
Açıkçası spotifyin ücretsiz çok berbat bir şarkı dinliyorsun hemen reklam giriyor araya.Eğer iPhone kullansaydım Apple Music kullanmak isterdim.

spotfyde ücretside reklam var diyorsunuz.iphonunuz olsa apple music kullanırım diyorsunuz apple size bedava mı verecek acaba.spotifyede para verirseniz reklamsız daha kaliteli şarkı dinlersiniz.
Niklaus1864Açıkçası spotifyin ücretsiz çok berbat bir şarkı dinliyorsun hemen reklam giriyor araya.Eğer iPhone kullansaydım Apple Music kullan...
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Lazeran 3 yıl
2 serviside kullandım şimdilik kesinlikle spotify. bir kere çok büyük bir listeleme ve şarkı keşfetme farkı var spotify'ın. apple music şimdilik bu yönden çok eksik. spotifyda binlerce liste var ayrıca herkez kendi listesini oluşturup başkalarla paylaşabiliyor. listeler ismine uygun şarkılara sahip gerçekten çok profesyonel bir şekilde oluşturulmuşlar.
ayrıca diyelim ki o dönem spotify çok kullanmıyorsunuz ve para vermek istemiyorsunu direk premium kapatılıp free olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. reklamlar abartıldığı gibi çok fazla değil hatta bence az bile. bu şekilde nasıl hizmet vermeye devam edebiliyorlar merak ediyorum. çoğu radyo emin olun spotifydan 2 kat daha fazla reklam veriyordur.
ayrıca reklamlar 30sn bazen 1dk gerçekten buna bile karşı çıkanlar cidden garip. aynı adam arabada 15dk reklam dinliyor hiç laf etmeden.
son olarak spotify şimdilik apple müziğe göre aşırı ucuz 10TL ile 10dolar arasında ciddi bir fark var
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UltraFast 3 yıl Lazeran
Lazeran

2 serviside kullandım şimdilik kesinlikle spotify. bir kere çok büyük bir listeleme ve şarkı keşfetme farkı var spotify'ın. apple music şimdilik bu yönden çok eksik. spotifyda binlerce liste var ayrıca herkez kendi listesini oluşturup başkalarla paylaşabiliyor. listeler ismine uygun şarkılara sahip gerçekten çok profesyonel bir şekilde oluşturulmuşlar.

ayrıca diyelim ki o dönem spotify çok kullanmıyorsunuz ve para vermek istemiyorsunu direk premium kapatılıp free olarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. reklamlar abartıldığı gibi çok fazla değil hatta bence az bile. bu şekilde nasıl hizmet vermeye devam edebiliyorlar merak ediyorum. çoğu radyo emin olun spotifydan 2 kat daha fazla reklam veriyordur.

ayrıca reklamlar 30sn bazen 1dk gerçekten buna bile karşı çıkanlar cidden garip. aynı adam arabada 15dk reklam dinliyor hiç laf etmeden.

son olarak spotify şimdilik apple müziğe göre aşırı ucuz 10TL ile 10dolar arasında ciddi bir fark var

Şarkı keşfetme konusunda yanlışınız var. Apple in algoritmaları bu konuda daha iyi çalışıyor.

Bizzat spotify ve apple music kullanmış birisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca tüm otoriteler parçaya benzer şarkılar çalma algoritmasının apple musicte daha iyi olduğunu söylüyorlar.

Apple music TR ye geldiğinde fiyatı muhtemelen 10 TL. olur. Ben şu an 10 Euro veriyorum mesela. Ama euro kazanıyorum o ayrı.
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kadirirdem 3 yıl
tebrik etmek lazım ama ben ikisinide kullanmıyorum...
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kule_genclik 3 yıl
spotify da ios (ipad) android arasinda (ikiside ucretsiz iken) fark var.
iphone um olmadigi icin bilemiyorum telefonda nasil.
liste yapmisim ornegin , ios spotify da istedigim sarkiyi calmama izin verirken android de sadece karisik calmama izin veriyor.
ayrica android spotify da bariz sekilde daha fazla reklam var.

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BekirTemel 3 yıl
Apple tebrik edilmeyi hak ediyor başka açıklaması olamaz.
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tayox06 3 yıl
3 aylığına 1 liradan spotify aldım.Gayet memnunum.Apple music de aynısını sunacak.Belki daha fazla şarkı olur sadece.O da değiştirmeye gerek bir sebep değil.
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Master_Evil 3 yıl
apple'ın kendi sistemi varken bende spotify kullanmazdım
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simbolmina 3 yıl
umut_baris
Spotify batar benden söylemesi. Umarım da öyle olur. Arayüzü, reklamları çıldırtıyor.

Bu düşmanlık neden anlamadım? Size ücretsiz premium sevis vermediklerinden mi? Gayet güzel servisleri, geniş bir arşivi ve epey yetenekli bir yazılımı var. Bölgesel fiyatlandırma da yapıyor. Yarın apple müzik gelip size reklamsız müzik dinletir, bir de premium servis için 40 lira isterse bu beddualarınızın karşılığını alırsınız umarım.
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Team McLaren 3 yıl
Türkiye'ye de açsın da bizde kullanalım, Spotify'ın Android uygulaması çok da stabil çalışmıyor.
Çalışsa idi eğer sırf Apple tekelliğini desteklememek adına Spotify'a devam ederdim, o da ayrı.
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Niklaus1864 3 yıl Team McLaren
Team McLaren
Türkiye'ye de açsın da bizde kullanalım, Spotify'ın Android uygulaması çok da stabil çalışmıyor.
Çalışsa idi eğer sırf Apple tekelliğini desteklememek adına Spotify'a devam ederdim, o da ayrı.

Hocam ağzınla bin yaşa tam demek istedimlerimi demişsin.
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SERDARbdrm 3 yıl
Spotify dan önce bi şarkıya 2/3 lira veriyorduk itunes da. Şimdi milyonlarca albüm ve listeye aylık 10 lira bile vermiyoruz. Spotify sıkıştırmasa apple music olmazdı zaten. Çok yaşa spotify :)
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alemburda34 3 yıl
Hala söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim geçici başarı. Spotify benim gözümde hala en iyisi. Hele ki fiyatları tartışılmaz.
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St Batuhan 3 yıl
Başlık ve içerik ayrı. Tamam başarı var da 6 ayda elde edilen 10m iken spotify için 20m olduğu yazılmış. Aynı başarıya ulaştı diye kıstasa girme yolu bu olmaz sanırım.
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esmerbuyucu 3 yıl St Batuhan
St Batuhan
Başlık ve içerik ayrı. Tamam başarı var da 6 ayda elde edilen 10m iken spotify için 20m olduğu yazılmış. Aynı başarıya ulaştı diye kıstasa girme yolu bu olmaz sanırım.

Apple Music dinleyenler gökten zeblinle inmedi ya Spotify kullananlar geçiş yaptı.
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