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Spotify küfürlü kelimeler içeren şarkıları filtreleyecek

Dünyanın en büyük müzik servislerinden Spotify, gelen şikayetler üzerine, küfürlü kelimelerin yer aldığı şarkıları filtreleyeceğini duyurdu. Yeni özelliğin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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23
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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İsveç merkezli müzik servisi Spotify, yıllardır kullanıcılarının istediği bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. BBC'nin haberine göre Spotify'da küfürlü kelimeler içeren şarkılar artık filtrelenecek. Özellikle ebevenylerden gelen şikayetleri değerlendiren Spotify, bu özelliği test etmeye başladı bile.

Spotify küfürlü şarkılarla ilgili çok fazla şikayet alıyor

Spotify'ın en büyük rakibi Apple Music'in, bu konuda ebeveyn koruması sunduğunu belirten kullanıcılar aynı özelliği Spotify'dan da bekliyor. Zira şu anda Spotify'ın İngiltere Top 50 şarkı listesinin üçte birinden fazlası küfürlü kelimeler içeriyor. Konudan rahatsızlık duyan bir anne olan Nicola Ford, şarkılardaki küfürlerden çocuklarının zarar göreceği düşüncesi ile hemen bir dilekçe hazırladığını ve bunu şirkete gönderdiğini belirtiyor.
Yaşanan bu olay ve şikayetler üzerine Spotify, şarkılarda yer alan küfürleri filtreleyecek bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Şu an için belli bir kullanıcı kesiminin test ettiği özellik, ebeveyn koruması şeklinde çalışacak. Yani bu özellik aktif duruma getirildiğinde, içeriğinde küfürlü kelime geçen şarkılar atlanarak, bir sonraki şarkıya geçilmesi planlanıyor. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

http://www.bbc.com/news/technology-43866531 Yorum Yaz
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Quad HD 1 yıl en beğenilen
Explicit ibaresi zaten var bu şarkılar da
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Guest-C192699FC 1 yıl
Hayır sanki ingiltere çok ahlaklı kim kime dum duma sonra kalkmış küfürden rahatsız oluyorlar böyle namuslu ayaklarına yatanlara tilt oluyorum bilimum ahlaksızlığı yapıp küfür duyunca ayhh ben dayanamam tripleri samimi gelmiyor kaldı ki küfür medeniyetin mihenk taşı tarihteki ilk uygar insan hasmının öldürmek yerine ona küfür etmeyi tercih etmiştir. Ama insanların ensest ilişkiyi bile içleri kaldırırken küfüre karşı çıkıyorlar komik yahut tecavüzlere
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Guest-C192699FC 1 yıl SkyTech74
Exculusive o yakın benziyor normal
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Ulfast 1 yıl
En son sansürlü küfür yasaktı. Editör'ü banlayın. Hala yasak mı test edelim, ''GET F***ED!!''
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Puppey 1 yıl Holy Templar
Okuduğunu anladığına emin misin? Korumanın istenirse açılacağı yazılmış ve şarkıyı kesmicekler küfürlü şarkılar geldiği zaman sırada direk diğer şarkıya atlancak
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Holy Templar 1 yıl Puppey
Puppey
Okuduğunu anladığına emin misin? Korumanın istenirse açılacağı yazılmış ve şarkıyı kesmicekler küfürlü şarkılar geldiği zaman sırada direk diğer şarkıya atlancak

gelen yorumlara bak sonra cevabını tekrar oku
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kenan_0 1 yıl
Yanında +18 yazması yeterli
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LGR9 1 yıl
küfür içeren şarkılarda zaten sansürsüz diye gri bir tablo oluyor. sanırım ortak hesaplarda yönetici yetkisi hangi cihazdaysa onun üzerinden aç kapa yapılacak ya da küfür olan kısımları kesecekler ya da bipleyecekler Guitar Hero serisinde olduğu gibi. Aşağıya görsel attım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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babacan52 1 yıl
:D JAV havasında spotify :D
dur bakalım rütük denetimi de gelir mi gözüm orada benim.
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Simplify 1 yıl
Vay yobaz faşist spotify.
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Statistik 1 yıl
Hip Hopçular yandı :)
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kymelria 1 yıl
şimdi zenciler dşünsün
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spotify, engelleme ve
6 etiket daha şarkı müzik dinleme küfür Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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