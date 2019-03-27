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Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi

Sensor Tower'ın yeni verilerine göre Apple Music, 40 milyondan fazla Android cihaza yüklendi. Apple'ın müzik dinleme hizmeti Android platformunda yükselişe geçmiş durumda.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, 2015'te kendi müzik dinleme servisini Android platformuna getireceğini açıkladığında herkes şaşırmıştı. Zira şirketin Apple Music gibi hizmetlerini rakip platformlara taşıması çok nadir görülen bir durum. Ancak Apple'ın mümkün olduğunca çok müşteri çekmek isteyeceği göz önüne alındığında son derece mantıklı bir hamle olduğu söylenebilir.
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Cupertinolu teknoloji devi bu kararının karşılığını almış gibi görünüyor. Zira Sensor Tower'ın son rakamlarına göre Apple Music bugüne kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi. Yayınlanan veriler, son yıllarda Android platformunda düşüşe geçen Apple Music'in tekrar popülerlik kazanmayı başardığını gösteriyor.

Pazar lideri Spotify

Apple'ın müzik dinleme hizmeti şu anda İsveçli rakibi Spotify'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte Apple Music'in iOS cihazlarda önceden yüklü olarak gelme gibi bir avantajı var. Bu da kullanıcıların hizmete kaydolmasını kolaylaştırıyor.

https://www.appleworld.today/blog/2019/3/26/apple-music-installed-on-40-million-android-devices Yorum Yaz
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MHEC 1 ay
Ben soundcloud kullanıyorum kafam rahat
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AirSupport 1 ay
 Music Ses kalitesi olarak bariz daha iyi fakat tasarım olsun kullanım kolaylığı olsun listeler olsun Spotify burada daha ağır basıyor. Üstelik Spotify TV, PS, Xbox, PC gibi imkanları çok daha rahat.  Music daha PC’de hantal ve leş.
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seyhmus21 1 ay
Bir sıralama yaparsak
1 Spotify
2 Apple Music
3 Tidal hifi
4 Deezer Hifi
Spotify ses kalitesi çok iyi olmasa da diğer yönleriyle ağır basıyor
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The Hollow 1 ay
Tam da şu anda Apple Music'i deniyorum. Hiç fena değil. Spotify kullanılabilirlik açısından daha iyi. Birkaç aydır ana hizmetim olan TIDAL HiFi'ı ise her konuda çok kaliteli buluyorum. Masaüstü & Mobil ikisinde de Master (FLAC) kalitesini sunuyor. Tek kötü tarafı abonelerini saçma sapan 3. taraf hizmetlere bağlıyor. Facebook, Twitter ve Google gibi.
Genel olarak değerlendirirsem Apple Music 3. sırayı hak ediyor. Bir ara Dezeer falan da vardı.. Unutuldu gitti.
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joven 1 ay
Apple müzik müzikalitesi Spotify göre bir tık daha iyi
tabi bu farkı duymak için hatırı sayılır bir ses sistemine
ihtiyaç duyulur.
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intel7mix 1 ay joven
Kulaklık ile dinleyince o fark hissetmek zor.
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Krone 1 ay joven
Fark belki kulaklıktan kulaklığa göre değişiyor olabilir ama ben ikisini de aynı anda denediğimde Apple Music daha berrak ses veriyor gibi geldi.
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