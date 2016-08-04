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Apple Music'in Android uygulaması beta sürecinden çıktı

Apple'ın Spotify rakibi çevrimiçi müzik servisi Apple Music bir süredir Android kanadında beta sürecindeydi. Uygulamanın final sürümü nihayet Google Play Store'da yerini aldı.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Apple'ın çevrimiçi müzik servisi Apple Music'in Android için geliştirilen uygulaması 10 aydan beridir beta sürecinde bulunuyordu. Bugün Google Play Store'da yayınlanan uygulamanın 1.0 sürümüne ait güncellemeyle bu durum değişti. Her ne kadar yayınlanan son versiyonlar irili ufaklı pek çok sorun halledilmiş ve önemli bir eksik olan ekolayzır özelliği kazandırılmış olsa uygulama şu an için halen Android tabletlerde kullanılamıyor.
Başlangıçta uygulama iOS tarafında yer alan uygulamayla hemen hemen aynı olsa da Apple uygulamanın Android versiyonuna Apple kısıtlaması olmayan donanım sayesinde bazı ekstra özellikler ekleyerek daha da gelişmiş hale getiriyordu. Örnek vermek gerekirse uygulamaya yılın başlarında ana ekran widget desteği ve çevrim dışı müzikleri SD kart hafızasına kaydetme gibi özellikler kazandırılmıştı.
Ancak diğer taraftan eksik olan ekolayzır desteği ise uygulamayı iOS'tan port etmenin getirdiği semptonlardan biriydi çünkü bilindiği üzere iOS cihazlarda ekolayzır ayarı Ayarlar uygulaması içinden yapılıyor.
Uygulamanın final sürümünü buradan indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.android.music&hl=en Yorum Yaz
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Infinitum 2 yıl
Umarım çevrimiçi müzik sektöründe tekel olamazlar.
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ozkn_s 2 yıl
Playstoredaki kullanıcılar hiç öyle düşünmüyor.
Hâlâ eksik ve sorunlu
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