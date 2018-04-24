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Apple, OLED ekran birim fiyatını düşürmek için Samsung'la pazarlıkta

Yeni nesil iPhone'larda OLED ekran kullanmaya devam etmeyi planlayan Apple ezeli rakibi Samsung'dan panel fiyatlarında indirime gitmesini istiyor. Şirke bu yıl sipariş miktarını 100 milyona çıkaracak.
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Apple'ın üretim hedeflerini karşılayamadığı için LG'den OLED panel tedarik etmeyeceği bildirilmişti. Sonuç olarak şirketin bu konuda tamamiyle Samsung'a güvenmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Apple'ın hedefi, iPhone X modeliyle kullanmaya başladığı OLED ekran panellerini bu yıl Güney Koreli şirketten daha uygun bir fiyata almak.
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DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple bu konudaki girişimlerine başlamış durumda. Fiyat indirim talebi konusunda Samsung Display ile pazarlıklara başlayan Appele, 110 dolar olan OLED panel birim fiyatını 100 dolara çekmeye çalışıyor. Cupertino merkezli şirket iPhone X'un toplam üretim maliyetinin yaklaşık üçte birini oluşturan OLED ekran konusunda istediği indirimi elde edeceğini umuyor.

Sipariş miktarı iki katına çıkacak

Apple, 2017 yılında Samsung Display'den 50 milyon OLED panel satın almıştı. Bu yıl ise bu rakamı 100 milyona çıkaracağı için ikiye katlanan sipariş miktarının Samsung'u indirim yapma konusunda ikna edeceğini düşünüyor. Satın alınacak OLED panellerin 25 milyon adedi mevcut iPhone X için, geriye kalan 75 milyonu ise yeni nesil OLED ekranlı iPhone modelleri için kullanılacak.
Apple'ın 2018 iPhone modelleri için 1.000 doların üstünde bir ücret talep edeceğine yönelik söylentiler var. Dolayısıyla OLED ekran maliyeti, yüksek fiyat konusunda belirleyici bir faktör olacak gibi görünüyor. Şirketin OLED ekranlı modellerin satışlarını arttırmaya yönelik bu maliyet düşürme çabalarının nasıl bir sonuç vereceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.digitimes.com/news/a20180424PD203.html Yorum Yaz
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Ussuz 1 yıl en beğenilen
Tekel değil mi zaten ben olsam indirmem. Kâr az geliyorsa fiyatlara zam yapsın apple, nasılsa alıyor millet 15-20 dolar daha koymaz
Yanıtla +15
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dr20mouse 1 yıl
Düşürme Samsung fiyatı senden başkası istediği kadar ekran üretemez nasıl olsa. Acıma yetime ....................
Diye bir söz vardır onu yaşama boşu boşuna.
Düşürme Samsung fiyatı senden başkası istediği kadar ekran üretemez nasıl olsa. Acıma yetime ....................Diye bir söz vardır onu yaşama boşu boşuna...
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Yanıtla +11
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If you my star 1 yıl esmerbuyucu
OLED’de durum ne bilmiyorum ama dahili ghost screen özellikli ekranlarıyla LG’ye kimse ihale falan vermez.
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DH Misafiri 1 yıl
2016 MacBook Pro 256 gb 1500 dolar
2017 MacBook Pro 128 gb 1300 dolar
2017 MacBook Pro 256 gb 1500 dolar
İndirim falan Yok adamalar 2016 yılında 128 gb olan modelden cikarmadi 2017 çıkarınca fiyat düşmüş gbi göründü dikkat edin
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galaxyg 1 yıl
Ben çok anlamadım 10 dolar pahalıya satsın yine satılmayacak mı ?
küçük düşünüyorum galiba
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St Batuhan 1 yıl galaxyg
100 milyon üründe 1 dolar 100 milyon dolar yapar. 10 dolar fark ise 1 milyar dolar fark yapar. Şirket giderlerinden 1 milyar düşmesi demek ve başka noktalarda da böyle katkılar sağlaması demek iyi bir kazançtır. 1 milyar dolar, milyar dolar yani iyi para. Nakit birikiminin yanında bile yine iyi bir değer olarak duruyor. Tabii ki imkan varsa bunu yapabilir, Samsung için de zaten tersi yönde düşünmek lazım, yani onlar için de iyi bir gelir aslında. Eğer Samsung böyle bir indirim de yaparsa parasal açıdan gücünü gösterebilir dünyaya ama zor bir olay.
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kotukoylu 1 yıl
Apple da iyice devlet sistemine geçti.Girdileri kısıp müşteriden çok kazanma derdinde.
Artık garanti olayı samsungla aynı düzene binmiş neredeyse.E başka ne avantajın kaldı?İkinci el piyasası..hadi hayırlısı bakalım...
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dr20mouse 1 yıl
Düşürme Samsung fiyatı senden başkası istediği kadar ekran üretemez nasıl olsa. Acıma yetime ....................
Diye bir söz vardır onu yaşama boşu boşuna.
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stalker(1979) 1 yıl
Başka bir yerde X'den yüzde 64 kar ettiğini duymuştum apple ın. Samsungdan fiyat indirimi alıp karı yüzde 70'lerin üstüne çıkarmak istiyor demek ki. Samsung'un bu teklife yanaşacağını zannetmiyorum sonuçta Oled ekran herkesin üretebildiği (sıkıntısız şekilde) bir ekran değil.
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mehmedaltair 1 yıl
Nasıl 1000 doların üstünde fiyat ya daha geçen gün de Plus modeli 1000 dolar olacak diye haber çıktı aynı mantıkla onu referans almanız lazım. Üstelik hala Apple'ın fiyat politikasını çözemediyseniz bir şey demiyorum

Macbook Pro 2016: 1500 dolar
Macbook Pro 2017: 1300 dolar

Her büyük güncellemede aynı şey oluyor ilk yıl hayvan gibi pahalı ikinci yıl ucuzluyor bu yıl da aynısı olacak işte. Adamlar keyfinden maliyetleri düşürmeye uğraşmıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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esmerbuyucu 1 yıl mehmedaltair
Dediğiniz gibi 5.8 inçlik iPhone'u $900 yani öncekinden $100 daha ucuza satmayı düşünüyorlarmış. Buradaki $10'lık maliyet kısıntısı devede kulak kalıyor.
Sürümden kazanılacağı için Samsung'un da daha fazla kar elde etmesi olası. Bu durumda en büyük müşterisini kabul etmeme gibi bir lüksleri yok
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If you my star 1 yıl esmerbuyucu
OLED’de durum ne bilmiyorum ama dahili ghost screen özellikli ekranlarıyla LG’ye kimse ihale falan vermez.
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esmerbuyucu 1 yıl
LG bir işi becerip ihaleyi kapamadın
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ussuz 1 yıl en beğenilen
Tekel değil mi zaten ben olsam indirmem. Kâr az geliyorsa fiyatlara zam yapsın apple, nasılsa alıyor millet 15-20 dolar daha koymaz
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