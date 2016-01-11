Apple Music, altı ayda Spotify’ın altı yıllık başarısını yakaladı

Apple’ın çevirim içi müzik servisi Apple Music, hem Android hem de iOS platformunda yer alıyor oluşu ile ilgi uyandırmıştı. Spotify, Deezer gibi bu alandaki eski oyuncular için çok ciddi bir rakip olan servis, yayınlandıktan sadece altı ay sonra 10 Milyon Premium kullanıcı sayısını yakaladı.

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Spotify’ın altı yılda elde ettiği 20 Milyon ücretli abonelik rakamı düşünüldüğünde Apple’ın rakiplerini alt etmesinin çok uzun sürmeyeceği açık görünüyor. An itibariyle 100’den fazla ülkede yer alan Apple Music, bu rakama karşın Spotify kadar geniş bir coğrafyaya hükmetmiyor ne yazık ki. Mesela ülkemizde henüz gerekli anlaşmalar sağlanamadığı için hizmet sunulmaya başlanabilmiş değil. Buna rağmen elde edilen 10 Milyon abone gerçekten önemli.Analistler 2017 yılına kadar Apple Music hizmetinin alanındaki lider servis olacağını iddia ediyor. Nielsen Music verilerine göre çevrimiçi müziğe ilgi 2014 yılında %50’den fazla artarken, lisanslı albüm indirme oranları %9 düşüş gösterdi. 2014’te çevirim içi olarak dinlenen parça sayısı ise 164 milyarın üzerinde.