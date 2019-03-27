Samsung Galaxy Note 10 tuşsuz tasarım ile gelebilir

Güney Koreli ETNews'in haberine göre Samsung’un önümüzdeki aylarda tanıtacağı Galaxy Note 10'da herhangi bir fiziksel tuş yer almayacak. Yani akıllı telefon güç, ses açma/kapama ve Bixby gibi hiçbir tuşa sahip olmayacak. Bunun yerine dokunma ve hareket (jest) tabanlı alternatifler ile gelecek.

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Samsung'un aynı tasarımı Galaxy A serisi akıllı telefonlarında da kullanacağı söyleniyor. Şirket, diğer birçok özellik gibi tuşsuz tasarımı da amiral gemisi telefonlarına uygulamadan önce orta sınıf cihazlarda test edecek. Tıpkı delikli ekran ve çift ön kamerada olduğu gibi.

Yenilikler önce A serisinde deneniyor

Bildiğiniz üzere Infinity-O olarak adlandırılan delikli ekran tasarımı Galaxy S10'dan önce Galaxy A8s modelinde kullanıldı. Aynı şekilde Samsung'un ilk çift ön kameralı telefonu Galaxy A8 (2018) olmuştu.

Tüm bu bilgilere ek olarak Samsung'un Galaxy Note 10’u Ağustos ayında tanıtacağı söyleniyor. Şirket yeni amiral gemisi telefonunu Ağustos ayının sonunda veya Eylül başında satışa sunulacak. Daha önceki raporlar Note 10'un 6.75 inç ekran ve dört arka kamera ile piyasaya sürüleceğini ortaya koymuştu.

https://www.sammobile.com/2019/03/26/galaxy-note-10-august-launch-no-physical-keys/