Apple, OLED ekran birim fiyatını düşürmek için Samsung'la pazarlıkta

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın üretim hedeflerini karşılayamadığı için LG'den OLED panel tedarik etmeyeceği bildirilmişti. Sonuç olarak şirketin bu konuda tamamiyle Samsung'a güvenmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Apple'ın hedefi, iPhone X modeliyle kullanmaya başladığı OLED ekran panellerini bu yıl Güney Koreli şirketten daha uygun bir fiyata almak.

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DigiTimes tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple bu konudaki girişimlerine başlamış durumda. Fiyat indirim talebi konusunda Samsung Display ile pazarlıklara başlayan Appele, 110 dolar olan OLED panel birim fiyatını 100 dolara çekmeye çalışıyor. Cupertino merkezli şirket iPhone X'un toplam üretim maliyetinin yaklaşık üçte birini oluşturan OLED ekran konusunda istediği indirimi elde edeceğini umuyor.

Sipariş miktarı iki katına çıkacak

Apple, 2017 yılında Samsung Display'den 50 milyon OLED panel satın almıştı. Bu yıl ise bu rakamı 100 milyona çıkaracağı için ikiye katlanan sipariş miktarının Samsung'u indirim yapma konusunda ikna edeceğini düşünüyor. Satın alınacak OLED panellerin 25 milyon adedi mevcut iPhone X için, geriye kalan 75 milyonu ise yeni nesil OLED ekranlı iPhone modelleri için kullanılacak.

Apple'ın 2018 iPhone modelleri için 1.000 doların üstünde bir ücret talep edeceğine yönelik söylentiler var. Dolayısıyla OLED ekran maliyeti, yüksek fiyat konusunda belirleyici bir faktör olacak gibi görünüyor. Şirketin OLED ekranlı modellerin satışlarını arttırmaya yönelik bu maliyet düşürme çabalarının nasıl bir sonuç vereceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

https://www.digitimes.com/news/a20180424PD203.html