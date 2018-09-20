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Apple Music artık Android Auto'da çalışıyor

Apple Music'in Android versiyonu güncellendi ve bu güncellemenin en dikkat çeken tarafı ise YouTube Müzik'e çalım atan Apple Music'in artık Android Auto ile çalışabiliyor olması.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer bir Android kullanıcısıysanız ve kendinizi Google Play Müzik ve Spotify ile sınırlı sanıyorsanız artık Google'ın araç içi platformu Android Auto üzerinden Apple Music'i dinleyebilmenizin mümkün olduğunu belirtelim. Apple geçen ay test etmeye başladığı hizmete sunduğunu açıkladı.

Apple, YouTube'dan hızlı davrandı

Bu gelişme aynı zamanda CarPlay ile herşeyi ele geçirmeye çaışan Apple'ın bir şekilde YouTube Music'i yenerek Apple Music hizmetini Android Auto'ya eklediği anlamına geliyor. Zira arama devi YouTube Music'in otomobiller için optimize edilmiş halinin yakında yayınlanacağını açıklamıştı. Ayrıca Google iOS 12'nin piyasya sürülmesinden sonra Google Haritalar özelliğini CarPlay'e taşıma konusunda hızlı davranmıştı. Ancak aynı hızı YouTube Music konsunda gösteremediğini söyleyebiliriz.
Apple, Android'in bazı kolaylıklarını da göz ardı etmeyerek, Apple Music'e iOS'ta bulunmayan microSD kart desteğini de ekledi. Android platformundaki yeni Apple Music güncellemesi, artık şarkı sözlerini yazarak arama yapabilmenize de olanak sağlıyor. Ayrıca bu ayın başlarında iOS'ta aktif olan gelişmiş sanatçı görünümü de Android uygulamasına gelmiş durumda.

https://www.engadget.com/2018/09/20/apple-music-on-android-auto/ Yorum Yaz
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lazloo 7 ay
Fakirler sizi
Apple Müzik kullanıyorum.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay lazloo
Eski Samsung Fanboyu idin. Apple konusunda Apple severlere saydırıyordun ne ara döndün


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alemburda34 8 ay
Spotify candır gerisi heyecandır. Adamlar yapmış dedirtiyor.
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marsk35 8 ay
Spotify kullanın arkadaşlar hangi cihazda olursanız olun kalite aynı her platformada aynı ilk çıktığından beri tüm araçlarda kullanılıyor...
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dr20mouse 8 ay
Android'de Spotify kullanın.
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Whippoorwill 7 ay
Android'de Apple Music kullanıyorum.
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Guest-1F9BF2C01 7 ay dr20mouse
Her platformda Spotify en iyisi bence
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Justs 8 ay
Haberde brineyimin resmini görünce çok mutlu oldum. Britney aşkımmmm
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