Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor

Teknoloji Editörü
Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve kendinizi Google Play Müzik ve Spotify ile sınırlı sanıyorsanız artık Google'ın araç içi platformu Android Auto üzerinden Apple Music'i dinleyebilmenizin mümkün olduğunu belirtelim. Apple geçen ay test etmeye başladığı hizmete sunduğunu açıkladı.
Apple, YouTube'dan hızlı davrandı
Bu gelişme aynı zamanda CarPlay ile herşeyi ele geçirmeye çaışan Apple'ın bir şekilde YouTube Music'i yenerek Apple Music hizmetini Android Auto'ya eklediği anlamına geliyor. Zira arama devi YouTube Music'in otomobiller için optimize edilmiş halinin yakında yayınlanacağını açıklamıştı. Ayrıca Google iOS 12'nin piyasya sürülmesinden sonra Google Haritalar özelliğini CarPlay'e taşıma konusunda hızlı davranmıştı. Ancak aynı hızı YouTube Music konsunda gösteremediğini söyleyebiliriz.Apple, Android'in bazı kolaylıklarını da göz ardı etmeyerek, Apple Music'e iOS'ta bulunmayan microSD kart desteğini de ekledi. Android platformundaki yeni Apple Music güncellemesi, artık şarkı sözlerini yazarak arama yapabilmenize de olanak sağlıyor. Ayrıca bu ayın başlarında iOS'ta aktif olan gelişmiş sanatçı görünümü de Android uygulamasına gelmiş durumda.
https://www.engadget.com/2018/09/20/apple-music-on-android-auto/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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