Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi

Apple, 2015'te kendi müzik dinleme servisini Android platformuna getireceğini açıkladığında herkes şaşırmıştı. Zira şirketin Apple Music gibi hizmetlerini rakip platformlara taşıması çok nadir görülen bir durum. Ancak Apple'ın mümkün olduğunca çok müşteri çekmek isteyeceği göz önüne alındığında son derece mantıklı bir hamle olduğu söylenebilir.

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Cupertinolu teknoloji devi bu kararının karşılığını almış gibi görünüyor. Zira Sensor Tower'ın son rakamlarına göre Apple Music bugüne kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi. Yayınlanan veriler, son yıllarda Android platformunda düşüşe geçen Apple Music'in tekrar popülerlik kazanmayı başardığını gösteriyor.

Pazar lideri Spotify

Apple'ın müzik dinleme hizmeti şu anda İsveçli rakibi Spotify'ın gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Bununla birlikte Apple Music'in iOS cihazlarda önceden yüklü olarak gelme gibi bir avantajı var. Bu da kullanıcıların hizmete kaydolmasını kolaylaştırıyor.

https://www.appleworld.today/blog/2019/3/26/apple-music-installed-on-40-million-android-devices