Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor

Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve kendinizi Google Play Müzik ve Spotify ile sınırlı sanıyorsanız artık Google'ın araç içi platformu Android Auto üzerinden Apple Music'i dinleyebilmenizin mümkün olduğunu belirtelim. Apple geçen ay test etmeye başladığı hizmete sunduğunu açıkladı.

Apple, YouTube'dan hızlı davrandı

Bu gelişme aynı zamanda CarPlay ile herşeyi ele geçirmeye çaışan Apple'ın bir şekilde YouTube Music'i yenerek Apple Music hizmetini Android Auto'ya eklediği anlamına geliyor. Zira arama devi YouTube Music'in otomobiller için optimize edilmiş halinin yakında yayınlanacağını açıklamıştı. Ayrıca Google iOS 12'nin piyasya sürülmesinden sonra Google Haritalar özelliğini CarPlay'e taşıma konusunda hızlı davranmıştı. Ancak aynı hızı YouTube Music konsunda gösteremediğini söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2018/09/20/apple-music-on-android-auto/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Apple, Android'in bazı kolaylıklarını da, Apple Music'e iOS'ta bulunmayandesteğini de ekledi. Android platformundaki yenigüncellemesi, artıkyazarak arama yapabilmenize de olanak sağlıyor. Ayrıca bu ayın başlarında iOS'ta aktif olande Android uygulamasına gelmiş durumda.