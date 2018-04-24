Spotify küfürlü kelimeler içeren şarkıları filtreleyecek

İsveç merkezli müzik servisi Spotify, yıllardır kullanıcılarının istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. BBC'nin haberine göre Spotify'da küfürlü kelimeler içeren şarkılar artık filtrelenecek. Özellikle ebevenylerden gelen şikayetleri değerlendiren Spotify, bu özelliği test etmeye başladı bile.

Spotify küfürlü şarkılarla ilgili çok fazla şikayet alıyor

Spotify'ın en büyük rakibi Apple Music'in, bu konuda ebeveyn koruması sunduğunu belirten kullanıcılar aynı özelliği Spotify'dan da bekliyor. Zira şu anda Spotify'ın İngiltere Top 50 şarkı listesinin üçte birinden fazlası küfürlü kelimeler içeriyor. Konudan rahatsızlık duyan bir anne olan Nicola Ford, şarkılardaki küfürlerden çocuklarının zarar göreceği düşüncesi ile hemen bir dilekçe hazırladığını ve bunu şirkete gönderdiğini belirtiyor.

Yaşanan bu olay ve şikayetler üzerine Spotify, şarkılarda yer alan küfürleri filtreleyecek bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Şu an için belli bir kullanıcı kesiminin test ettiği özellik, ebeveyn koruması şeklinde çalışacak. Yani bu özellik aktif duruma getirildiğinde, içeriğinde küfürlü kelime geçen şarkılar atlanarak, bir sonraki şarkıya geçilmesi planlanıyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.bbc.com/news/technology-43866531