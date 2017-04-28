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Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu

Büyük boyutlu ve hantal uygulamaların Lite adı verilen kırpılmış sürümlerini daha sık görür olduk. Facebook, ana uygulamadan sonra sohbet uygulamasına da Lite sürümünü getirdi.
2 yıl
2,4b
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14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Messenger Lite global kullanıma sunuldu

Yıllar içerisinde mobil uygulamaların aldığı yol gerçekten şaşırtıcı. Bir dönem 3-5MB gibi uygulama boyutları büyük gibi görünürken şimdi özellikle oyunlarda GB seviyelerini aşmış durumdayız. Uygulama boyutları arttıkça sisteme olan yükü ve veri tüketimi de artıyor. Gelişmekte olan ülke kullanıcıları için dezavantaj olan bu durumu ortadan kaldırmak için farklı çözümler ortaya çıkıyor.

Küçüldü 

Facebook Messenger uygulaması bilindiği üzere oldukça büyük boyutlara sahip. Kotalı veya yavaş interneti olan kullanıcılar için indirme konusu sıkıntı oluşturuyor. Elbette büyük bileşenlerin veri tüketimi de arttığı için kullanıcılar adeta çapraz ateş altına alınmış oluyor. Firma bunun önüne geçebilmek için bir süre önce Facebook Messenger Lite adında daha küçük boyutlara sahip, sistemi daha az yoran ve daha az veri harcayan bir uygulama geliştirmişti.

Android tarafında 55MB boyutlara sahip olan iletişim uygulaması için kolları sıvayan firma boyutları 10MB seviyesine kadar çekmeyi başardı. Geçen yıl sonunda belirli ülkelerde kullanıma sunulan Messenger Lite uygulaması bu hafta itibariyle global olarak erişime açıldı.

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Orijinal Messenger uygulamasındaki metin, fotoğraf ve video gönderim özelliklerini barındıran Lite sürümü ayrıca sticker desteğine de sahip. Logo ise beyaz üzerine mavi olarak elden geçirilmiş. Bileşenlerin küçülmesi ile veri tüketiminde de tasarruf elde edileceği ifade ediliyor.

Messenger uygulaması, gelişmekte olan ülke pazarlarında kardeş uygulama WhatsApp’a karşı mücadele veriyor. Daha küçük boyutlara sahip ve daha az veri harcayan WhatsApp, haliyle daha çok tercih ediliyor. Bu bakımdan firma Messenger Lite uygulamasını geliştirme ihtiyacı hissetti.

 

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wustti 2 yıl en beğenilen
Facebook uygulamaları telefonun şarjını aşırı derecede sömürüyor. facebook lite vardı konuşmalarımı dinlediğinden şüphelendim sildim. konuştuğum bi şeyle alakalı reklam çıkmıştı karşıma. facebook messenger ise kullanmamama rağmen bataryamın %20sini kullanmış hemen onu da sildim. facebook a tarayıcıdan giriyorum.
Facebook uygulamaları telefonun şarjını aşırı derecede sömürüyor. facebook lite vardı konuşmalarımı dinlediğinden şüphelendim sildim. konuştuğum bi şeyle alakal...
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Niklaus1864 2 yıl
Safariden facebook'a giriyordum, mesajları görmem için illa messenger kur diyor.Bende mobilde kullanmamaya karar verdim :D
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kadirirdem 2 yıl
Messenger zaten Facebook'un dayatması Lite olacağına düşük özellikli telefonlar için direk Facebook uygulaması üzerinden konuşulsa olmaz mı ? Olmaz para yiyecek Mark bey oradan.
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GunslingeR085 2 yıl
Şu messenger tam bir saçmalık. Normal browser'den girince mesajları aktif etsin, bu uygulamaya gerek kalmaz. Tamamen ticari amaçla yapılmış bir uygulama. Üstelik bunu kullanacağıma gider facebook lite kullanırım daha iyi.
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likeablex 2 yıl
Niye illa messenger olacak diye diretiyor ki? Şimdi de lite sürümü çıkarmış.
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gageracer 2 yıl likeablex
Di mi?Madem FB Lite var,bi de bu var.Direk FB Süper diye birşey yap 2 uygulama da olsun.
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axaxa 2 yıl
Gına gelmişti her hafta facebook+messenger 700-800 mb güncelleme gelmesi artı telefonları yavaşlatması,kullanmadığımız bir çok özellik eklenmesi belki bu uygulama işe yarar.
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wustti 2 yıl en beğenilen
Facebook uygulamaları telefonun şarjını aşırı derecede sömürüyor. facebook lite vardı konuşmalarımı dinlediğinden şüphelendim sildim. konuştuğum bi şeyle alakalı reklam çıkmıştı karşıma. facebook messenger ise kullanmamama rağmen bataryamın %20sini kullanmış hemen onu da sildim. facebook a tarayıcıdan giriyorum.
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gageracer 2 yıl wustti
Bunun benzerini Google da yapıyor.Normalde 2 gün gitmesi gereken pil, bazen bir günde bitiyor.Yatan telefonu açıp tüketime bakınca "Android OS".Wifi den birşeyler yolluyor.Açık kaynaklı bir OS lazım bize.
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Hasegawa 2 yıl
Firefox kullaniyorum, FB + Messenger'in harcadiginin dortte biri ram harcamiyor. Ekran kapali iken calisan Youtube videolari da ekstrasi.
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tekin-71 2 yıl
sade ve stabil olmuş normal messenger i hemen sildim
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damn2u 2 yıl
Sadece mesajlaşma uygulamasıyken janjanlı saçma sapan bir şey oldu çıktı. Ben bile girdiğimde burası ne böyle diyorum, yaşlı kesim için ne kadar can sıkıcıdır kim bilir.
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gageracer 2 yıl
55 mb bile tartışılır.Ram kullanımı facebook prorgramlarının inanılmaz hala.Lite,Super Lite,Turbo Lite diye gider bu iş.
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Fx_57,5 2 yıl
appstore?
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