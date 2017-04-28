Apple Music artık Musical.ly ile birlikte kullanılabiliyor





Apple Music hitap ettiği kitleyi genişletecek bir anlaşmaya imza attı. Platform, bugünden itibaren dünyanın dört bir yanından kullanıcılara sahip olan Musical.ly ile birlikte kullanılabilecek. Musical.ly, içeriği bakımından eşi benzeri görülmemiş bir uygulama. Uygulama kullanıcılarına kendi müzik videolarını yaratabilme, paylaşabilme ve başkalarının videolarını izleyebilme imkanı sunuyor. En fazla 15 saniye uzunluğunda olan müzik videolarında var olan şarkılar da kullanılabiliyor. İşlevselliği bakımından Musical.ly, müzik videoları için özelleştirilmiş Vine’a benzetilebilir.

Apple Music bu anlaşma ile Musical.ly’de kullanılacak olan müziklerin sağlayıcılığını yapmayı kabul etti. Kullanıcılar artık uygulama üzerinden Apple Music’e bağlanabilecekler ve uygulama içerisindeki herhangi bir müziği dinleyebilecekler. Anlaşmayla hem Apple Music’in, hem de Musical.ly’nin kullanıcı sayısı ve gelirinin yükseltilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz sene Musical.ly’nin 100 milyondan daha fazla kullanıcısı olduğu biliniyor.

https://www.recode.net/2017/4/27/15463286/musical-ly-apple-music